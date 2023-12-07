Саттон про Райю: «Может ли упрямство Артеты стоить «Арсеналу» титула? В АПЛ надо доминировать в своей штрафной, Давид не имеет права так ошибаться»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Лутон Давид Райя Футбол

Крис Саттон допускает, что неуверенная игра Давида Райи навредит «Арсеналу».

«Может ли упрямство Артеты, выпускающего Райю, стоить «Арсеналу» титула в конце сезона?

Я просто не понимаю этого. Я знаю, что происходило в начале сезона. Он намекал, что игры между вратарями будут распределяться поровну, но позавчера Райя, по-моему, совершил несколько серьезных ошибок.

Он не имеет права и дальше так ошибаться, если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ.

Люди говорят, что Райя хорошо играет ногами, но руками – не очень хорошо. Это справедливая оценка? Так ли это?

В АПЛ ты должен доминировать в своей штрафной. Доминирует ли он, когда соперник делает навес? Нет. Что касается отражения ударов, он в порядке, такие голы, как в игре с «Лутоном», когда мяч прошел под ним, могут случиться с любым. Но с точки зрения борьбы за титул – а «Арсенал» борется за него – это плохой гол. Деклан Райс спас Давида», – отметил экс-форвард «Челси».

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10 комментариев
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А Рамсдейл прям король в штрафной. Может просто у Арсенала два не самых сильных кипера один из которых подходит для игры Артеты больше. Как будто Рамсдейл это панацея.
+9
-2
+7
Ответ Yaki
А Рамсдейл прям король в штрафной. Может просто у Арсенала два не самых сильных кипера один из которых подходит для игры Артеты больше. Как будто Рамсдейл это панацея.
не панацея. Но явно увереннее смотрелся в прошлом сезоне, чем Райа в этом. У испанца слишком много косяков. Его ошибки с Сити, в ЛЧ только чудом не стали фатальными. Очень повезло, что результативные ошибки пришлись на Лутон. Слишком большая конкуренция в АПЛ и слишком большая планка у Арсенала, чтобы закрывать глаза на это
+8
-3
+5
Такие эксперты как Саттон умеют хоть кого-то хвалить или они должны всех критиковать?
помню он Артету критиковал за то что он Хаверца выпускает и говорил что из-за него проиграют титул,а Кай забил 2 важнейших гола и что-то извинений я от это "искперда" не видел.
+2
-1
+1
Ответ Yaki
А Рамсдейл прям король в штрафной. Может просто у Арсенала два не самых сильных кипера один из которых подходит для игры Артеты больше. Как будто Рамсдейл это панацея.
Райа к декабрю уже больше косяков собрал, чем Рамс за прошлый сезон. Артета обещал здоровую конкуренцию между вратарями, ее мы и ждём
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Доминатора учат доминированию)))
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У Арсенала менталка слабая
Там хоть Месси и Мбаппе купи-в решающий момент кто-то привезет гол
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Ответ deadjoker
Ну какое чемпионство, ну вы чего. Ливер, когда стал чемпионом, был такой машиной от которой все отлетали независимо от формы. Арсенал и близко так не играет.
Ливерпуль сейчас без основного вратаря и крайнего заща топово играет
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