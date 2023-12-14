Анри призвал Мбаппе не уходить зимой: «Я бы остался в «ПСЖ». Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать?»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Джейми Каррагер спросил у экс-форварда сборной Франции, стоил ли Мбаппе зимой уходить в «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, я не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.

Килиан любит «ПСЖ», и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал Анри.

Отметим, что разговор состоялся до окончания матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане еще не гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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51 комментарий
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Чтобы выиграть ЛЧ
ПСЖ даже Ньюкасл разнес
+21
-3
+18
Ответ Aleksey Yashin
"Ты все еще должен выиграть лигу" Лигу 1 или Лигу чемпионов?)
Очевидно, Лигу 1
В 1/8 финала ждём очередей вылет от «Мадрида», «Баварии» или «Сити»
+20
-3
+17
"Ты все еще должен выиграть лигу"

Лигу 1 или Лигу чемпионов?)
+16
-2
+14
Анри сам из ушёл в своё время. Так зачем Мбаппе оставаться? Вот даже при финансовом благополучии. ПСЖ играет всё хуже и хуже. А быть тащером, как Кейн в Тоттенхэме, далеко не для всех. Тем более, что у Мбаппе есть возможности, чтобы стать одним из величайших.
+11
-2
+9
Ответ Сергей Посохов
Комментарий скрыт
Если бы не левевший пенальти в матче с «Ньюкаслом», цирк заслуженно вылетел бы в ЛЕ, и этого интервью Анри в принципе не было бы) Надеюсь, в 1/8 справедливость восторжествует
+10
-3
+7
Ответ Лариса Никитина
Чтобы выиграть ЛЧ ПСЖ даже Ньюкасл разнес
Ну я бы не сказал, что прям уж «даже»))
+6
-1
+5
Че этот клоун с Монако то не остался, а в Юве побежал? Такие советники, просто смех
+7
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Сначала надо в лч обос... ся, а потом летом со спокойной душой продлить контрак с псж 🤣
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Ну так-то у него есть сотни миллионов причин остаться.
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при чем здесь зима?Мбаппе если уйдет, то летом, с чего это Анри решил, что Мбаппе может уйти зимой?
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Ответ Пацанчик реальный
При всем уважение к Анри(а это был один из моих любимых игроков),мне кажется Мбаппе уже во многом затмил его,как минимум своими выступлениями на чемпионатах мира!
Дак Анри у всех ассоциируется с клубным футболом, но никак не со сборной))
А вот клубные успехи у Килиана совсем печальные (победа во Франции - нещитово)
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Коренной парижанин Килиан не бросит родной город👳💰
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Ответ Dexter Morgan
Анри сам из ушёл в своё время. Так зачем Мбаппе оставаться? Вот даже при финансовом благополучии. ПСЖ играет всё хуже и хуже. А быть тащером, как Кейн в Тоттенхэме, далеко не для всех. Тем более, что у Мбаппе есть возможности, чтобы стать одним из величайших.
Если сам что-то сделал в молодости и оно потом оказалось неправильным, это не значит, что не можешь советовать другое, когда станешь старше.
Есть и другой вариант - та ситуация могла отличаться.
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Зачем заканчивать успешный сениал о 100% уходе ?
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Ответ Vovker
А что он начал?
Развести шейхов на деньги
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Это говорит Анри , который ушел из своего дома Арсенала в Барсу за титулами, но ему простительно-за ту рекламу , когда он ночью вместо ####, пошел мяч качать))
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Может Анри боится, что если Киллиан перейдет в Реал, то затмит его? Понятно, что есть Зидан, Платини , но вот вдруг он боится конкретно за себя ?
При всем уважение к Анри(а это был один из моих любимых игроков),мне кажется Мбаппе уже во многом затмил его,как минимум своими выступлениями на чемпионатах мира!
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Ответ И здесь и там
при чем здесь зима?Мбаппе если уйдет, то летом, с чего это Анри решил, что Мбаппе может уйти зимой?
Потому что знает - Реал попытается зимой забрать Мбаппе за 60 лямов
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Ответ ВРвпопа оапоапо
Если сам что-то сделал в молодости и оно потом оказалось неправильным, это не значит, что не можешь советовать другое, когда станешь старше. Есть и другой вариант - та ситуация могла отличаться.
Могла бы отличаться ситуация. Просто меня забавляет, когда бывшие игроки начинают делиться мудростью. Хотя были такими же.
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Ответ Генадий Филимонов
А ты что не знал? Все пользователи спортса, играли бы за идею!
Тетрадзе вон за мечту играл
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Ответ felixdyadya
Не знаю как там любовь к ПСЖ ,но то что мбабле любит бабло это инфа100ка
а кто не любит? ты альтруист?
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Ответ onegin2007
Комментарий удален модератором
А ты что не знал? Все пользователи спортса, играли бы за идею!
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Ответ felixdyadya
Не знаю как там любовь к ПСЖ ,но то что мбабле любит бабло это инфа100ка
Комментарий удален модератором
Ответ JENNINGS
Очевидно, Лигу 1 В 1/8 финала ждём очередей вылет от «Мадрида», «Баварии» или «Сити»
Арсенал - Псж, самое то
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Ответ LLC TRUST
И уверенно вышел в лч из группы смерти )
Если бы от Италии Интер,от Германии Бавария, а от Англии Сити или Арсенал, тогда группа смерти, а так крепкая группа. Чуть сильнее остальных.
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Ответ Лариса Никитина
Чтобы выиграть ЛЧ ПСЖ даже Ньюкасл разнес
И уверенно вышел в лч из группы смерти )
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Но ты не на его месте.
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а его еще кто-то зовет?
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Стоп, стоп ! только не завершайте этот сериал.
Нужен еще один сезончик
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Имея Эндрика и пару бразильянцев на флангах то куда его ставить? По сути Реалу конфликты не нужны - если Алонсо заменит Карло то условный Виртц и пара фланговых в нагрузку. По игре Мбаппа уже видно далее только хуже, не прибавит уже и характер все видели.
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