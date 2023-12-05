Аршавин, Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Акинфеев, Промес и Пиняев – в составе

Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России.

Ранее сообщалось, что сборную Пути РПЛ возглавят и .

По информации «РБ Спорт», к Мостовому и Овчинникову в команде Пути РПЛ присоединится .

В состав сборной Пути РПЛ войдут ( ), (« »), , (оба – « »), (« »), Никита Кривцов (« »), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Евгений Фролов («Крылья Советов»), Кирилл Маляров («Балтика»), Георгий Мелкадзе («Сочи») и Максим Максимов («Факел»).

Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

Кузнецов и Каряка вошли в тренерский штаб сборной Пути регионов Фонбет Кубка России в матче против сборной Пути РПЛ

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