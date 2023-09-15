ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Велингтона в ФИФА. Защитник вернется в Бразилию (Goal)

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы ФИФА Велингтон Футбол

Стало известно, почему сорвался переход Велингтона из «Сан-Паулу» в ЦСКА.

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, клубы все еще вели переговоры о переходе 22-летнего левого защитника и в итоге не успели завершить их вовремя, сообщает Goal.com.

Соответственно, армейцы и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер бразильца в системе ФИФА, хотя согласовали сделку на 6 млн долларов.

По данным источника, Велингтон в ближайшие часы вернется в Бразилию, несмотря на то, что уже прошел медосмотр в Москве и согласовал с ЦСКА контракт.

Ранее сообщалось, что трансфер сорвался из-за того, что футболист провалил медосмотр.

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12 комментариев

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Алексей Ненахов
Акинфеев « да ## твою мать»
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analogia
Ну если это так, то это полное позорище, сколько еще терпеть болельщикам этих унылых селекционеров в команде ? Уже более 5 лет не могут нападающего найти, в опорную зону после Вернблума так и не смогли найти равносильную замену, в то время, пока в зените Барриос уже не первый год центр выжигает.. за какое золото команде бороться с таким составом ? Это Фиаско
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fil_spb
Главное что фото с Бабаевым есть - https://img.championat.com/i/v/r/1694753161607909623.jpg Остальное - ерунда.
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Артем Гладских
жаль.
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Eric_Cartman
Ох уж этот факс Переса
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bestvideox
Похоже на отмазку, вероятно есть другие причины срыва.
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Pertinax Gandi
Бывает. Даже в европейских суперклубах иногда на флажке срывались трансферы, когда какой-нибудь клерк на факсе не ту кнопочку нажал, ну или в наше время на компьютере.
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Кирилл.С-Пб
Это ж надо постараться ещё)
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Babusya
Вот те раз. БЯда прям, мдя...
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analogia
Ответ Спартак сила
цска самый смешной клуб России
Кто за спартак болеет, в цирке не смеется
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