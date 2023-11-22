Игорь Акинфеев: «Для мужика нормально плакать. Я сентиментальный, сочувствую другим людям»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Кубань Футбол

Игорь Акинфеев считает, что мужчины имеют право плакать.

«Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын.

Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть.

Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу.

Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда – меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление своих эмоций, а не показуха какая-то.

Считаю, что для мужика нормально плакать», – сказал вратарь ЦСКА Акинфеев для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».

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32 комментария

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Buharoid
У нас суровое совецкое воспитание устами мамок и тёть срак внушает, что "мущины не плачут". А потом мужики спиваются и вешаются.
+53
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+43
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shveps mixa
Ща дебилы налетят на ветку, и всё опошлят
+46
-9
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Gustav Forsberg
И стоишь ты рядом в двух шагах
И не скроешь слезы на глазах
Ты не знаешь как ты далека
Между нами снова слез река
+15
-4
+11
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krealpmoney
Мужики плачут под "Boys Don’t Cry"!
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Pok_Toholo
Ответ Тимур666
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Ты те матчи наверняка и не видел в силу возраста)
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Верховный Лорд
Можно это делать иногда, но не как Неймар, который плачет ПОСТОЯННО
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KMR
Ответ Lindeman
Получается, что Зинченко - мужик
Зина не правильно плачет) Игорян знает толк в слезах
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Xm.md
Ответ shveps mixa
Ща дебилы налетят на ветку, и всё опошлят
Так дело не в дебилах, а в том, что этот персонаж лицемер
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Доносят в России, расстреливают в Америке
"А вратарям не обязательно прыгать за мячами", - добавил Игорь.
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KMR
Чем он и занимался,вынимая регулярно
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Михаил Соколов
слова не мальчика, но мужа! Уважуха!
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Bobkova
Сердце, способное вмещать чужую боль - дар от Бога. Слёзы как раз признак живого сердца.
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Groznyi2024
Ответ Gustav Forsberg
И стоишь ты рядом в двух шагах И не скроешь слезы на глазах Ты не знаешь как ты далека Между нами снова слез река
Потому что Суперкубок у тебя...)
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Pok_Toholo
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Ну было известно, все хейтеры Акинфеева - школьники, что сейчас только подтвердилось)
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Leon Petov
Ответ Buharoid
У нас суровое совецкое воспитание устами мамок и тёть срак внушает, что "мущины не плачут". А потом мужики спиваются и вешаются.
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Lindeman
Получается, что Зинченко - мужик
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Максим Кутузов
Ответ Тимур666
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Выпей чай, тимур мур мур
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Валдис Пельш
Ответ Максим Кутузов
Выпей чай, тимур мур мур
не поможет)
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shveps mixa
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Думаю наоборот, гордится. Вписал себя в историю коричневыми буквами
Именно про таких как ты, я и писал🤣👍читай первый коммент в топе))
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Renki
Игорь, только не говори, что ты ещё и танцуешь...
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