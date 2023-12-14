Энрике о недовольстве Мбаппе игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»: «Нормально, что игроки расстроены. Глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть шанс вылететь из ЛЧ»
Луис Энрике прокомментировал недовольство Килиана Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» ранее был недоволен тем, что команда не атаковала в конце матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1) и не попыталась вырвать победу.
«Это нормально, что игроки расстроены. У нас было пять моментов, пять очень явных моментов! Было бы немного глупо продолжать рисковать на 85-й минуте, когда есть вероятность пропустить гол и вылететь из турнира.
Когда игрок расстроен, потому что хочет забить больше голов, я говорю: «Да, мы постараемся победить, но без чрезмерного риска».
Когда эмоции после матча утихают, самое время подчеркнуть, что наш выход в плей-офф – отличное событие. У нас была самая сложная группа. Многие хотели бы видеть нас мертвыми, но мы очень даже живы», – сказал тренер «ПСЖ».
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Черепашку можно понять. Благодаря физруку самый богатый клуб группы выползает из группы "на бровях", завися от параллельного матча.
А вот Энрике не понять
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