«Дисквалификация Абаскаля справедлива, а безнаказанность Бериши открывает двери в пугающую неизвестность. Кордоба потрогал свой яйца – как доказать, что это адресовано арбитру?» Нагучев о конфликте

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Джон Кордоба Бернард Бериша Роман Нагучев Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Нагучев прокомментировал конфликт Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Я задумался над термином «юридическое основание». Вот Джон Кордоба дисквалифицирован за то, что потрогал свои, пардон, яйца. Свои яйца потрогал, повторюсь. Не чужие. Судьи приняли это на свой счет, хотя чисто юридически нет никаких оснований так считать. Может, колумбиец так агрессивно чесался, кто ж знает правду-то.

Географически Кордоба в момент яйцепоказа был далековато от всех судей. Я могу трогать любые свои части тела столько раз и так часто, сколько позволяет мне УК РФ и Конституция. Как в суде, пользуясь юридической основой, доказать, что это было [адресовано] именно арбитру? Тем более сам Джон позже пояснил, что он призывал партнеров взять, так сказать, себя в руки. Как Симеоне в классическом фото.

У «дела Кордобы» на самом деле нет юридических оснований ограничивать трудовую деятельность гражданина Колумбии. А вот почему их нет в случае с вполне агрессивным поведением Бериши, у меня вопросец. Абаскаль был честен в своей эмоции, его дисквалификация справедлива, а вот безнаказанность Бериши открывает двери в пугающую неизвестность, в которой это, оказывается, разрешено. Прецедент, на который теперь можно сослаться.

И страшно подумать, что еще можно, если поиграться термином «юридическое основание», закрыв глаза на очевидное, – написал комментатор.

КДК рассмотрит удаление Абаскаля в матче с «Ахматом», а прыжок Бериши и мат Промеса в адрес Богосоваца – нет

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39 комментариев
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В точку!
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Адекватно. Бериша дичь исполнил
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Ну тут по факту так
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Просто у Григорянца и у всего КДК не того, что три раза тронул Кордоба, чтобы наказать Беришу
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И всё же, игроки оттаскивают и отталкивают соперников от своих игроков практически каждый тур и не припомню, чтобы кого-то за это удалили.
Для тренеров другие правила?
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Ответ Дмитрий9779
Нагучев подменяет понятия.Безусловно и Бериша должен быть наказан,но пример Кордобы это хрень полнейшая.Он помимо трогания ещё у виска покрутил в сторону бокового судьи,так что "приняли на свой счёт" звучит лицемерно.
Он просто взял первый попавшийся пример, который пришел на ум.. может не самый удачный. А основной смысл в том, что прецедент создан.. и теперь все будут ссылаться на него, если с другими отнесутся как то по-другому.
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Щас под горячую руку и яйца чесать запретят.
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Ответ Честный контроль
Физическое воздействие на игрока матча - от 6 матчей дисквы. Все справедливо. Иначе это рыжее существо начнет игроков соперника долбить в каждом матче. А у Кордобы хотя бы яйца есть, в отличие от Дельфина
Кого ещё проверил, любитель щупать мужские яйца???
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Ответ Spartakus1984
На сколько мне пока известно, официальные представители Спаратка,ничего не говорили про эту ситуацию Беришу и ничего не требовали применить к нему.Об этом рассуждает народ, который всё видел своими глазами.
Так я про народ и говорю. Народ, конкретно спартаковский народ, год назад очень радовался, когда тот же самый Григорянц вышел и теми же самыми словами, вот прямо 1 в 1, обосновал почему Промеса не будут дисквалифицировать. Потому что "судья видел и оценил". Через год Григорянц делает тоже самое, произносит точно такое же обоснование, а народ реагирует совершенно по другому. Я именно об этом и говорю.

Л-лицемерие, когда в свою пользу это хорошо и радостно, а когда то же самое против это плохо и вызывает гнев.
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Святая обязанность мужика хотя бы раз в день почесать яйца.
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Нагучев давно не извинялся? Молодец, что поднял тему, другие наши "топовые" эксперты боятся рот открыть
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судейскому корпусу плевать на преценденты, они судят от левой пятки и даже очевидные ошибки исправлять не хотят, не говоря уже о том, чтобы отсудить нормально. А потом удивляются, что их не любят и не понимают
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Абаскаль повёлся, судья сдрефил.
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Бериша заслужил красную на 💯%, как и Абаскаль! Рыжий клоун совершил поступок, свойственный подросткам с не устоявшейся психикой. Спартаку такой тренер не нужен. Пусть едет нервы лечить на Майорку, с концами.
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Хорошо бы проверить Беришу после этого матча на допинг и наркотики.
Весь сезон никакущий, а здесь выдал такое.
Ну и на лице явно читались признаки измененного сознания.
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Свой яйца? Умело, однако, Спортс пишет)
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Уже обсуждено же было, что жест Симеоне в любом случае карается.. даже если его дублировать и показывать на себе, что соперник это сделал. Роша и Соболев подтвердят.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Просто у Григорянца и у всего КДК не того, что три раза тронул Кордоба, чтобы наказать Беришу
У них нет даже того, что трогал Соболев
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Хорошо сказал.
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Ответ fil_spb
Претендент создан был давным-давно, как минимум ещё год назад, после той драки в матче Зенит-Спартак. Тогда ЭСК сказал, что Промес должен был получить КК, а КДК сказал все тоже самое, что и по нынешнему моменту с Беришей. Т.е. что судья видел эпизод, оценил его и оснований для дополнительных дисквалификаций у КДК нет. Тогда спартаковцам такой подход КДК и безнаказанность Промеса очень понравились. А теперь они чем-то недовольны. Да и Нагучев тогда молчал. Тогда его "закрытие глаз на очевидное" почему тот не пугало. КДК хотя бы последовательны, в отличие от кб
На сколько мне пока известно, официальные представители Спаратка,ничего не говорили про эту ситуацию Беришу и ничего не требовали применить к нему.Об этом рассуждает народ, который всё видел своими глазами.
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не люблю Нагучева, но в этот раз вроде всё по делу сказано.
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Ответ Игорь М.
Свой яйца? Умело, однако, Спортс пишет)
Наверное со слов Кордобы на ломанном русском
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Ответ Brennet
Почему везде пишут о провокации? Когда провокация наступает, в скольких метрах? Ну скажите цифру, просто назовите! Давайте все ходить с оскорблёнными лицами, когда кто-то что-то делает в нашем присутствии, что нам не нравится. Какой-то комплекс жертвы начинает охватывать умы. Все жалуются, все недовольные. Может хватит??
Вот только честно. Представьте, что то же самое сделал Соболев по отношению к Федотову.
Можете мне не отвечать, себе ответьте - так же будете рассуждать?:)
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Ответ Brennet
Почему везде пишут о провокации? Когда провокация наступает, в скольких метрах? Ну скажите цифру, просто назовите! Давайте все ходить с оскорблёнными лицами, когда кто-то что-то делает в нашем присутствии, что нам не нравится. Какой-то комплекс жертвы начинает охватывать умы. Все жалуются, все недовольные. Может хватит??
Смотри доиграешься, дьявол приметит. Попадешь к нему в адвокаты. )
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Ответ Konstantin Zorin
Бериша заслужил красную на 💯%, как и Абаскаль! Рыжий клоун совершил поступок, свойственный подросткам с не устоявшейся психикой. Спартаку такой тренер не нужен. Пусть едет нервы лечить на Майорку, с концами.
Ошибся постом, здесь про Беришу. После восклицательного знака все лишнее.
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Когда ты играешь за клуб из Чеченской Республики, тебе можно всё, и даже больше
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