Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия религия Это футбол, брат! Футбол

Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своих суевериях.

– У тебя есть какие-то суеверия?

– У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.

Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится, – сказал вратарь ЦСКА в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат». 

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50 комментариев

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Дядя ТУРА
а чем отличаются эти суеверия друг от друга?
+89
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igls54
Церковь имеет такое же отношение к Богу, как кассир театра к искусству
+62
-16
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[ADO]
Игорек как был недалеким так и остался им. Называть веру в Бога суеверием - это настолько же глупо, как прикидываться верующим, не зная простых христианских истин. В православии любое суеверие - это грех. Это признание того, что существует какая-то сила равная Богу или выше его. Нельзя одновременно верить в силу каких-то предметов, вещей или действий и в силу Божью. Ну, а говорить, что вера в Бога - это суеверие - просто какой-то дикий оксюморон. Лучше б молчал и слушал свои Руки вверх!
+30
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Антимосковский
Ответ Михон Мясной
Игорек, конечно, частенько пропускал мячи между рук, поэтому сморозил бред) Вера в Бога не может быть суеверием, ибо суеверия - это противоположность религиозным догматам.
суеверия - противоположность религиозным догмам только в парадигме самих этих религий, а для человека, не имеющего к ним отношения, это все примерно одинаковая ересь.
+24
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Ковид 07.10.52
Сегодня модно в храмы ходить, вчера их рушили...вот такие они спортсмены при госкормушке.
+30
-14
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Олег Акимов
Ответ Дядя ТУРА
а чем отличаются эти суеверия друг от друга?
Попрыгать на ноге можно бесплатно. Не надо скидываться попу на крузак.
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Kit244098
И это - человек с тремя честно купленными высшими образованиями. Смех, да и только))
+12
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Михон Мясной
Игорек, конечно, частенько пропускал мячи между рук, поэтому сморозил бред)
Вера в Бога не может быть суеверием, ибо суеверия - это противоположность религиозным догматам.
+15
-7
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Легенда 43 не просто верит в Бога. Он даже был его довереным лицом на выборах ))
+11
-7
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Илья Ганин
Чисто физически прыжок на одной ноге даст больше, чем вера в помощь от вымышленного фиолетового банана
+8
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Whiskeyman
Что то много его стало. Философ...
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Хохломон
Ответ [ADO]
Игорек как был недалеким так и остался им. Называть веру в Бога суеверием - это настолько же глупо, как прикидываться верующим, не зная простых христианских истин. В православии любое суеверие - это грех. Это признание того, что существует какая-то сила равная Богу или выше его. Нельзя одновременно верить в силу каких-то предметов, вещей или действий и в силу Божью. Ну, а говорить, что вера в Бога - это суеверие - просто какой-то дикий оксюморон. Лучше б молчал и слушал свои Руки вверх!
Он сказал это образно
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Волька-ибн-Алёша
Растяни меха гармошка
Эх, играй-наяривай
Пой частушки, бабка Ёжка
Пой, не разговаривай!
Я была навеселе
И летала на метле
Хоть сама не верю я
В эти суеверия!
+6
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xQcoW
Не зря он через очко пропускает. Так бог хотел
+1
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0mertas626
Ответ Насонов Дмитрий
Вспоминая древний мем - что это ..., что то ....
аксиома
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Ольга Шмидт
Ответ Ковид 07.10.52
Сегодня модно в храмы ходить, вчера их рушили...вот такие они спортсмены при госкормушке.
Вчера - это примерно 100 лет назад? Вот такие они - комментаторы при спортсе
+16
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Raulevsky
Ответ Дядя ТУРА
а чем отличаются эти суеверия друг от друга?
За прыжки на одной ноге не надо платить непонятным бородочам
+1
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garethbale
Ну вообще, для верующего человека, коим себя считает Игорь, называть поход а церковь «суеверием» - тяжкий грех)
+3
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atomio
Это одно и тоже Игорь)))
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justbored
Ответ portvein-psih
Меня, конечно, заклюют, но, с точки зрения психиатрии, и то, и то являются ритуалами. И по сути схожи.
если ваши познания в психиатрии застряли во временах Зигмунда Фройда, то безусловно
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НеПотерплю!
Ответ Ольга Шмидт
Вчера - это примерно 100 лет назад? Вот такие они - комментаторы при спортсе
Для таких как он - храмы рушили при Путине)
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Дмитрий Иванов
Ответ Ковид 07.10.52
Сегодня модно в храмы ходить, вчера их рушили...вот такие они спортсмены при госкормушке.
С первым тезисом все ок ) а вот второй непонятно. Это же выбор человека. Вряд ли кто то Игоря может обвинить в непорядочности. Так если он хороший человек и верит в бога, зачем так пренебрежительно про него говорить ?
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Дмитрий Иванов
Ответ Ковид 07.10.52
Сегодня модно в храмы ходить, вчера их рушили...вот такие они спортсмены при госкормушке.
С первым тезисом все ок ) а вот второй непонятно. Это же выбор человека. Вряд ли кто то Игоря может обвинить в непорядочности. Так если он хороший человек и верит в бога, зачем так пренебрежительно про него говорить ?
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maga.2303za1@mail.ru
Ответ [ADO]
Игорек как был недалеким так и остался им. Называть веру в Бога суеверием - это настолько же глупо, как прикидываться верующим, не зная простых христианских истин. В православии любое суеверие - это грех. Это признание того, что существует какая-то сила равная Богу или выше его. Нельзя одновременно верить в силу каких-то предметов, вещей или действий и в силу Божью. Ну, а говорить, что вера в Бога - это суеверие - просто какой-то дикий оксюморон. Лучше б молчал и слушал свои Руки вверх!
Ты все правильно говоришь,просто возникает вопрос иконы крестики и все остальные изделия человека,эта вещи в которые можно верить ?просто интересно твое мнение может ты как и я думаешь по другому
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Алексей Ильин
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Ответ xQcoW
Не зря он через очко пропускает. Так бог хотел
И одной левой сделал толпу бездарей ЗМС
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александр модов
Когда он отбил то самое пенальти, вы все тут на ушах стояли и на руках его носили, а теперь выпендриваетесь в комментах, унижая его право на свое вероисповедание.....до чего же жалкие
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Саша Пушкин
Ответ Дядя ТУРА
а чем отличаются эти суеверия друг от друга?
Так называемые верующие - потрясающие люди! Ничего, что суеверия являются грехом в их же системе?
И если говорить про этимологию, слово суеверие произошло от слияния двух церковно-славянских слов, и буквально означает "напрасная вера".
Короче, Сухорян какую-то ерунду выдал.
Буквально сказал, что его вера в Бога является напрасной. Сказочный !
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Juriy_FCZ
Лишний раз подтвердил тот факт, что большинство спортсменов имеет низкий уровень IQ
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Каждому по Вере
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Pavelaznaurov
Бога изгнали из храмов——там только деньги….
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ТТД Бубнова
Игорь почти всю карьеру молчал, в последнее время его стало слишком много. Лучше бы продолжал молчать дальше.
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Геннадий
На Бога надейся , а сам не плошай . Надо верить в себя и в свои силы . "Никто не даст нам избавленья , ни Бог , ни царь и не герой ...Добьёмся мы освобожденья .... (ну , а дальше у Дзюбы спросите) " .
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Циник Петербургский
Странно христианское учение и веру называть "суеверием"... Спишем это на оговорку, чтобы не придираться к верующему человеку.
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Nikolay Stavrogin
Так обесценил суеверия, хотя по факту одно и то же)
Если бог и есть, то ему наверное есть занятия полезнее пинателей мячей)
Так угарно выглядит, когда футболисты молятся перед выходом на поле или после гола, бог там сидит персонально за вас болеет и баффы посылает, видимо такая логика))
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Насонов Дмитрий
Вспоминая древний мем - что это ..., что то ....
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