Артета дисквалифицирован на игру с «Виллой». Тренер «Арсенала» получил желтую за бурное празднование гола «Лутону» на 97-й

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Лутон Футбол

Микель Артета не сможет руководить «Арсеналом» во время матча с «Астон Виллой».

Главный тренер «канониров» получил желтую карточку в конце матча с «Лутоном» (4:3). Она стала для него третьей и привела к автоматической дисквалификации.

Как сообщает Football.London, испанец был предупрежден за слишком бурное празднование гола, забитого хавбеком Декланом Райсом на 7-й добавленной минуте.

«Арсенал» сыграет в гостях у «Астон Виллы» 9 декабря. Они идут в АПЛ на 1-м и 4-м местах соответственно.

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9 комментариев
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Чопорные англичане.
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Мдааа...
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слов нет, теперь по малейшему поводу будут мстить ему. Радуются все, а наказывают за это Артету. Капитальные красавчики просто эти судьи, хоть человеческий облик такими действиями показывают
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Холанд: кричит, орёт, жестикулирует в 10 см от лица судьи с лицом маньяка- норм
Артета: радуется голу своей команды - казнить
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Тяжёлый будет матч!
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А что он делал?
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Это Сити всё купил!
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Матч с Гудэбенингом довольно принципиальный. Вот и посмотрим, смогут ли игроки сами удерживать должный настрой во время игры.
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видно что был центрхавом в игроцкой карьере, даже тренером успел дисквалификацию за перебор схватить)
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