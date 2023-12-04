Зобнин об эпизоде с Абаскалем и Беришей: «Сейчас везде камеры. Пусть компетентные люди посмотрят, как игрок себя вел»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат Роман Зобнин видеоповторы Бернард Бериша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Зобнин прокомментировал конфликт Гильермо Абаскаля с Бернардом Беришей.

На 34-й минуте матча Мир РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Полузащитник «Ахмата» в данном эпизоде получил желтую карточку.

В КДК РФС сообщили, что поведение Абаскаля будет рассмотрено на ближайшем заседании. При этом поступок Бериши оцениваться не будет.

«Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел.

Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, – потеря для «Спартака», – сказал Зобнин.

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотреть на игру Зобнина просто невозможно…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А как Абаскаль у бровки влияет на игру ? Если то , что мы видели в большинстве матчей и особенно в Грозном , то лучше Абаскаля совсем не было на бровке и в команде , если он так влияет на игру .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это не игрок - дикий албанец....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Амин Чич
В любой другой команде игроки бы (я думаю так) заступились бы за своего тренера и напихали бы Берише! Тем более в команде есть опытные уголовники
И попали под дисквал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все ребята в порядке. А вот что с лицом у Ромащенко - прям дед столетний.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зобнин: "Я ничего не видела, не слышал и... в футбол старался не играть." Рома, я понимаю, что Абаскаль снова начудил с составом и схемой, но блин, ты ж профи, а тебя на поле видно вообще не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бесполезный игрок...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ nick-basil
Все ребята в порядке. А вот что с лицом у Ромащенко - прям дед столетний.
ну теперь ночь спать не буду....и усы у джигита поредели...беда прям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий