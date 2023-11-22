Игорь Акинфеев: «Для мужика нормально плакать. Я сентиментальный, сочувствую другим людям»
Игорь Акинфеев считает, что мужчины имеют право плакать.
«Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын.
Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть.
Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу.
Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда – меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление своих эмоций, а не показуха какая-то.
Считаю, что для мужика нормально плакать», – сказал вратарь ЦСКА Акинфеев для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».
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