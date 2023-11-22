Слуцкий об антирекорде Акинфеева в ЛЧ: «ЦСКА играл ярко, открыто, и нас наказывали. Говорили про серию Игоря, а не про то, что мы каждый год в турнире»

Леонид Слуцкий объяснил антирекордную серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

«Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».

Конечно, для это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто, и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира.

Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того, чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Слуцкий для документального сериала « » «Акинфеев. 20-й сезон».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?