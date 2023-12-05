Аршавин, Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Акинфеев, Промес и Пиняев – в составе

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Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России.

Ранее сообщалось, что сборную Пути РПЛ возглавят Александр Мостовой и Сергей Овчинников.

По информации «РБ Спорт», к Мостовому и Овчинникову в команде Пути РПЛ присоединится Андрей Аршавин.

В состав сборной Пути РПЛ войдут Игорь Акинфеев (ЦСКА), Квинси ПромесСпартак»), Сергей Пиняев, Наир Тикнизян (оба – «Локомотив»), Данил КруговойЗенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Евгений Фролов («Крылья Советов»), Кирилл Маляров («Балтика»), Георгий Мелкадзе («Сочи») и Максим Максимов («Факел»).

Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

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13 комментариев
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Если проиграют, то из-за Промеса, которого неправильно тренровал Абаскаль.
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человек 30 лет в футболе, видел всё и его ничем не удивить. мяч круглый, поле ровное зачем усложнять?
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Промесу некуда деваться в отпуск, приходится участвовать, делать вид)
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Тренирует царь - это действо должно быть в прямом эфире на всех федеральных каналах одновременно!
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лучше бы устроили челлендж кто больше сможет набить мячик, у Моста это главный критерий.
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Ответ kolokolo22
А с кем играют-то?
Наверное, опять с каким-нибудь медиакалом.
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А с кем играют-то?
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Ох, сколько будет комплиментов в адрес Царя после матча о его тренерских способностях)
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-Отпути!
-Непутю!
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Последний тур РПЛ 8-10 декабря. Т.е. игроки пожертвуют неделей отпуска ради матча под руководством Мостового?)
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с почином!
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Ответ paskal-instrument.ru
Последний тур РПЛ 8-10 декабря. Т.е. игроки пожертвуют неделей отпуска ради матча под руководством Мостового?)
Контракт с фонбетом надо отработать😅
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Ответ PIT-BUL
лучше бы устроили челлендж кто больше сможет набить мячик, у Моста это главный критерий.
Там в программе есть конкурсы с участием игроков. Если организаторы не додумаются устроить соревнование по чеканке, то это будет провал.
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