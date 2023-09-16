ЦСКА о срыве трансфера Велингтона: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными»

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Матч ТВ Велингтон Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА объяснили, почему сорвался трансфер Велингтона из «Сан-Паулу».

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан‑Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан‑Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.

В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Подождите, подождите. Окей, даже если это не руководство опрофанилось, а медосмотр был плохой.
Но какого йога медосмотр проводился в последний день окна, когда альтернатив уже не найти? Это же тоже провал. Не было, что ли, никогда такого, что человек плохим приехал на медосмотр?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Тянуть 3 месяца и рассказывать про срыв в последний день, это смешно. Где ещё минимум 4 трансфера?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзюбиньо
Жаль...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзюбиньо
Животик поднабрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Отсутствовал рентген пятки видимо, а возможно она болела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хаитов Давлатали
очень жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Опять, небось, в последний момент предложили бесплатную аренду с доплатой от "Сан-Паулу")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LoveGreguar
Ответ Очки Дани Алвеса
Подождите, подождите. Окей, даже если это не руководство опрофанилось, а медосмотр был плохой. Но какого йога медосмотр проводился в последний день окна, когда альтернатив уже не найти? Это же тоже провал. Не было, что ли, никогда такого, что человек плохим приехал на медосмотр?
Это называется делать хорошую мину при плохой игре.
Типа так и надо было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ LoveGreguar
Это называется делать хорошую мину при плохой игре. Типа так и надо было.
Согласен. Похоже на то, что менеджмент клуба лихорадочно отмазывается перед владельцами, спонсорами и болельщиками. Болельщикам ЦСКА моё сочувствие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mallowan
Ответ Алексей Иванов
Могли и рискнуть
Спасибо второго Фукса нам не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий