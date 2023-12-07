Газзаев об РПЛ: «Четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство. Вторая часть сезона будет очень интересной!»

Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Конкуренция в этом сезоне выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», « », « » и « ».

В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата. Кто лучше проведет подготовительный этап к весенней части чемпионата, тот и добьется результата.

Очки теряют все, даже « » и «Краснодар». Вторая часть чемпионата будет очень интересной! Может, кому-то еще стоит усилиться в зимнюю паузу, чтобы бороться за результаты», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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