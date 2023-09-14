ЦСКА покупает защитника «Сан-Паулу» Велингтона за 8 млн долларов

ЦСКА подпишет бразильского защитника.

По информации Фабрицио Романо, московский клуб близок к приобретению левого защитника « » .

Клубы согласовали трансфер 22-летнего футболиста, армейцы заплатят 8 миллионов долларов. Бразилец подпишет контракт на 5 лет. Сторонам осталось уладить последние детали перед оформлением сделки.

Велингтон выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. В составе бразильской команды он провел 103 матча, отметившись 2 голами и 10 ассистами.

Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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