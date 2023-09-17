Агент Сафонов о срыве трансфера Велингтона: «Прокол ЦСКА. Не надо откладывать на последний день»

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу Алексей Сафонов Велингтон Футбол

Алексей Сафонов высказался о срыве трансфера Велингтона из «Сан-Паулу» в ЦСКА.

— Такие трансферы не надо откладывать на последний день. Лучше заранее смотреть игрока, все подготовить. Срыв трансфера Велингтона — прокол клуба, на мой взгляд.

— Слишком затянули?

— Когда клубам надо усилить какую-то позицию, обычно берут два-три варианта. А тут ЦСКА сделал на игрока ставку, тот не прошел по каким-то причинам — медосмотр или по деньгам договорились, это только клуб знает — и ЦСКА остался без игрока. Хотя им нужно было усилить левый фланг.

— Теперь можно взять на эту позицию только свободного агента?

— Не думаю, что ЦСКА кого-то возьмет. Надо ждать, когда в конце января откроется зимнее окно, и тогда уже решать вопрос с покупками, – сказал футбольный агент.

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