Каманцев о желтой Берише за прыжок в сторону Абаскаля: «Верное решение. КДК может наказывать за моменты, пропущенные судьей – здесь резервный арбитр подсказал Кукуляку»

Павел Каманцев прокомментировал конфликт Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

На 34-й минуте матча Мир между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Полузащитник «Ахмата» в данном эпизоде получил желтую карточку.

В КДК РФС сообщили, что поведение Абаскаля будет рассмотрено на ближайшем заседании. Поступок Бериши оцениваться не будет.

«Отвечу за КДК – комитет может выносить наказание только за момент, который был пропущен судьей, потом появилась видеозапись момента, в котором судья не вынес решение.

В этом случае момент не был пропущен, его зафиксировала система ВАР, резервный арбитр, он подсказал Кукуляку.

Они приняли верное решение, на мой взгляд, о вынесении желтой карточки. Говорят, что это чуть ли не насилие, имели место провокационные действия, но это все‑таки желтая карточка», – сказал председатель судейского комитета РФС.

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