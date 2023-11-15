Акинфеев о том, почему остается в футболе: «Я наслаждаюсь, кайфую от того, что нахожусь в команде. Есть больные места после тренировок – но в этом же есть, наверное, какой-то кайф»

Игорь Акинфеев рассказал о том, ради чего он продолжает играть в футбол.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф.

С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится», – сказал 37-летний вратарь .

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