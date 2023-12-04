Тимур Гурцкая: «Прыгни игрок «Спартака» в Ромащенко – весь «Ахмат» побежал бы избивать соперника, а у красно-белых никто не отреагировал. У Абаскаля странные отношения с русским блоком»

Тимур Гурцкая объяснил, почему игроки «Спартака» не вступились за тренера.

был удален за бросок на землю хавбека « » , праздновавшего гол у скамейки красно-белых.

– Вы Абаскаль, под вас подкатывается Бериша. Вы разделяете эмоцию Абаскаля?

– Да, потому что она сиюсекундная.

Если бы игрок «Спартака» прыгнул в , я уверяю, весь «Ахмат» побежал бы избивать команду соперника.

– Вы не считаете, что команда должна реагировать на такие действия?

– Да. Это все-таки спорт, эмоции. И когда такое… Это реально перебор.

Во-первых, Бериша прыгнул в зону « ». Он прыгал в главного тренера, но ни один игрок «Спартака» на это не отреагировал.

Если бы Джикия был на поле, он реагировал бы жестче всех, это сто процентов. Если бы у «Спартака» был любой другой тренер, не Абаскаль, сто процентов вскочил бы Соболев.

По всей видимости, у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить. Это сделал «Факел», сейчас это сделал «Ахмат». Они просто настроились на игру и эмоционально забили «Спартак», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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