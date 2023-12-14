Анри призвал Мбаппе не уходить зимой: «Я бы остался в «ПСЖ». Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать?»
Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Джейми Каррагер спросил у экс-форварда сборной Франции, стоил ли Мбаппе зимой уходить в «Реал».
«Если бы я был Мбаппе, я не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.
Килиан любит «ПСЖ», и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал Анри.
Отметим, что разговор состоялся до окончания матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане еще не гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
ПСЖ даже Ньюкасл разнес
В 1/8 финала ждём очередей вылет от «Мадрида», «Баварии» или «Сити»
Лигу 1 или Лигу чемпионов?)
А вот клубные успехи у Килиана совсем печальные (победа во Франции - нещитово)
Есть и другой вариант - та ситуация могла отличаться.
Нужен еще один сезончик