Энрике о недовольстве Мбаппе игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»: «Нормально, что игроки расстроены. Глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть шанс вылететь из ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике прокомментировал недовольство Килиана Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» ранее был недоволен тем, что команда не атаковала в конце матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1) и не попыталась вырвать победу.

«Это нормально, что игроки расстроены. У нас было пять моментов, пять очень явных моментов! Было бы немного глупо продолжать рисковать на 85-й минуте, когда есть вероятность пропустить гол и вылететь из турнира.

Когда игрок расстроен, потому что хочет забить больше голов, я говорю: «Да, мы постараемся победить, но без чрезмерного риска».

Когда эмоции после матча утихают, самое время подчеркнуть, что наш выход в плей-офф – отличное событие. У нас была самая сложная группа. Многие хотели бы видеть нас мертвыми, но мы очень даже живы», – сказал тренер «ПСЖ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перевожу, Мбаппе глупый.
+19
-5
+14
На 85 глупо. Зато весь второй тайм что делали?
Черепашку можно понять. Благодаря физруку самый богатый клуб группы выползает из группы "на бровях", завися от параллельного матча.
+2
0
+2
Ответ гилберт
Перевожу, Мбаппе глупый.
Как раз Мбаппе в этой ситуации поумнее. Знает что такое выходить из группы со второго места.
А вот Энрике не понять
+5
-3
+2
Над Энрике всегда играл без ворот
В Барселоне просто Месси был
+5
-4
+1
У вас еще уйма шансов вылететь из ЛЧ, используйте хотя бы один!
+3
-3
0
Многие хотели увидеть конец ПСЖ, но пока что им удается только держать его за щекой!!!!
+1
-1
0
ПСЖ вылез исключительно за счет липового пенальти на 90+ мин против Ньюкасла. А Мбаппе еще долго надо будет привыкать футболу без ворот(((
0
0
0
Ответ Тухель
Один Месси? Неймар, Суарес ничего при Энрике не показывали? Или секта дергающих на аргентинца совсем кукухой поехали? Например в сезоне 2015/2016 Суарес был явно лучше Месси.
Лучше Месси никто не мог быть в те времена .
Значить Месси сделал для Суареса всё
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий