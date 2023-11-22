Слуцкий об антирекорде Акинфеева в ЛЧ: «ЦСКА играл ярко, открыто, и нас наказывали. Говорили про серию Игоря, а не про то, что мы каждый год в турнире»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий объяснил антирекордную серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира Лиги чемпионов (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

«Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».

Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто, и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира.

Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того, чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Слуцкий для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».

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42 комментария

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ArtBro
Ну конечно ярко и открыто, поэтому тебя и прозвали Леонид Несмелый, а потом ещё банерами тыкали - хватит ссать, пора играть…
+48
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Василий Леонов
Это когда они играли ярко и открыто? В обороне постоянно отсиживались. Леня, не надо думать, что у болельщиков память аквариумной рыбки.
+33
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+33
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FrEeMaN88
со слов Слуцкого ощущение ,что каждый год в группе 3 гранда попадались.Как будто не было всяких Викторий
+21
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Aleksandr Danilov
Яркий автобус с искусственным офсайдом, который никогда не работал
+14
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ОттоДракула
Трудно не согласиться с Леонидом Викторовичем. 4 года подряд последние места в группах лч это не то что ярко-это ослепительно.
+12
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rigobersong
Все равно забавно было, как во многих матчах Игорян просто не прыгал за мячом:) А какие ему голы всегда издали забивали один краше другого, просто Игорян привык в РПЛ слабые удары поленьев отбивать, а как напротив оказывался более менее нормальный игрок с поставленным ударом, так Игорян разу в ступор впадал:))
+14
-8
+6
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Заборостроитель
Ответ Василий Мартыхин
Ага, только ты забыл упомянуть, какие именно результаты были в группе у ЦСКА все эти годы
Четвертьфинал что-то никто не превзошел?
+7
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Fonbaron
Ахаха, он прикалывается что ли? У него любая команда была - это космос. Ссыкливая игра, выходили уже накаченные лишь бы не проиграли. Акинфеев с Бенфикой прервал серию уже без Слуцкого. Кстати, Игорь сам бесил тем что пропускал свои голы часто, а еще сильно ругался на братьев. Тот Цска вообще мне не нравился, постоянно на 4 местах был
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Гиперактивный осьминог
Как сейчас помню, с пацанами со ВГИКа отмечали каждый несухарь, иногда аж на 90-й минуте сидишь в поту при 0-0 и тут залетает. Я сам армейцам симпатизирую, но не болею, так что без злобы переживали за рекорд Игоря)
+6
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Xm.md
Так и Зенит тоже играл каждый год. А толку, если Семак боялся играть в ЛЧ?
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Джиза
Хватит уже переписывать историю! ЦСКА в Европе не играл ярко и открыто никогда. Эффективно - при Газзаеве. Ярко и открыто - не при ком.
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angry horse
Ответ Заборостроитель
Три года без ЛЧ желчью кидались, чтобы играть там без задачи выхода из группы🤣
И в итоге главный антирекорд был записан на Энфилде, бгг😁
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Guillermo
Это как раз рекорд Слуцкого, а не Акинфеева
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Любезный Коссутий
великие времена были 🙏🏻 спасибо Сухоряну и ЦСКА за их еврокубки. "любая команда (игравшая против ЦСКА) забьет: да", как допка к любому среднему кэфу. классика.
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SPB Patriot
Игорь - лучший вратарь страны последнего десятилетия! Это факт.
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Karel
Ответ Любезный Коссутий
великие времена были 🙏🏻 спасибо Сухоряну и ЦСКА за их еврокубки. "любая команда (игравшая против ЦСКА) забьет: да", как допка к любому среднему кэфу. классика.
С большим уважением к Акинфееву. Так случилось, что в то время на работе вообще о футболе не с кем было поговорить, вообще.
Но все знали - что я фанат футбола.
На следующий день спрашивали - и не как ЦСКА сыграл (да они даже не знали, с кем ЦСКА играл !!) - а - Акинфеев-то пропустил ?

Всегда у меня лёгкая оторопь - они даже на знают, с кем ЦСКА играл, счёт - но помедлив, всегда говорил - "- а как же !! " И у людей радость. Иногда в подробностях рассказыал.

Были матчи, с кем-то из немцев - я рассказывал - два удара за матч. Всего два, в створ.
Первый мимо - Игорь прыгнул и подправил его в ворота. Второй по центру - он этот удар прочитал и в угол пригнул. И мячик по центру закатился.

Люди качали головами и радовались. Интерес к футболу разный бывает.
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Cruel Snake
Ну как понять играем каждый год? Выносили от туда из года в год, делая при этом из Акинфеева решето
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Faust Doc
Чувствуется наша кадровая школа!
Про прошлое - мы тогда играли ого-го, сейчас эти ни о чём!
Про сейчас - мы бы сейчас выиграли и ЛЧ и ЛЕ и мистера вселенную, но ...
Про будущее - надо поменять местами весну с осенью и лето с зимой, результат сразу придет!
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sancho81
Ярко и открыто? А по-моему, это называется трусливо и безыдейно. При позднем Слуцком, по крайней мере.
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FNT
Да, топовая группа Вольфсбург-ПСВ-МЮ (мертвый вангаловский) никогда не забудется. И яркая открытая игра ЦСКА тоже. Не, тут глупо кидать камни, у всех наших клубов лажи хватает, но зачем так откровенно врать-то?
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RSI
Ну я поздравляю хейтеров Слуцкого! Спортс вас не забывает!! Вперед, диванные рыцари мороженного и чипсов с пивом!! Не тушуйтесь!
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angry horse
Ответ Dmitry Orlov
Играли каждый год в турнире, и 4 года подряд - занимали в группе последнее место.
Уж не глорам РЖД только про это говорить, вас больше 10 лет не было в ЛЧ, а потом 3 раза подряд 4 место😁
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Саша Пушкин
Ответ Xm.md
Так и Зенит тоже играл каждый год. А толку, если Семак боялся играть в ЛЧ?
Семак всем рассказывал, что руководство ему особых задач в ЛЧ и не ставило. Вот его Зенит и выглядел так травоядно в ЛЧ.
https://www.sports.ru/football/1090027658-zenit-ne-stavil-semaku-zadachu-vyjti-iz-gruppy-lch-pri-podpisanii-novo.html
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Dmitry Orlov
Играли каждый год в турнире, и 4 года подряд - занимали в группе последнее место.
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angry horse
Ответ Заборостроитель
С этими понятно. Так-то про других счетоводов написал
Ну там дрезиновцы что-то умничать решили на ветке гляжу, сами , видимо , забыли как 3 года подряд отлетали с последним местом в группе😁
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angry horse
Говорили про серию хейтеры тех клубов, которые не могли попасть в групповой этап ЛЧ😎
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Юрий Король
Только идиоты подсчитывают всякие серии!
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Заборостроитель
Ответ angry horse
И в итоге главный антирекорд был записан на Энфилде, бгг😁
С этими понятно. Так-то про других счетоводов написал
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Птюч, Ёж.
Ответ FrEeMaN88
со слов Слуцкого ощущение ,что каждый год в группе 3 гранда попадались.Как будто не было всяких Викторий
Но были ведь и Ман Сити с Баварией. И удивительно ведь, что перед последним туром тогда реально могли выйти со 2 места и отправить Сити в ЛЕ)) Я до сих пор не понимаю, как можно было обыграть на выезде Сити и проиграть дома на заснеженном поле Роме.
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Faust Doc
Ответ Честный контроль
Хейтеры и тушканчики забывают, чтобы пропускать ежегодно в главном турнире Европы, надо туда постоянно отбираться. Что удавалось несколько лет подряд только одному российскому клубу - ЦСКА!
Ну конечно, кто же Гинера без еврокубков мог оставить? за это могли и в небесную лигу отправить.
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Вячеслав Тимофеев
Игорь - легенда!
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angry horse
Ответ Roman
Ох уж этот легендарный видос со всеми голами этой великой серии... Ихаааааааарь!
Глоры локомотива вообще 10 лет сидели у экранов и мечтали, чтобы их клуб наконец-то попал в ЛЧ😁
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Pok_Toholo
Ответ rigobersong
Все равно забавно было, как во многих матчах Игорян просто не прыгал за мячом:) А какие ему голы всегда издали забивали один краше другого, просто Игорян привык в РПЛ слабые удары поленьев отбивать, а как напротив оказывался более менее нормальный игрок с поставленным ударом, так Игорян разу в ступор впадал:))
И поэтому его сейвы против Руни на Евро 2016 признаны одними из лучших? Или ты не видел в силу возраста?))
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Шухрат Казыев
Да он ещё рекорды имеет? Не знал
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Моутиньо оформляет 40
"Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира Лиги чемпионов (без учета квалификации)"
Там что с учетом, что без учета 43, можно не писать примечание
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