ЦСКА покупает защитника «Сан-Паулу» Велингтона за 8 млн долларов

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Велингтон Футбол

ЦСКА подпишет бразильского защитника.

По информации Фабрицио Романо, московский клуб близок к приобретению левого защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

Клубы согласовали трансфер 22-летнего футболиста, армейцы заплатят 8 миллионов долларов. Бразилец подпишет контракт на 5 лет. Сторонам осталось уладить последние детали перед оформлением сделки.

Велингтон выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. В составе бразильской команды он провел 103 матча, отметившись 2 голами и 10 ассистами.

Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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83 комментария

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bear7904
Акинфеев может и всечь за старое, не разобравшись))
+159
-2
+157
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Влад Безруков
Ответ krasota19740
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ЦСКА предлагал 7, бразильцы отказали, но согласились за 7.5
Речь об этих пол миллиона
Бразилец, игрок сборной u23, парню 22 года и он в основе взрослой команды играет
Сколько он должен по вашему стоить?
Вы очень глупы, если считаете, что цена футболиста на трансфермаркете что-то вообще значит
+35
-1
+34
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9черное
Когда уже никто не верил
+28
0
+28
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Кирилл
Если это подтвердил Романо, то это очень круто !

Осталось дело за фото с Бабаевым )
+24
-1
+23
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Влад Безруков
Фантастика
Впервые вижу, чтобы ЦСКА додавил кого-то в конце ТО
Игрок крутой!
С дуойки до крепкой четверки оценка за ТО
Бразильцы странные, за пол миллиона сверху согласились
+16
-2
+14
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Иван Шумков
Неужто дожали
+12
0
+12
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S. A.
Акинфеев не одобрит
+11
-1
+10
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Александр Карпов
Ответ bear7904
Акинфеев может и всечь за старое, не разобравшись))
кончились + так что комент)
+13
-3
+10
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Сергей Орлов
Ответ krasota19740
Комментарий скрыт
2023 год, кто-то всё еще считает трансфермаркт каталогом с ценами 🤦🏻‍♂️
+8
0
+8
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Влад Безруков
Ответ ezhik38
У ЦСКА в атаке пустота...) Они защитников набирают
У ЦСКА в атаке 6 человек на 3 позиции)
При этом там сумасшедшая вариативность может быть
Да, нужен был нападающий, но с Чаловым + Забой можно спокойно идти в сезон
+5
-1
+4
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Влад Безруков
Ответ Jamil Javadov
Если честно Ловато стоит 2.5 млн могли купить за 800тысяч а тут Велингтон стоит 3 млн покупаем за 8 млн... странная сделка особенно учитывая что по игровым качествам Ловата точно не уступает ....
Ловату 26 или 27
Этому парню 22
Игрок сборной u23
Крутой потенциал
Бразильцы хорошо растут в цене при игре за пределами Бразилии
Адекватная цена, не переживайте
+3
0
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Серёга Соколов
Ответ Олег Носов
Да десятерых отдали одного купили ек макарек.
Да каких 10-х мы отдали,и кого одного купили?! Ты всё лето пил и только очнулся?!
+3
0
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trav
Почему у наших клубов из года в год проблема покупать игроков, когда прошло 7 туров? Это полкруга уже. Туда-сюда и зима. Почему не купить игрока в июне, чтобы он подготовился с командой нормально? Так постоянно и у всех
+3
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+3
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El Ilusionista
Клуб таки решил, что Набабкину нужна конкуренция.
+4
-1
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мутятя
Ответ Влад Безруков
Фантастика Впервые вижу, чтобы ЦСКА додавил кого-то в конце ТО Игрок крутой! С дуойки до крепкой четверки оценка за ТО Бразильцы странные, за пол миллиона сверху согласились
Витиньо. За час до закрытия окна.
+2
0
+2
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Vagner01
Ответ krasota19740
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Спартак у нас Медину взял которого мы бесплатно получили! А Бонгонда что великая звезда? Обычный средний игрок!
+5
-3
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Алексей Ненахов
Ответ bear7904
Акинфеев может и всечь за старое, не разобравшись))
Да тоже про Акинфеева подумал )) веселые игры были
+2
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[ADO]
Признаюсь, никакие закупки защитников уже не радуют. Вот вроде трансфер, казалось бы редкое событие в наше время, но вообще пофиг. Будем смотреть на мучения Заболотного и Чалова. В общем, не понимаю всеобщего энтузиазма, но рад, что кому-то этот трансфер добавил настроения
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ZND
Сюда
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Тимур Таубаев
Келлвена же взяли налево , или , если он направо , то куда Гайича девать ?
+1
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angry horse
Хорошее приобретение, удачи!✊
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Серое Крыло
Ответ Алексей Нестеренко
Если только успеют его телепортировать в Москву,он сегодня утром он играл за Сан-Паулу
Он не играл. Играл его тезка Веллингтон Рато.
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Jamil Javadov
Да да адекватная цена....а ещё пишут глупцы на трансмаркет смотрят.....уже это все проходили и знаете когда? Когда например Фукса взяли за восемь игрока молодёжки сборной Бразилии а он тогда тогда на трансмаркете стоил 1.5 млн.....и что кто прав отказался или когда Гайча брали почти за 10 млн когда он стоил в два раза дешевле а щас никому ненужные максимум аренда
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Александр Ветров
Очень похоже на сказку, но очень надеемся, что это быль.
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Алексей Нестеренко
Ответ Кирилл
Если это подтвердил Романо, то это очень круто ! Осталось дело за фото с Бабаевым )
Если только успеют его телепортировать в Москву,он сегодня утром он играл за Сан-Паулу
+1
0
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