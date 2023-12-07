Газзаев об РПЛ: «Четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство. Вторая часть сезона будет очень интересной!»
Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Конкуренция в этом сезоне РПЛ выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата. Кто лучше проведет подготовительный этап к весенней части чемпионата, тот и добьется результата.
Очки теряют все, даже «Зенит» и «Краснодар». Вторая часть чемпионата будет очень интересной! Может, кому-то еще стоит усилиться в зимнюю паузу, чтобы бороться за результаты», — сказал экс-тренер ЦСКА.
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