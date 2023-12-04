Тимур Гурцкая: «Прыгни игрок «Спартака» в Ромащенко – весь «Ахмат» побежал бы избивать соперника, а у красно-белых никто не отреагировал. У Абаскаля странные отношения с русским блоком»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Георгий Джикия Бернард Бериша Александр Соболев Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая объяснил, почему игроки «Спартака» не вступились за тренера.

Гильермо Абаскаль был удален за бросок на землю хавбека «Ахмата» Бернарда Бериши, праздновавшего гол у скамейки красно-белых.

– Вы Абаскаль, под вас подкатывается Бериша. Вы разделяете эмоцию Абаскаля?

– Да, потому что она сиюсекундная.

Если бы игрок «Спартака» прыгнул в Ромащенко, я уверяю, весь «Ахмат» побежал бы избивать команду соперника.

– Вы не считаете, что команда должна реагировать на такие действия?

– Да. Это все-таки спорт, эмоции. И когда такое… Это реально перебор.

Во-первых, Бериша прыгнул в зону «Спартака». Он прыгал в главного тренера, но ни один игрок «Спартака» на это не отреагировал.

Если бы Джикия был на поле, он реагировал бы жестче всех, это сто процентов. Если бы у «Спартака» был любой другой тренер, не Абаскаль, сто процентов вскочил бы Соболев.

По всей видимости, у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить. Это сделал «Факел», сейчас это сделал «Ахмат». Они просто настроились на игру и эмоционально забили «Спартак», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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10 комментариев
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Блок русских занимается привычным делом, сливает тренера.
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А если бы покатился в сторону вип-трибуны, могли бы и расстрелять
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Подбивает на драку. (
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Никто не смотрел матч? Хлусевич вытолкал Беришу и в разборках участвовал активнее всех. Каждый видит то что хочет видеть лишь бы Спартак погнобить, похайпиться....
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Поэтому Бонгонда и не прыгнул
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Ответ Заборостроитель
Блок русских занимается привычным делом, сливает тренера.
Сколько тренеров в этом сезоне уже слито? В Сочи - аж 2. Или нет? Или в других командах - это другое?
+2
-2
0
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Ответ SGS55
Сколько тренеров в этом сезоне уже слито? В Сочи - аж 2. Или нет? Или в других командах - это другое?
До 16 места еще время есть, догнаться.
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