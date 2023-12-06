Артета дисквалифицирован на игру с «Виллой». Тренер «Арсенала» получил желтую за бурное празднование гола «Лутону» на 97-й

Микель Артета не сможет руководить «Арсеналом» во время матча с «Астон Виллой».

Главный тренер «канониров» получил желтую карточку в конце матча с « » (4:3). Она стала для него третьей и привела к автоматической дисквалификации.

Как сообщает Football.London, испанец был предупрежден за слишком бурное празднование гола, забитого хавбеком Декланом Райсом на 7-й добавленной минуте.

« » сыграет в гостях у « » 9 декабря. Они идут в на 1-м и 4-м местах соответственно.

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