Клопп о борьбе за чемпионство: «Если бы кто-то списал «Сити» со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола»

Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Если бы кто-то списал «Сити» со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола. « » борется, и у него был такой же опыт, как у нас («канониры» вырывали победу над «Лутном» в концовке матча – 4:3. «Ливерпуль» с таким же счетом обыграл «Фулхэм» – Sports.ru). Ощущения действительно приятные, но в любом случае следующий матч нужно начинать со счета 0:0.

«Астон Вилла» невероятна. «Юнайтед», может быть, пока не играет именно в тот футбол, которого ждет кто угодно – СМИ или кто-то еще – но они набирают очки как сумасшедшие. Я не уверен, что « » включится в борьбу.

Лига невероятно сильна, нужно быть везучим, чтобы пережить трудные моменты, особенно с травмами. Так что я понятия не имею [кто выиграет титул]. Вероятно [претендентов больше, чем раньше]. В последние годы всегда было по два претендента. Пока мы рядом к вершине, но чемпионат сложный и напряженный. Спросите меня снова в апреле», – сказал главный тренер « ».

После 15 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. Вторым идет «Ливерпуль» с 34 баллами, третьей – «Астон Вилла» (32), четвертым – « » (30).

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 27 очков, у «шпор» есть матч в запасе.

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