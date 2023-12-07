Карасев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Кукуян – на игру «Спартака» и «Крыльев»
РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура Мир РПЛ .
8 декабря (пятница)
«Локомотив» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.
9 декабря (суббота)
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.
10 декабря (воскресенье)
«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Матч состоится в любую погоду!
Раф Шафеев едет к нам