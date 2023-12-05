Абаскаль поставил Денисова на 1-е место в голосовании за «Первую пятерку», Семак, Ивич и Карпин – Тюкавина
Стало известно, за кого тренеры клубов РПЛ голосовали в премии «Первая пятерка».
Обладателем награды лучшему молодому игроку Мир РПЛ стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Голоса тренеров распределились так:
Гильермо Абаскаль («Спартак»): 1. Даниил Денисов, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Никита Салтыков, 5. Виктор Мелехин.
Сергей Семак («Зенит»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Салтыков, 3. Никита Кривцов, 4. Артем Карпукас, 5. Виктор Мелехин.
Владимир Ивич («Краснодар»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Артем Карпукас, 4. Даниил Денисов, 5. Сергей Волков.
Михаил Галактионов («Локомотив»): 1. Артем Карпукас, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Сергей Волков, 5. Никита Салтыков.
Сергей Юран («Пари НН»): 1. Виктор Александров, 2. Константин Тюкавин, 3. Артем Карпукас, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.
Александр Точилин («Сочи»): 1. Кирилл Кравцов, 2. Константин Тюкавин, 3. Сергей Волков, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.
Сергей Ташуев («Факел»): 1. Артем Карпукас, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Салтыков, 4. Сергей Волков, 5. Никита Кривцов.
Рашид Рахимов («Рубин»): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Салтыков, 3. Артем Карпукас, 4. Никита Кривцов, 5. Сергей Волков.
Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 1. Никита Салтыков, 2. Константин Тюкавин, 3. Никита Кривцов, 4. Даниил Денисов, 5. Владислав Шитов.
Виктор Гончаренко («Урал»): 1. Илья Ишков, 2. Игорь Дмитриев, 3. Никита Салтыков, 4. Никита Кривцов, 5. Константин Тюкавин.
Валерий Карпин («Ростов», сборная России): 1. Константин Тюкавин, 2. Сергей Волков, 3. Виктор Мелехин, 4. Никита Кривцов, 5. Артем Карпукас.
Леонид Слуцкий (заслуженный тренер России): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Сергей Волков, 4. Никита Салтыков, 5. Артем Карпукас.
Юрий Семин (заслуженный тренер России): 1. Константин Тюкавин, 2. Никита Кривцов, 3. Артем Карпукас, 4. Сергей Волков, 5. Виктор Мелехин.
Глава РПЛ Александр Алаев составил такую пятерку: 1. Константин Тюкавин, 2. Артем Карпукас, 3. Сергей Волков, 4. Никита Кривцов, 5. Никита Салтыков.
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Абаскаль, Гончаренко, Галактионов и Юран проголосовали за своих явно не объективно.
Хотел плюсиков срубить , ну держи)))