Зобнин об эпизоде с Абаскалем и Беришей: «Сейчас везде камеры. Пусть компетентные люди посмотрят, как игрок себя вел»

Роман Зобнин прокомментировал конфликт Гильермо Абаскаля с Бернардом Беришей.

На 34-й минуте матча Мир РПЛ между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Полузащитник «Ахмата» в данном эпизоде получил желтую карточку.

В КДК РФС сообщили, что поведение Абаскаля будет рассмотрено на ближайшем заседании. При этом поступок Бериши оцениваться не будет.

«Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел.

Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, – потеря для «Спартака», – сказал .

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