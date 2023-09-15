ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Велингтона в ФИФА. Защитник вернется в Бразилию (Goal)

Стало известно, почему сорвался переход Велингтона из «Сан-Паулу» в ЦСКА.

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир , клубы все еще вели переговоры о переходе 22-летнего левого защитника и в итоге не успели завершить их вовремя, сообщает Goal.com.

Соответственно, армейцы и « » не успели зарегистрировать трансфер бразильца в системе , хотя согласовали сделку на 6 млн долларов.

По данным источника, в ближайшие часы вернется в Бразилию, несмотря на то, что уже прошел медосмотр в Москве и согласовал с контракт.

Ранее сообщалось, что трансфер сорвался из-за того, что футболист провалил медосмотр.

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