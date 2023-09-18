Федотов о срыве трансфера Велингтона в ЦСКА: «Когда мы покупаем игрока за хорошие деньги, он нужен нам на поле, а не на реабилитации»
Владимир Федотов объяснил срыв трансфера Велингтона в ЦСКА.
Московский клуб был близок к приобретению защитника «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов, но сделка сорвалась в последний момент. Сообщалось, что игрок провалил медосмотр. По другим данным, клубы не успели зарегистрировать трансфер.
– По какой причине все-таки сорвался трансфер Велингтона?
– Мы общались с доктором – это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста.
Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение, – сказал главный тренер ЦСКА.
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