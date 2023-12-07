Клопп о борьбе за чемпионство: «Если бы кто-то списал «Сити» со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Если бы кто-то списал «Сити» со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола. «Арсенал» борется, и у него был такой же опыт, как у нас («канониры» вырывали победу над «Лутном» в концовке матча – 4:3. «Ливерпуль» с таким же счетом обыграл «Фулхэм» – Sports.ru). Ощущения действительно приятные, но в любом случае следующий матч нужно начинать со счета 0:0.

«Астон Вилла» невероятна. «Юнайтед», может быть, пока не играет именно в тот футбол, которого ждет кто угодно – СМИ или кто-то еще – но они набирают очки как сумасшедшие. Я не уверен, что «Челси» включится в борьбу.

Лига невероятно сильна, нужно быть везучим, чтобы пережить трудные моменты, особенно с травмами. Так что я понятия не имею [кто выиграет титул]. Вероятно [претендентов больше, чем раньше]. В последние годы всегда было по два претендента. Пока мы рядом к вершине, но чемпионат сложный и напряженный. Спросите меня снова в апреле», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

После 15 туров АПЛ «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. Вторым идет «Ливерпуль» с 34 баллами, третьей – «Астон Вилла» (32), четвертым – «Манчестер Сити» (30). 

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 27 очков, у «шпор» есть матч в запасе. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой же Клопп не говори гоп
+37
-3
+34
Это не шутки, клоп ехал на маршрутке
+9
-1
+8
Я как болельщик Арсенала искренне бы порадовался за Астон Виллу. Ну просто невероятно хорош Эмери, которого списали со счетов в ПСЖ, Арсенале и Спартаке. Ну и честно, Астон Вилла всегда вызывала больше симпатий, чем Челси или Тоттенхэм.
+7
0
+7
Ответ Sergey Kuznetsov
считаете такие шутки все еще оригинальными?)
это мем. Мем не обязательно должен быть оригинальным. Лучшее применение мема - это уместность и своевременность.
шутка - это немного другое
+4
0
+4
к сожалению скоро Сити будет крушить всех,а так за ЛИВЕР
+3
-1
+2
Про Виллу и Эмери можно сказать, что они наконец нашли друг друга. Просто песня смотреть, как они грамотно играют
+2
0
+2
Ответ City 100 points
Ливерпуль, в отличии от Арсенала, имеет большой опыт борьбы за титул, Арсенал в прошлом сезоне, когда ничего не мешало, умудрился слиться.
Ничего не мешало? Арсенал вроде личный рекорд АПЛ по очкам поставил. Во уж действительно ковровая дорожка.
+2
-1
+1
Ни слова о ТТХ!
0
0
0
Пеп в январе снова что-то подкрутит, придумает и Сити выйдет на свои производственные мощности. Главное, Ливерпулю и Арсеналу самим не устранится - не потерять очки на ровном месте, а еще важнее не терять их с командами топ-8 (Сити с ними имеет проблемы: на выезде не победил ни одной игры у команд из верхней половины таблицы), а в очном матче у обоих будут шансы победить Сити.
0
0
0
В плане календаря у Ливерпуля есть некоторое преимущество перед Арсеналом, если только Арсенал не слетит в 1/8 ЛЧ.
Сити... Пока всё говорит о том, что не удастся взять титул 4-ый сезон подряд.
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Последние туры все на тонкого. Арс, Ливер забивают на 90+ минутах, Сити наоборот упустил две победы на 90+. Поглядим как дальше будет
У них проиграные отрезки в 4 маичах Апл подряд после 80 минуты ,а это уже не случайность
0
0
0
Ответ Азамат Кабертай
это мем. Мем не обязательно должен быть оригинальным. Лучшее применение мема - это уместность и своевременность. шутка - это немного другое
вы, как мемолог, можете разобрать этот мем? для чего он тут?
0
0
0
Ответ Sergey Kuznetsov
вы, как мемолог, можете разобрать этот мем? для чего он тут?
к сожалению или к счастью, я не мемолог. Давайте подождем опытных мемологов в комментариях, коих тут очень много, уверен, они нам все объяснят.
посмею дилетантски предположить ,что данный мем тут к тому, что новость про Клоппа, вот такую взаимосвязь усматриваю.
0
0
0
Ответ Илья Липкин
Какой же Клопп не говори гоп
Ахаха, ну ты поэт!
Жирный плюс.
0
0
0
Ответ Marcus-light
Ничего не мешало? Арсенал вроде личный рекорд АПЛ по очкам поставил. Во уж действительно ковровая дорожка.
А что мешало? В конце чемпионата на один турнир играли, и умудрились 10 очков + слить.
0
0
0
Ответ City 100 points
А что мешало? В конце чемпионата на один турнир играли, и умудрились 10 очков + слить.
Травмы, банально. Ростер из 13-14 игроков. Чудо, когда такая команда хоть что-то выигрыает. Вот Сити избежал травм по ходу сезона, взял требл. Сейчас травмы - кризис.
0
0
0
Ответ Стахович
АПЛ возьмёт Ливерпуль.Пеписькин выдохся,а у Артеты лузер менталити
Ты первым оправдываешь свой прогноз 115 нарушениями когда Пеп возглавить таблицу
+2
-2
0
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Пеп в январе снова что-то подкрутит, придумает и Сити выйдет на свои производственные мощности. Главное, Ливерпулю и Арсеналу самим не устранится - не потерять очки на ровном месте, а еще важнее не терять их с командами топ-8 (Сити с ними имеет проблемы: на выезде не победил ни одной игры у команд из верхней половины таблицы), а в очном матче у обоих будут шансы победить Сити.
тем более с Ливерпулем будут играть на Энфилде))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий