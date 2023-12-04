«Дисквалификация Абаскаля справедлива, а безнаказанность Бериши открывает двери в пугающую неизвестность. Кордоба потрогал свой яйца – как доказать, что это адресовано арбитру?» Нагучев о конфликте

Роман Нагучев прокомментировал конфликт Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер « » повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Я задумался над термином «юридическое основание». Вот Джон Кордоба дисквалифицирован за то, что потрогал свои, пардон, яйца. Свои яйца потрогал, повторюсь. Не чужие. Судьи приняли это на свой счет, хотя чисто юридически нет никаких оснований так считать. Может, колумбиец так агрессивно чесался, кто ж знает правду-то.

Географически Кордоба в момент яйцепоказа был далековато от всех судей. Я могу трогать любые свои части тела столько раз и так часто, сколько позволяет мне УК РФ и Конституция. Как в суде, пользуясь юридической основой, доказать, что это было [адресовано] именно арбитру? Тем более сам Джон позже пояснил, что он призывал партнеров взять, так сказать, себя в руки. Как Симеоне в классическом фото.

У «дела Кордобы» на самом деле нет юридических оснований ограничивать трудовую деятельность гражданина Колумбии. А вот почему их нет в случае с вполне агрессивным поведением Бериши, у меня вопросец. Абаскаль был честен в своей эмоции, его дисквалификация справедлива, а вот безнаказанность Бериши открывает двери в пугающую неизвестность, в которой это, оказывается, разрешено. Прецедент, на который теперь можно сослаться.

И страшно подумать, что еще можно, если поиграться термином «юридическое основание», закрыв глаза на очевидное, – написал комментатор.

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