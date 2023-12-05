Абаскаль поставил Денисова на 1-е место в голосовании за «Первую пятерку», Семак, Ивич и Карпин – Тюкавина

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Стало известно, за кого тренеры клубов РПЛ голосовали в премии «Первая пятерка».

Обладателем награды лучшему молодому игроку Мир РПЛ стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Голоса тренеров распределились так:

Гильермо АбаскальСпартак»): 1. Даниил Денисов, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Никита Салтыков, 5. Виктор Мелехин.

Сергей Семак («Зенит»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Салтыков, 3. Никита Кривцов, 4. Артем Карпукас, 5. Виктор Мелехин.

Владимир Ивич («Краснодар»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Артем Карпукас, 4. Даниил Денисов, 5. Сергей Волков.

Михаил Галактионов («Локомотив»): 1. Артем Карпукас, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Сергей Волков, 5. Никита Салтыков.

Сергей Юран («Пари НН»): 1. Виктор Александров, 2. Константин Тюкавин, 3. Артем Карпукас, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.

Александр Точилин («Сочи»): 1. Кирилл Кравцов, 2. Константин Тюкавин, 3. Сергей Волков, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.

Сергей Ташуев («Факел»): 1. Артем Карпукас, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Салтыков, 4. Сергей Волков, 5. Никита Кривцов.

Рашид Рахимов («Рубин»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Салтыков, 3. Артем Карпукас, 4. Никита Кривцов, 5. Сергей Волков.

Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 1. Никита Салтыков, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Даниил Денисов, 5. Владислав Шитов.

Виктор Гончаренко («Урал»): 1. Илья Ишков, 2. Игорь Дмитриев, 3. Никита Салтыков, 4. Никита Кривцов, 5. Константин Тюкавин.

Валерий Карпин («Ростов», сборная России): 1. Константин Тюкавин, 2. Сергей Волков, 3. Виктор Мелехин, 4. Никита Кривцов, 5. Артем Карпукас.

Леонид Слуцкий (заслуженный тренер России): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Сергей Волков, 4. Никита Салтыков, 5. Артем Карпукас.

Юрий Семин (заслуженный тренер России): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Артем Карпукас, 4. Сергей Волков, 5. Виктор Мелехин.

Глава РПЛ Александр Алаев составил такую пятерку: 1. Константин Тюкавин, 2. Артем Карпукас, 3. Сергей Волков, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.

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38 комментариев
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Для меня Денисов - это по-прежнему Гарик)
+68
-4
+64
в чем смысл давать тренерам голосовать за своих игроков? Даже в ФМе этого делать нельзя, нуль объективности ведь
+35
-1
+34
Тюкавин реально заслужил, и молодёжь Краснодара хороша, хоть и нестабильна.
Абаскаль, Гончаренко, Галактионов и Юран проголосовали за своих явно не объективно.
+19
-2
+17
странно, что карпукаса так задвинули. По мне так очень качественный и не по годам стабильный игрок, причём играет в команде с проблемами в игре
+16
-5
+11
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Игорь. Что забивал за «Зенит» в финале Кубка УЕФА, играл за «Анжи», «Локо», «Динамо»
+13
-2
+11
Ответ Владимир Самсонов
Тюкавин реально заслужил, и молодёжь Краснодара хороша, хоть и нестабильна. Абаскаль, Гончаренко, Галактионов и Юран проголосовали за своих явно не объективно.
Это проблема не тренера, а регламента голосования. Был бы запрет голосовать за своих - было бы хорошо, а так тренер пользуется возможностью поддержать своего молодого игрока
+8
-2
+6
Ответ Жорег Борщофф
Абаскаль в очередной раз продемонстрировал уровень компетентности. =)
А почему только рыжего выделил? Как насчет тренера локо или тренера нн?
Хотел плюсиков срубить , ну держи)))
+5
-2
+3
Денисова не должно быть в ТОП-5!!! Болею за Спартак, но когда вижу, как он вместо того, чтоб поставить корпус, выпячивает задницу...
+3
0
+3
Самый объективный список у Семака и Ивича.
+3
0
+3
Ответ Никита Давыдкин
странно, что карпукаса так задвинули. По мне так очень качественный и не по годам стабильный игрок, причём играет в команде с проблемами в игре
Почему задвинули? Он в итоге занял 3 место, норм😐
+6
-3
+3
Ивичу и Карпину респект за объективность
+5
-3
+2
Денисов точно откат платит рыжему..
+3
-1
+2
Ответ Жорег Борщофф
Абаскаль в очередной раз продемонстрировал уровень компетентности. =)
ну а какой тренер Абаскаль если не верит в своего игрока Денисова, другой вопрос почему вообще за игрока своего клуба можно голосовать
+6
-4
+2
Ответ Leon33
Это проблема не тренера, а регламента голосования. Был бы запрет голосовать за своих - было бы хорошо, а так тренер пользуется возможностью поддержать своего молодого игрока
Почему тогда Ивич поставил на 1 место Тюкавина , а не Волкова или Кривцова ? свои же)
+1
0
+1
Ответ Жорег Борщофф
Абаскаль в очередной раз продемонстрировал уровень компетентности. =)
значит Галактионов за своего это нормально , а Аьаскаль это сразу неадекватность ?
+3
-2
+1
Денисов 🤣🤣
+1
0
+1
только один Гончаренко поставил Тюкавина пятым, остальные, заслуженные, не ниже второго.....такой же, как Абаскадь - в футбол не играл, нечего не понимает..
+2
-1
+1
Ответ Leon33
Это проблема не тренера, а регламента голосования. Был бы запрет голосовать за своих - было бы хорошо, а так тренер пользуется возможностью поддержать своего молодого игрока
Согласен полностью.
+1
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Ответ ЕгориЙ
Галактионов необъективно? Ты статистику Карпукаса посмотри для начала.
На игру надо смотреть, а не на статистику. Мне больше Тюкавин и краснодарцы понравились.
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Ответ Жорег Борщофф
Мои коменты минусуют чаще, как раз потому, что мне наплевать совершенно. Ни жарко, ни холодно. =) Почему выделил рыжего. Потому, что неадекватный выбор, ну какой Денисов номер один? К Абаскалю по степени адекватности Юрана с Гончаренко добавить можно.
Наверное он видит что может Денисов на тренировках, какой уровень показывает.
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Ответ savik-A.M.
значит Галактионов за своего это нормально , а Аьаскаль это сразу неадекватность ?
Да при чём здесь своего - не своего. Ну какой, нафиг, Денисов номер один. Смешно.
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Ответ JENNINGS
Для меня Денисов - это по-прежнему Гарик)
Тоже когда читал про Гарика сначала подумал «он же уже все», только через секунду въехал😂
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И ни одного из одного клуба из одного городка, называющие себя одними из лучших на одной планете....
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денисову в цирке выступать, а не в первой пятёрке номинироваться. Неудивительно, что кроме ржавого клоуна никто это нечто не включил в список
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только не Денисов, Зиньковский лучше его играет...
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абаскаль сVоих не бросает
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