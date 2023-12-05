Аршавин, Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Акинфеев, Промес и Пиняев – в составе
Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России.
Ранее сообщалось, что сборную Пути РПЛ возглавят Александр Мостовой и Сергей Овчинников.
По информации «РБ Спорт», к Мостовому и Овчинникову в команде Пути РПЛ присоединится Андрей Аршавин.
В состав сборной Пути РПЛ войдут Игорь Акинфеев (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»), Сергей Пиняев, Наир Тикнизян (оба – «Локомотив»), Данил Круговой («Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Евгений Фролов («Крылья Советов»), Кирилл Маляров («Балтика»), Георгий Мелкадзе («Сочи») и Максим Максимов («Факел»).
Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.
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