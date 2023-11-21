Ренан получил запросы из Европы. Ожидается, что защитник уйдет из «Зенита» зимой (Globo Esporte)

Роберт Ренан может покинуть «Зенит» зимой.

Как пишет Globo Esporte, бразильский защитник получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что он покинет «Зенит» в ходе зимнего трансферного окна.

За будущим внимательно следят « ». По условиям сделки, в которую вошел нападающий Юри Алберто, бразильский клуб сохранил 11% экономических прав на защитника. Теперь в «Коринтианс» надеются, что смогут заработать на продаже игрока в Европу.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за « ».

Полную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.

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