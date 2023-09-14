ЦСКА покупает защитника «Сан-Паулу» Велингтона за 8 млн долларов
ЦСКА подпишет бразильского защитника.
По информации Фабрицио Романо, московский клуб близок к приобретению левого защитника «Сан-Паулу» Велингтона.
Клубы согласовали трансфер 22-летнего футболиста, армейцы заплатят 8 миллионов долларов. Бразилец подпишет контракт на 5 лет. Сторонам осталось уладить последние детали перед оформлением сделки.
Велингтон выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. В составе бразильской команды он провел 103 матча, отметившись 2 голами и 10 ассистами.
Подробную статистику защитника можно найти здесь.
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Речь об этих пол миллиона
Бразилец, игрок сборной u23, парню 22 года и он в основе взрослой команды играет
Сколько он должен по вашему стоить?
Вы очень глупы, если считаете, что цена футболиста на трансфермаркете что-то вообще значит
Осталось дело за фото с Бабаевым )
Впервые вижу, чтобы ЦСКА додавил кого-то в конце ТО
Игрок крутой!
С дуойки до крепкой четверки оценка за ТО
Бразильцы странные, за пол миллиона сверху согласились
При этом там сумасшедшая вариативность может быть
Да, нужен был нападающий, но с Чаловым + Забой можно спокойно идти в сезон
Этому парню 22
Игрок сборной u23
Крутой потенциал
Бразильцы хорошо растут в цене при игре за пределами Бразилии
Адекватная цена, не переживайте