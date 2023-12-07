Саттон про Райю: «Может ли упрямство Артеты стоить «Арсеналу» титула? В АПЛ надо доминировать в своей штрафной, Давид не имеет права так ошибаться»

Крис Саттон допускает, что неуверенная игра Давида Райи навредит «Арсеналу».

«Может ли упрямство , выпускающего Райю, стоить « » титула в конце сезона?

Я просто не понимаю этого. Я знаю, что происходило в начале сезона. Он намекал, что игры между вратарями будут распределяться поровну, но позавчера Райя, по-моему, совершил несколько серьезных ошибок.

Он не имеет права и дальше так ошибаться, если «Арсенал» хочет выиграть .

Люди говорят, что Райя хорошо играет ногами, но руками – не очень хорошо. Это справедливая оценка? Так ли это?

В АПЛ ты должен доминировать в своей штрафной. Доминирует ли он, когда соперник делает навес? Нет. Что касается отражения ударов, он в порядке, такие голы, как в игре с « », когда мяч прошел под ним, могут случиться с любым. Но с точки зрения борьбы за титул – а «Арсенал» борется за него – это плохой гол. Деклан Райс спас », – отметил экс-форвард «Челси».

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