Слуцкий об антирекорде Акинфеева в ЛЧ: «ЦСКА играл ярко, открыто, и нас наказывали. Говорили про серию Игоря, а не про то, что мы каждый год в турнире»
Леонид Слуцкий объяснил антирекордную серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.
Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира Лиги чемпионов (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).
«Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».
Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто, и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира.
Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того, чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Слуцкий для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».
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Но все знали - что я фанат футбола.
На следующий день спрашивали - и не как ЦСКА сыграл (да они даже не знали, с кем ЦСКА играл !!) - а - Акинфеев-то пропустил ?
Всегда у меня лёгкая оторопь - они даже на знают, с кем ЦСКА играл, счёт - но помедлив, всегда говорил - "- а как же !! " И у людей радость. Иногда в подробностях рассказыал.
Были матчи, с кем-то из немцев - я рассказывал - два удара за матч. Всего два, в створ.
Первый мимо - Игорь прыгнул и подправил его в ворота. Второй по центру - он этот удар прочитал и в угол пригнул. И мячик по центру закатился.
Люди качали головами и радовались. Интерес к футболу разный бывает.
Про прошлое - мы тогда играли ого-го, сейчас эти ни о чём!
Про сейчас - мы бы сейчас выиграли и ЛЧ и ЛЕ и мистера вселенную, но ...
Про будущее - надо поменять местами весну с осенью и лето с зимой, результат сразу придет!
https://www.sports.ru/football/1090027658-zenit-ne-stavil-semaku-zadachu-vyjti-iz-gruppy-lch-pri-podpisanii-novo.html
Там что с учетом, что без учета 43, можно не писать примечание