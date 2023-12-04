Каманцев о желтой Берише за прыжок в сторону Абаскаля: «Верное решение. КДК может наказывать за моменты, пропущенные судьей – здесь резервный арбитр подсказал Кукуляку»
Павел Каманцев прокомментировал конфликт Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.
На 34-й минуте матча Мир РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Полузащитник «Ахмата» в данном эпизоде получил желтую карточку.
В КДК РФС сообщили, что поведение Абаскаля будет рассмотрено на ближайшем заседании. Поступок Бериши оцениваться не будет.
«Отвечу за КДК – комитет может выносить наказание только за момент, который был пропущен судьей, потом появилась видеозапись момента, в котором судья не вынес решение.
В этом случае момент не был пропущен, его зафиксировала система ВАР, резервный арбитр, он подсказал Кукуляку.
Они приняли верное решение, на мой взгляд, о вынесении желтой карточки. Говорят, что это чуть ли не насилие, имели место провокационные действия, но это все‑таки желтая карточка», – сказал председатель судейского комитета РФС.
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Может пора уже Ахмату просто по три очка за домашние матчи давать и всё? А клубы пусть прилетают чисто новую медаль привезти и вручить.
Потрогать себя за интимное место - удаление, разбирательство, дисквалификация
Умышленно пробежать десяток метров до технической зоны соперника и демонстративно прыгнуть в тренера - желтая карточка и никаких последствий
Толкнуть бесстыжего негодяя - удаление, разбирательство, дисквалификация.
п.с. Как вариант, выставлять дублёров.