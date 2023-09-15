ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Велингтона в ФИФА. Защитник вернется в Бразилию (Goal)
Стало известно, почему сорвался переход Велингтона из «Сан-Паулу» в ЦСКА.
Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, клубы все еще вели переговоры о переходе 22-летнего левого защитника и в итоге не успели завершить их вовремя, сообщает Goal.com.
Соответственно, армейцы и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер бразильца в системе ФИФА, хотя согласовали сделку на 6 млн долларов.
По данным источника, Велингтон в ближайшие часы вернется в Бразилию, несмотря на то, что уже прошел медосмотр в Москве и согласовал с ЦСКА контракт.
Ранее сообщалось, что трансфер сорвался из-за того, что футболист провалил медосмотр.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
12 комментариев