Федотов о срыве трансфера Велингтона в ЦСКА: «Когда мы покупаем игрока за хорошие деньги, он нужен нам на поле, а не на реабилитации»

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу Владимир Федотов Велингтон Футбол

Владимир Федотов объяснил срыв трансфера Велингтона в ЦСКА.

Московский клуб был близок к приобретению защитника «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов, но сделка сорвалась в последний момент. Сообщалось, что игрок провалил медосмотр. По другим данным, клубы не успели зарегистрировать трансфер.

– По какой причине все-таки сорвался трансфер Велингтона?

– Мы общались с доктором – это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста.

Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение, – сказал главный тренер ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hilperico
К отказу от Веллингтона никаких вопросов, лучше так, чем на те же грабли, что с олимпиоником. А вот почему так поздно всё было - ?...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Rudenzik
То есть раньше селекцию ничего не смущало, когда рассматривали игрока после серьёзной травмы и операции, дилетанты
получается, уже не дилетанты, раз стало смущать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
Странно это, зачем тогда было пол года вести игрока зная про его хрустальность, потом все же решить потратить на него большую сумму и в итоге понять, что он хрусталь ??!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Ответ Glukinho
получается, уже не дилетанты, раз стало смущать
Вовремя одумались, только время утеряно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
То есть раньше селекцию ничего не смущало, когда рассматривали игрока после серьёзной травмы и операции, дилетанты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alamarrr
Звучит так, будто виноват игрок, а не селекционный отдел клуба)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Квасников
ясно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий