Анри призвал Мбаппе не уходить зимой: «Я бы остался в «ПСЖ». Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать?»

Тьерри Анри призвал Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Джейми Каррагер спросил у экс-форварда сборной Франции, стоил ли Мбаппе зимой уходить в « ».

«Если бы я был Мбаппе, я не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.

любит « », и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал .

Отметим, что разговор состоялся до окончания матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане еще не гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!