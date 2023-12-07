Саттон про Райю: «Может ли упрямство Артеты стоить «Арсеналу» титула? В АПЛ надо доминировать в своей штрафной, Давид не имеет права так ошибаться»
Крис Саттон допускает, что неуверенная игра Давида Райи навредит «Арсеналу».
«Может ли упрямство Артеты, выпускающего Райю, стоить «Арсеналу» титула в конце сезона?
Я просто не понимаю этого. Я знаю, что происходило в начале сезона. Он намекал, что игры между вратарями будут распределяться поровну, но позавчера Райя, по-моему, совершил несколько серьезных ошибок.
Он не имеет права и дальше так ошибаться, если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ.
Люди говорят, что Райя хорошо играет ногами, но руками – не очень хорошо. Это справедливая оценка? Так ли это?
В АПЛ ты должен доминировать в своей штрафной. Доминирует ли он, когда соперник делает навес? Нет. Что касается отражения ударов, он в порядке, такие голы, как в игре с «Лутоном», когда мяч прошел под ним, могут случиться с любым. Но с точки зрения борьбы за титул – а «Арсенал» борется за него – это плохой гол. Деклан Райс спас Давида», – отметил экс-форвард «Челси».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
помню он Артету критиковал за то что он Хаверца выпускает и говорил что из-за него проиграют титул,а Кай забил 2 важнейших гола и что-то извинений я от это "искперда" не видел.
Там хоть Месси и Мбаппе купи-в решающий момент кто-то привезет гол