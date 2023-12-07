Карасев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Кукуян – на игру «Спартака» и «Крыльев»

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РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура Мир РПЛ .

8 декабря (пятница)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

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23 комментария
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«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев

Матч состоится в любую погоду!
+17
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+16
Ответ Aleksey Yashin
«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев Матч состоится в любую погоду!
🤣🤣🤣+!
+6
-2
+4
опять Ку-Ку судит
+4
-2
+2
Все зависеть будет от Карасёва с его друганом Турбиным, дадут ли они ЦСКА выиграть ,чтоб Зенит обошел Краснодар,Иванов вообще ничего не сделает,Зенит и так выиграет
+1
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Ответ Вячеслав Максименко
Его уже клинит))
Его давно клинит
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Ответ Ракелль
лет через 5 уйдет на покой
Его уже клинит))
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Ответ Вячеслав Максименко
Что ещё должен сделать Безбородов, чтобы его больше не привлекали к судейству?
лет через 5 уйдет на покой
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Ответ Wiley Fox
Какие же бесхребетные чучела в руководстве Спартака Снова газовый кукуян на матче Спартака
и две женщины
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Ответ Вячеслав Припузов
Судью на мыло! Кого и куда назначили все равно кого то не устроит, особенно по окончанию матчей...
какого судью уточняй )))
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Ответ Roman
Карась ручной или нет?
карась давно газовый
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Ответ Анатолий
Карась из прудов Генера.
Хорошо, что не из Прудов Нижегородской области.
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Петух кукуян теперь на матчи с собой берет кукурочкину
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Что ещё должен сделать Безбородов, чтобы его больше не привлекали к судейству?
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Рафаэль Шафеев наверно морж,поэтому и играют все в снегопад )))
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Класс. Матч Зенит - Пари НН будет обслуживать тот же судья, что судил их в первом круге. Именно тот, что левую красную дал, увидев, что зенит в равных составных ничего сделать не может.
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По полям, по полям
Раф Шафеев едет к нам
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Ждем снегопад в Воронеже, как говорится готовьте синий трактор и лопаты к вам едет Шафеев матч судить.
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Судью на мыло! Кого и куда назначили все равно кого то не устроит, особенно по окончанию матчей...
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