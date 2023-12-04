Каманцев о желтой Берише за прыжок в сторону Абаскаля: «Верное решение. КДК может наказывать за моменты, пропущенные судьей – здесь резервный арбитр подсказал Кукуляку»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат КДК РФС видеоповторы Бернард Бериша Матч ТВ Евгений Кукуляк Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Каманцев прокомментировал конфликт Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля.

На 34-й минуте матча Мир РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Полузащитник «Ахмата» в данном эпизоде получил желтую карточку.

В КДК РФС сообщили, что поведение Абаскаля будет рассмотрено на ближайшем заседании. Поступок Бериши оцениваться не будет.

«Отвечу за КДК – комитет может выносить наказание только за момент, который был пропущен судьей, потом появилась видеозапись момента, в котором судья не вынес решение.

В этом случае момент не был пропущен, его зафиксировала система ВАР, резервный арбитр, он подсказал Кукуляку.

Они приняли верное решение, на мой взгляд, о вынесении желтой карточки. Говорят, что это чуть ли не насилие, имели место провокационные действия, но это все‑таки желтая карточка», – сказал председатель судейского комитета РФС.

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14 комментариев
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Прикольно, теперь можно спокойно провоцировать тренера соперника, прыгать почти в него двумя ногами, всего лишь желтую получишь
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Если Ахмат по итогам сезона будет вылетать напрямую, то лигу вдруг решат расширить😀
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+9
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Во-первых, даже спустя сутки единственный повтор - снятый на телефон с монитора. Во-вторых, даже этот повтор не полный оставляет простор для фантазий. Не удивлюсь, если бакланский орёл даже мог зацепить Абаскаля, крикнуть на него, плюнуть.
Может пора уже Ахмату просто по три очка за домашние матчи давать и всё? А клубы пусть прилетают чисто новую медаль привезти и вручить.
+7
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+7
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Сказать мат - дисквалификация и разбирательство
Потрогать себя за интимное место - удаление, разбирательство, дисквалификация
Умышленно пробежать десяток метров до технической зоны соперника и демонстративно прыгнуть в тренера - желтая карточка и никаких последствий
Толкнуть бесстыжего негодяя - удаление, разбирательство, дисквалификация.
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Метание бутылки и «работа» стюардов будет рассматриваться? Хулигану, который кинул бутылку уже аннулировали Fan-id?
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Полнейший раздрай в КДК. Чистой воды хулиганство со стороны Бериши. Это -«кирпич»! Но не для этого чудо-комитета!
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и кстати чего там по поводу бутылки, которую кинули в сторону Абаскаля с трибун?
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кто то ожидал другого? все старательно делают вид, что все нормально, ни одно официальное лицо не сказало, что это плохо и пусть даже есть недоработки в регламенте или правилах, никто не сказал, что есть прецедент и мы его детально изучим и внесём изменения, нет, все тупо отмазыают судью и беришу
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Я посмотрел повтор и офигел,арбитры не разобрались и это факт. Спартак играл безобразно, но прям совпадение, что именно в Грозном происходит не Дон пойми что.
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Ответ молодой сутенер
Дон, рафик отмазан
100% !!! по этому он такой наглый провокатор.
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Ответ bevooch
Во-первых, даже спустя сутки единственный повтор - снятый на телефон с монитора. Во-вторых, даже этот повтор не полный оставляет простор для фантазий. Не удивлюсь, если бакланский орёл даже мог зацепить Абаскаля, крикнуть на него, плюнуть. Может пора уже Ахмату просто по три очка за домашние матчи давать и всё? А клубы пусть прилетают чисто новую медаль привезти и вручить.
Тоже так считаю, там даже если бы Бериша влупил с ноги под зад Абаскалю, КДК сказал бы, что он подскользнулся.
п.с. Как вариант, выставлять дублёров.
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