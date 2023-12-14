Зюле о сэйве после удара Мбаппе: «Это было эффектно, все смогли посмотреть на мою промежность. Такие моменты нужно предотвращать заранее»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Никлас Зюле Килиан Мбаппе ахахаха Футбол

Никлас Зюле прокомментировал свой сэйв в матче против «ПСЖ».

«Боруссия» сыграла вничью с парижским клубом в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). В одном из эпизодов первого тайма Зюле спас ворота немецкой команды – форвард парижан обыграл вратаря Грегора Кобеля и пробил, но защитник выбил мяч, постелившись в подкате и сыграв поднятой ногой. 

«Сначала я подумал, что это мог быть просто офсайд. Мне нужно было сыграть на опережение. 

Конечно, это выглядело эффектно. Вы все смогли немного посмотреть на мою промежность (смеется). Каким-то образом у меня получилось рефлекторно поднять ногу. Я думаю, такие моменты нужно предотвращать заранее. Хорошо известно, насколько быстр Мбаппе.

Я могу быстро бегать на длинные дистанции, но против Мбаппе это сложно. Я должен действовать быстрее. Конечно, приятно, что такой эффектный сэйв не позволил сделать счет 0:1. Я думаю, что могу лучше играть на опережение», – сказал Зюле. 

Фото: кадр из трансляции Canal+

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
уважаю таких адекватных и скромных футболистов.
+7
-1
+6
Често, когда увидел это спасение в прямом эфире, я прифигел, схватившись за голову
Очень круто получилось у Зюле!
+5
-1
+4
я специально зашёл и ещё раз посмотрел на промежность Зюле
+6
-3
+3
Каким-то образом у меня получилось рефлекторно поднять ногу.

Как там было у классика комментариев -Зюле поднял ногу и атака парижан захлебнулась.
+2
-1
+1
интересно, какой из тегов разместил промежность Зюле в хоккейную ветку?🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Классное спасение , при его то габаритах ещё успеть добежать и подкатиться. Другие бы просто остановились.
0
0
0
Ответ Слончик
На ЧМ Зюле умудрялся проигрывать воздух не самым мощным нападающим и выглядел мешком. Потом проиграл место в старте Боруссии Шлоттербеку, который должен по-хорошему играть где-нибудь в Штуттгарте или Майнце. И тут такое спасение, как в кино. Может, встряхнется.
Сейчас он норм играет, причём может закрывать как позицию цз так и крайнего правого защитника, подключаться в атаку. Со скоростью всё хорошо. Удар тоже есть, забивал уже
0
0
0
Ответ Слончик
На ЧМ Зюле умудрялся проигрывать воздух не самым мощным нападающим и выглядел мешком. Потом проиграл место в старте Боруссии Шлоттербеку, который должен по-хорошему играть где-нибудь в Штуттгарте или Майнце. И тут такое спасение, как в кино. Может, встряхнется.
Штутгарт выше Дортмунда в таблице, на повышение получается?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий