Артета дисквалифицирован на игру с «Виллой». Тренер «Арсенала» получил желтую за бурное празднование гола «Лутону» на 97-й
Микель Артета не сможет руководить «Арсеналом» во время матча с «Астон Виллой».
Главный тренер «канониров» получил желтую карточку в конце матча с «Лутоном» (4:3). Она стала для него третьей и привела к автоматической дисквалификации.
Как сообщает Football.London, испанец был предупрежден за слишком бурное празднование гола, забитого хавбеком Декланом Райсом на 7-й добавленной минуте.
«Арсенал» сыграет в гостях у «Астон Виллы» 9 декабря. Они идут в АПЛ на 1-м и 4-м местах соответственно.
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