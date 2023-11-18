Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»
Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своих суевериях.
– У тебя есть какие-то суеверия?
– У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.
Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится, – сказал вратарь ЦСКА в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».
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Вера в Бога не может быть суеверием, ибо суеверия - это противоположность религиозным догматам.
Эх, играй-наяривай
Пой частушки, бабка Ёжка
Пой, не разговаривай!
Я была навеселе
И летала на метле
Хоть сама не верю я
В эти суеверия!
И если говорить про этимологию, слово суеверие произошло от слияния двух церковно-славянских слов, и буквально означает "напрасная вера".
Короче, Сухорян какую-то ерунду выдал.
Буквально сказал, что его вера в Бога является напрасной. Сказочный !
Если бог и есть, то ему наверное есть занятия полезнее пинателей мячей)
Так угарно выглядит, когда футболисты молятся перед выходом на поле или после гола, бог там сидит персонально за вас болеет и баффы посылает, видимо такая логика))