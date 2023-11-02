ЦСКА интересен защитник «Коринтианс» и сборной Уругвая Мендес

Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Уругвая по футболу Бруно Мендес Ситтадини Чемпионат.com Футбол

ЦСКА интересуется защитником сборной Уругвая.

В зимнее трансферное окно московский клуб постарается приобрести нового центрального защитника, сообщает «Чемпионат». 

Одним из игроков, входящих в шорт-лист армейцев, является Бруно Мендес Ситтадини из «Коринтианс». 

Мендес выступает за «тимау» с 2019 года, на его счету 109 матчей и 1 гол в составе команды. Также защитник провел 6 матчей в составе сборной Уругвая

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Юрий Король
Ответ Кирилл
Было бы круто, если зимой получится подписать его - ЦЗ нужны чтобы не затыкать дыры Зделаром и Мухиным. Еще и Дивеев вернется после травмы.
Про Мухина забудь на полгодика
+13
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LionKing
Бабаев уже придумал историю срыва трансфера в последний день?
+13
-3
+10
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Shuller18
Ответ riverman1980
как показала практика именно потери ЦЗ стоили Цска больше всего очков. Если бы не выпал Дивеев или ему была полноценная замена сейчас было бы минимум на 6 очков больше.
Причем Дивей сломался не вчера, а в первом матче сезона, когда до закрытия ТО оставалось ещё почти 2 месяца. За это время нельзя было банально договориться на полугодичную аренду с условным Романом Евгеньевым или Бегичем? Порой зла не хватает на руководство
+8
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Кирилл
Было бы круто, если зимой получится подписать его - ЦЗ нужны чтобы не затыкать дыры Зделаром и Мухиным.

Еще и Дивеев вернется после травмы.
+9
-3
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за ЦСКА и УРАЛ
О, ещё один мендес будет
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энергетик
Больше Мендесов, хороших и разных
+2
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Олег Носов
Надо игроков пять покупать минимум Заболотного продать надо. И тренера надо нового.
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Islam Gasanov
Надеюсь это последнее трансферное окно для Бабаева и его дружков. Если и тут норм трансферов не будет,то можно расставаться с этими товарищами
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Юрий Король
И будут у нас сплошь Мендесы и Гаичи.
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riverman1980
как показала практика именно потери ЦЗ стоили Цска больше всего очков. Если бы не выпал Дивеев или ему была полноценная замена сейчас было бы минимум на 6 очков больше.
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Я тоже много чем интересуюсь)))
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Islam Gasanov
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
О, ещё один мендес будет
были гаичи,а теперь мендесы
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Кирилл
Ответ Юрий Король
Про Мухина забудь на полгодика
Это понятное дело что Максим вылетел надолго, но я имею ввиду на будущее.
Чтобы иметь хорошего ЦЗ с опытом игры, а не только молодых игроков на замену.
+1
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Maxim Dmitrievskiy
Ответ Юрий Король
И будут у нас сплошь Мендесы и Гаичи.
И что в этом плохого? Лучше смотреть на потуги Кучаева или Агапова?
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