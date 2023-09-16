ЦСКА о срыве трансфера Велингтона: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными»

В ЦСКА объяснили, почему сорвался трансфер Велингтона из «Сан-Паулу».

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан‑Паулу» было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан‑Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.

В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал директор по коммуникациям .

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