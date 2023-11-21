Ренан получил запросы из Европы. Ожидается, что защитник уйдет из «Зенита» зимой (Globo Esporte)
Роберт Ренан может покинуть «Зенит» зимой.
Как пишет Globo Esporte, бразильский защитник получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что он покинет «Зенит» в ходе зимнего трансферного окна.
За будущим Ренана внимательно следят «Коринтианс». По условиям сделки, в которую вошел нападающий Юри Алберто, бразильский клуб сохранил 11% экономических прав на защитника. Теперь в «Коринтианс» надеются, что смогут заработать на продаже игрока в Европу.
Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит».
Полную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.
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Петербургский «Зенит» не ведет переговоров по трансферу нападающего «Палмейраса» Артура, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.
Ренан талантлив безусловно,но авантюрист из-за привозов которого достаточно очков потеряно.
Если в условном Монако заиграет надежно,то карьера в гору пойдет.
Для Зенита сейчас где каждый матч важен,он не помощник.