Зюле о сэйве после удара Мбаппе: «Это было эффектно, все смогли посмотреть на мою промежность. Такие моменты нужно предотвращать заранее»

Никлас Зюле прокомментировал свой сэйв в матче против «ПСЖ».

« » сыграла вничью с парижским клубом в 6-м туре группового этапа чемпионов (1:1). В одном из эпизодов первого тайма спас ворота немецкой команды – форвард парижан обыграл вратаря Грегора Кобеля и пробил, но защитник выбил мяч, постелившись в подкате и сыграв поднятой ногой.

«Сначала я подумал, что это мог быть просто офсайд. Мне нужно было сыграть на опережение.

Конечно, это выглядело эффектно. Вы все смогли немного посмотреть на мою промежность (смеется). Каким-то образом у меня получилось рефлекторно поднять ногу. Я думаю, такие моменты нужно предотвращать заранее. Хорошо известно, насколько быстр Мбаппе.

Я могу быстро бегать на длинные дистанции, но против это сложно. Я должен действовать быстрее. Конечно, приятно, что такой эффектный сэйв не позволил сделать счет 0:1. Я думаю, что могу лучше играть на опережение», – сказал Зюле.

Фото: кадр из трансляции Canal+

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