Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своих суевериях.

– У тебя есть какие-то суеверия?

– У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.

Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится, – сказал вратарь в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».

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