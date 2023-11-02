ЦСКА интересен защитник «Коринтианс» и сборной Уругвая Мендес

ЦСКА интересуется защитником сборной Уругвая.

В зимнее трансферное окно московский клуб постарается приобрести нового центрального защитника, сообщает «Чемпионат».

Одним из игроков, входящих в шорт-лист армейцев, является из « ».

Мендес выступает за «тимау» с 2019 года, на его счету 109 матчей и 1 гол в составе команды. Также защитник провел 6 матчей в составе сборной .

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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