Ренан получил запросы из Европы. Ожидается, что защитник уйдет из «Зенита» зимой (Globo Esporte)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан может покинуть «Зенит» зимой.

Как пишет Globo Esporte, бразильский защитник получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что он покинет «Зенит» в ходе зимнего трансферного окна.

За будущим Ренана внимательно следят «Коринтианс». По условиям сделки, в которую вошел нападающий Юри Алберто, бразильский клуб сохранил 11% экономических прав на защитника. Теперь в «Коринтианс» надеются, что смогут заработать на продаже игрока в Европу.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит».

Полную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь

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34 комментария

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Удар Кержакова
Впервые в истории футбола казах выбил бразильца из состава😅
+80
-4
+76
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a.k.a. DRAGON0928
Жаль терять легенду. Но быть в основе когда в команде такой монстр как Алип, просто нереально
+61
-6
+55
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шатанледс 12
Ответ Удар Кержакова
Впервые в истории футбола казах выбил бразильца из состава😅
нельзя недооценивать сверхнацию
+34
-1
+33
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mars
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Жаль терять легенду. Но быть в основе когда в команде такой монстр как Алип, просто нереально
за Алипа ещё Мансити с Реалом поборятся
+20
-2
+18
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Garikus89
Ну в Реал, думаю. Причем я не удивлюсь, если Ренан перейдет в хороший клуб и будет хорошо играть, ибо бразилец. То ли холодно ему, то ли скучно, но он как приехал без умений позиционной игры, так и сидит без них. За это время Алип прошел путь от "кто взял самого здорового казаха в клуб" до "ну хоть Алип в старте, уже неплохо", что как бы наводит на мысли, что дело не в тренерском штабе или партнерах.
+16
-1
+15
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Илья Савчук
Ответ Удар Кержакова
Впервые в истории футбола казах выбил бразильца из состава😅
Просто один сидит на кумысе, а другой на матэ, слишком неравный допинг.
+12
-1
+11
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Иван Рыбаков
Ответ 2vdhrvmmzf
Обязательно, будет жесткая заруба между ними ПСЖ и сити за лавочника под Алипом
Естественно, Алип ведь им просто не по карману.
+12
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2vdhrvmmzf
Ответ Иван Рыбаков
Было бы забавно, если зимой его всë же заберëт Реал.
Обязательно, будет жесткая заруба между ними ПСЖ и сити за лавочника под Алипом
+6
-1
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igls54
Ветер в паруса
+7
-3
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ApXuMaHqPuT
Ответ Pertinax Gandi
Наверное запрос от клубов Болгарии и Кипра.
20 лет, левша, игрок бразильской молодёжки, на такого спрос всегда будет😐
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Sunnyboy
Плотно присел под Алипом, видимо не его чемпионат, надо продавать. Зачем гадить карьеру парню, возможно в другом чемпе он раскроет свой потенциал!
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Виктор
Ответ </c/>
500 тыс рублей, красная цена...
Ну и кому ты нужен за такие деньги?
+4
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Игорь Новиков
В аренду бы. Продавать на спаде нет смысла, много не получишь.
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Назар Игорь
Неуправляемый талант, ему нужет тренер типа Клоппа, Семак слишком интеллигентен и мягок.
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Verhovn
Для защитника Ренан слишком техничный))
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Любовь Мелехова
Любовь Курчавова, заработать - это одно слово.
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Дмитрий9779
Немного не по теме:
Петербургский «Зенит» не ведет переговоров по трансферу нападающего «Палмейраса» Артура, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.
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Иван Рыбаков
Было бы забавно, если зимой его всë же заберëт Реал.
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Big Nick
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
За сколько его купили?
Он по обмену шёл
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Виктор
Ответ kodgong
Еще одно подтверждение, что овощ не умеет работать с молодежью.
А кто тебя просил работать с молодёжью?
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Жорег Борщофф
Ответ Владислав88
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Не говори, просто всех угробил, ещё и результаты отсутствуют. Кошмар!
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Жорег Борщофф
Ответ kodgong
Еще одно подтверждение, что овощ не умеет работать с молодежью.
С Алипом может, с Ренаном не может. Логика железобетонная.
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Виталик Украинский
Ответ Илья Савчук
Просто один сидит на кумысе, а другой на матэ, слишком неравный допинг.
Дааа..., борщ нынче не тот...
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Владимир Самсонов
Играл явно не бездарный, но Семака раздражет, что он рискует около штрафной. Алип в этом плане в разы надёжнее.
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За наш футбол!
Алип воин на поле,и очень дисциплинирован.
Ренан талантлив безусловно,но авантюрист из-за привозов которого достаточно очков потеряно.
Если в условном Монако заиграет надежно,то карьера в гору пойдет.
Для Зенита сейчас где каждый матч важен,он не помощник.
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Максим Столбов
Да уж будем помнить великого привозчика Ренана.
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шатанледс 12
Кто тут знает степень надёжности источника?
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