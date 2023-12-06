«Арсенал» не выиграет АПЛ с Райей в воротах, они ошиблись. У победителей всегда были лучшие вратари – Чех, ван дер Сар, Алиссон, Эдерсон». О′Хара о голкипере

Теги Эдвин ван дер Сар Петр Чех Ливерпуль Джейми О′Хара Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Петер Шмейхель Лутон Эдерсон Алиссон Давид Райя Кай Хавертц Деклан Райс Футбол

Джейми О′Хара считает подписание Давида Райи серьезной ошибкой «Арсенала».

«Я не верю, что «Арсенал» может стать чемпионом с таким вратарем. Посмотрите на лучшие команды, которые выигрывают из года в год, в особенности «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» – у них лучшие вратари. Петр Чех, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Алиссон и Эдерсон.

На мой взгляд, «Арсенал» не сможет выиграть АПЛ с Давидом Райей в воротах. Думаю, здесь они ошиблись. Если вы хотите заменить Рэмсдейла, нужно сделать это как следует. Давид Райя – не тот человек. Это дорого им обойдется.

На этот раз [ошибки] сошли ему с рук. Деклан Райс вывел команду вперед. Хавертц тоже забил. Важный момент для «Арсенала», они выиграли со счетом 4:3. Болельщики будут в восторге. Но, по большому счету, Давид Райя является проблемой «Арсенала», – сказал бывший хавбек «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.

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34 комментария
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Эдерсон на самом деле, кроме финала ЛЧ, не тащил особо
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особенно Эдерсон у которого всегда процент сейвов ниже 60.
который всю карьеру пропускает больше ожидаемого.
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По факту на рынке не так уж много доступных топовых вратарей. Уверен менеджмент Арсенала уже изучает варианты решения вратарской проблемы. Но в любом случае выглядит, что быстрого решения не будет и этот сезон канонирам придется пилить с Райей в воротах.
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+7
Ответ f0mk4
Эдерсон на самом деле, кроме финала ЛЧ, не тащил особо
Главное брать свое и пореже пускать плюхи. Лучше не вытащить мертвый зато не привозить обычные.
Кстати у него пока больше всех номинаций на трофей Яшина
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+6
Ответ f0mk4
Эдерсон на самом деле, кроме финала ЛЧ, не тащил особо
Там Лукаку больше тащил)
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+5
Ответ Удар Кержакова
В следующем матче будет Рамсдейл. Конкуренция должна сыграть на пользу обоим.
Да нет никакой конкуренции. Просто Райя стилистически больше подходит Артете, вот и все. Он будет продолжать ставить его в старт.
Помните, как Пеп усадил Харта на лавку, когда тот считался одним из лучших вратарей лиги? А на его место взял Браво, который привозил просто нещадно каждый тур, но несмотря ни на что продолжал играть. Вот такая же история. Вопрос стиля и тренерского видения качеств вратаря.

Рамс вообще в неприятную ситуацию попал. Он кипер куражный, ему нужна постоянная практика чтобы быть собой. На скамейке он теряет уверенность и чахнет. То есть чем дольше он остаётся вне игры, тем меньше шансов у него вновь попасть в старт. Уловка-22.
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Ответ Удар Кержакова
В следующем матче будет Рамсдейл. Конкуренция должна сыграть на пользу обоим.
Зная упертость Артеты, не удивлюсь выходу Райи и в следующем матче
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Де Хея возьмите. А так чемпионом можно и с Кержаковым в воротах стать.
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Ответ Фанат спорта01
особенно Эдерсон у которого всегда процент сейвов ниже 60. который всю карьеру пропускает больше ожидаемого.
Еще расскажи что мертвый райа сильнее 😂😂
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Ответ Фанат спорта01
В отражении ударов сильнее.
Когда ты в последний раз видел у Эдерсона ошибки как у Райи?
Когда вратарь просто не косячит его как будто не замечают. А по мне это и есть главный показатель вратарского класса. Что он стабильно берет свое
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Он у меня в фм 24 тоже тупит, на ровном месте привозит)))
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На ум приходит Виктор Вальдес, та Барса, проигрывала в основном из за 1-2 створа в ворота.
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Эдерсон, очевидно, средний шотстоппер, но по игре ногами – лучший в мире, без всяких оговорок. Вообще не могу вспомнить его результативных ошибок в этом аспекте, а для Сити это очень важно, поэтому не стоит над ним смеяться
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В следующем матче будет Рамсдейл. Конкуренция должна сыграть на пользу обоим.
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Ответ f0mk4
Эдерсон на самом деле, кроме финала ЛЧ, не тащил особо
Абсолютно согласен! То что у Мс топовая защита и куча уродских тату на теле ни как не делает его звездой, не видел никаких сейвов от него, ну может пару раз
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Ответ #SharkTeam
Когда ты в последний раз видел у Эдерсона ошибки как у Райи? Когда вратарь просто не косячит его как будто не замечают. А по мне это и есть главный показатель вратарского класса. Что он стабильно берет свое
ошибок нет,но он не берёт стабильно своё.
У него всегда пропущенных больше чем ожидаемых голов.
В матче с ТТХ удар Сона можно было брать спокойно,в матче с Челси в третьем ударе просто отразил мяч перед собой,да в игре ногами он даёт огромную фору всем но на линии он средний вратарь.
сезон 22/23:
сейвы за игру:1,3
процент сейвов:59%
разница ожидаемых и пропущенных:-5,67.
сезон 23/24:
сейвы за игру:1,7
процент сейвов:59%
разница пропущенных и ожидаемых:-3,17.
Для сравнения райа.
сезон 22/23
сейвы за игру:4,1
процент сейвов:77%
разница ож. и пропущенных:+2,77.
сезон 23/24
сейвы за игру:1,5
процент сейвов:60%
разница ож. и пропущенных голов:-0,87.
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Ответ Фанат спорта01
ошибок нет,но он не берёт стабильно своё. У него всегда пропущенных больше чем ожидаемых голов. В матче с ТТХ удар Сона можно было брать спокойно,в матче с Челси в третьем ударе просто отразил мяч перед собой,да в игре ногами он даёт огромную фору всем но на линии он средний вратарь. сезон 22/23: сейвы за игру:1,3 процент сейвов:59% разница ожидаемых и пропущенных:-5,67. сезон 23/24: сейвы за игру:1,7 процент сейвов:59% разница пропущенных и ожидаемых:-3,17. Для сравнения райа. сезон 22/23 сейвы за игру:4,1 процент сейвов:77% разница ож. и пропущенных:+2,77. сезон 23/24 сейвы за игру:1,5 процент сейвов:60% разница ож. и пропущенных голов:-0,87.
У вратаря еще очень большая часть мастерства игра на выходах.
Ну не прям все берет, но в целом норм. По поводу того что можно брать/не брать еще можно спорить, я не вижу у него ничего критичного. Особенно если посмотреть еще и других вратарей
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Ответ #SharkTeam
У вратаря еще очень большая часть мастерства игра на выходах. Ну не прям все берет, но в целом норм. По поводу того что можно брать/не брать еще можно спорить, я не вижу у него ничего критичного. Особенно если посмотреть еще и других вратарей
в Ман Сити Эдерсон конечно очень хорош,ему полностью подходит игра Сити.
но даже в условном Реале или в Ливерпуле где к их воротам прилетает 5ударов в створ в среднем у него были бы огромные проблемы,не говоря уже об игре в каком-то среднем клубе.
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Ответ Фанат спорта01
В отражении ударов сильнее.
И в игре ногами еще забыл добавить 😂😂😂
А как вратарь то кто сильнее расскажи любитель статистики?
Онана?вот у кого процент наверное топовый 😂😂
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Ответ дима кушов
Еще расскажи что мертвый райа сильнее 😂😂
В отражении ударов сильнее.
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Ответ Фанат спорта01
особенно Эдерсон у которого всегда процент сейвов ниже 60. который всю карьеру пропускает больше ожидаемого.
Есть свои трудности играть в таком клубе. Стоять 70 минут без дела а потом включится, это определенные трудности для вратаря. Нежели всю игру быть в тонусе, в игре.
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Ответ f0mk4
Эдерсон на самом деле, кроме финала ЛЧ, не тащил особо
В последнем сезоне да, плохо играл, но до этого были отличные спасения
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Ответ леннорыч-абрамович
Де Хея возьмите. А так чемпионом можно и с Кержаковым в воротах стать.
Да можно и с Сашей Кержаковым в воротах стать чемпионом, вопрос только чемпионом чего. С Сашей - чемпионом второй лиги (ну если, конечно, Сашу будут защищать игроки Сити), с Мишей - чемпионом России, но вот чемпионом Англии с Кержаковым не стать никогда)
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Ответ Reservoir Cat
Да нет никакой конкуренции. Просто Райя стилистически больше подходит Артете, вот и все. Он будет продолжать ставить его в старт. Помните, как Пеп усадил Харта на лавку, когда тот считался одним из лучших вратарей лиги? А на его место взял Браво, который привозил просто нещадно каждый тур, но несмотря ни на что продолжал играть. Вот такая же история. Вопрос стиля и тренерского видения качеств вратаря. Рамс вообще в неприятную ситуацию попал. Он кипер куражный, ему нужна постоянная практика чтобы быть собой. На скамейке он теряет уверенность и чахнет. То есть чем дольше он остаётся вне игры, тем меньше шансов у него вновь попасть в старт. Уловка-22.
👍👍👍👍
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Ох аукнется Арсеналу такая неуверенность вратарей. Только в какой степени - большой вопрос.
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Надо было Вандевордта подписывать пока была возможность, со следующего года в Лейпциге будет феерить
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А как купить лучшего?
и так не слабо потратились, у арсенала явно меньше денег чем у сити
тем более топовый вратарь, особенно из АПЛ, будет стоить не мало и вряд ли кто-то захочет отпускать его к конкурентам даже за приличное предложение
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В последнем матче Райа накосячил знатно конечно
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