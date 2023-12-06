«Арсенал» не выиграет АПЛ с Райей в воротах, они ошиблись. У победителей всегда были лучшие вратари – Чех, ван дер Сар, Алиссон, Эдерсон». О′Хара о голкипере
Джейми О′Хара считает подписание Давида Райи серьезной ошибкой «Арсенала».
«Я не верю, что «Арсенал» может стать чемпионом с таким вратарем. Посмотрите на лучшие команды, которые выигрывают из года в год, в особенности «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» – у них лучшие вратари. Петр Чех, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Алиссон и Эдерсон.
На мой взгляд, «Арсенал» не сможет выиграть АПЛ с Давидом Райей в воротах. Думаю, здесь они ошиблись. Если вы хотите заменить Рэмсдейла, нужно сделать это как следует. Давид Райя – не тот человек. Это дорого им обойдется.
На этот раз [ошибки] сошли ему с рук. Деклан Райс вывел команду вперед. Хавертц тоже забил. Важный момент для «Арсенала», они выиграли со счетом 4:3. Болельщики будут в восторге. Но, по большому счету, Давид Райя является проблемой «Арсенала», – сказал бывший хавбек «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.
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который всю карьеру пропускает больше ожидаемого.
Кстати у него пока больше всех номинаций на трофей Яшина
Помните, как Пеп усадил Харта на лавку, когда тот считался одним из лучших вратарей лиги? А на его место взял Браво, который привозил просто нещадно каждый тур, но несмотря ни на что продолжал играть. Вот такая же история. Вопрос стиля и тренерского видения качеств вратаря.
Рамс вообще в неприятную ситуацию попал. Он кипер куражный, ему нужна постоянная практика чтобы быть собой. На скамейке он теряет уверенность и чахнет. То есть чем дольше он остаётся вне игры, тем меньше шансов у него вновь попасть в старт. Уловка-22.
Когда вратарь просто не косячит его как будто не замечают. А по мне это и есть главный показатель вратарского класса. Что он стабильно берет свое
У него всегда пропущенных больше чем ожидаемых голов.
В матче с ТТХ удар Сона можно было брать спокойно,в матче с Челси в третьем ударе просто отразил мяч перед собой,да в игре ногами он даёт огромную фору всем но на линии он средний вратарь.
сезон 22/23:
сейвы за игру:1,3
процент сейвов:59%
разница ожидаемых и пропущенных:-5,67.
сезон 23/24:
сейвы за игру:1,7
процент сейвов:59%
разница пропущенных и ожидаемых:-3,17.
Для сравнения райа.
сезон 22/23
сейвы за игру:4,1
процент сейвов:77%
разница ож. и пропущенных:+2,77.
сезон 23/24
сейвы за игру:1,5
процент сейвов:60%
разница ож. и пропущенных голов:-0,87.
Ну не прям все берет, но в целом норм. По поводу того что можно брать/не брать еще можно спорить, я не вижу у него ничего критичного. Особенно если посмотреть еще и других вратарей
но даже в условном Реале или в Ливерпуле где к их воротам прилетает 5ударов в створ в среднем у него были бы огромные проблемы,не говоря уже об игре в каком-то среднем клубе.
А как вратарь то кто сильнее расскажи любитель статистики?
Онана?вот у кого процент наверное топовый 😂😂
и так не слабо потратились, у арсенала явно меньше денег чем у сити
тем более топовый вратарь, особенно из АПЛ, будет стоить не мало и вряд ли кто-то захочет отпускать его к конкурентам даже за приличное предложение