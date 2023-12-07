Газзаев об РПЛ: «Четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство. Вторая часть сезона будет очень интересной!»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Конкуренция в этом сезоне РПЛ выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата. Кто лучше проведет подготовительный этап к весенней части чемпионата, тот и добьется результата.

Очки теряют все, даже «Зенит» и «Краснодар». Вторая часть чемпионата будет очень интересной! Может, кому-то еще стоит усилиться в зимнюю паузу, чтобы бороться за результаты», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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3 комментария
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Вот тут я согласен, думаю до 30 тура будет непонятно, считать будут по дополнительным показателям, как сейчас распределяются условные места, по крайней мере за тройку.... Только странно, что свое ЦСКА забыл, или кошка пробежала между ними? Их бы я тоже не сбрасывал со счетов, да и другие команды...
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