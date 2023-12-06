«Арсенал» не выиграет АПЛ с Райей в воротах, они ошиблись. У победителей всегда были лучшие вратари – Чех, ван дер Сар, Алиссон, Эдерсон». О′Хара о голкипере

Джейми О′Хара считает подписание Давида Райи серьезной ошибкой «Арсенала».

«Я не верю, что «Арсенал» может стать чемпионом с таким вратарем. Посмотрите на лучшие команды, которые выигрывают из года в год, в особенности « » или « » – у них лучшие вратари. , , , Алиссон и Эдерсон.

На мой взгляд, «Арсенал» не сможет выиграть АПЛ с Давидом Райей в воротах. Думаю, здесь они ошиблись. Если вы хотите заменить Рэмсдейла, нужно сделать это как следует. Давид Райя – не тот человек. Это дорого им обойдется.

На этот раз [ошибки] сошли ему с рук. Деклан Райс вывел команду вперед. Хавертц тоже забил. Важный момент для «Арсенала», они выиграли со счетом 4:3. Болельщики будут в восторге. Но, по большому счету, Давид Райя является проблемой «Арсенала», – сказал бывший хавбек «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.

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