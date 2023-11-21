Артета о Месси: «Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд. Никогда не видел, чтобы кто-то творил на поле то же, что Лионель делал столько лет»

Теги Микель Артета МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Арсенал Интер Майами Футбол

Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.

Главный тренер «Арсенала» включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

«Номером один точно должен быть Лионель Месси – хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.

На мой взгляд, он игрок с самым большим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет», – сказал Артета.

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28 комментариев

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wyjhg6qhfc
Сложно очень сложно даже невозможно не согласиться с ним )
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Domian
Чемпион Мира Месси получает признание просто тотальное.
Я, если бы был хейтером Лео, уже с ума бы сошел.
18.12.2022 для меня был бы ударом, 8 ЗМ меня бы доконал, а тотальное признание Лео как величайшего меня бы психически прибило.
Я правильно описал ваше состояние, хейтеры Месси?)))
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Игорь Климов
Артета несомненно прав, и с этим фактом не поспорить.
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Domian
Ответ rigobersong
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Я доволен крахом кринжа.
Никогда он не был ровней Месси и его медийное притягивание выглядело нелепо.
Как же в данном случае фортуна справедлива.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
Кринж провал в МЮ, крах на ЧМ.
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Vovker
Ответ Domian
Чемпион Мира Месси получает признание просто тотальное. Я, если бы был хейтером Лео, уже с ума бы сошел. 18.12.2022 для меня был бы ударом, 8 ЗМ меня бы доконал, а тотальное признание Лео как величайшего меня бы психически прибило. Я правильно описал ваше состояние, хейтеры Месси?)))
Артета - испанец.
Но вам лишь бы проорать удобный вашей парадигме тезис.

Лол, только сейчас я обратил внимание, это же тот самый Домиан, "которому все равно", но который под каждой новостью приплетает Роналду.

Почему я не удивлен, что именно ты эту чушь написал, мол Артета - бразилец))

чего удалил то, не удобно стало?
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Domian
Ответ Partizanski
В финале ЧМ 2014 так мастерски потерялся на поле)
Некоторые бездари даже не знают что такое финал ЧМ.
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Игорь Климов
Ответ leon01
а Кринж тут для красоты видимо....
Кринж7 здесь только лишь из-за толерантности)
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иц а мен
Ответ Гномович!
Влиял кабинетами ФИФА на поле, после судейского ЧМ 22 весь мир полностью убедился.
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rigobersong
Ответ Domian
Некоторые бездари даже не знают что такое финал ЧМ.
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Men77
Ответ Partizanski
В финале ЧМ 2014 так мастерски потерялся на поле)
твой кумир спрашивает: что такое финал ЧМ?
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Domian
Ответ Vovker
Не оправдывайся) Все уже поняли уровень твоих познаний в футболе
Я и не оправдываюсь)
Действительно перепутал.
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Vovker
Ответ Domian
Перепутал новости, там Тьяго Силва назвал Месси самым влиятельным игроком в истории.
Не оправдывайся)

Все уже поняли уровень твоих познаний в футболе
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JENNINGS
Ответ Domian
Чемпион Мира Месси получает признание просто тотальное. Я, если бы был хейтером Лео, уже с ума бы сошел. 18.12.2022 для меня был бы ударом, 8 ЗМ меня бы доконал, а тотальное признание Лео как величайшего меня бы психически прибило. Я правильно описал ваше состояние, хейтеры Месси?)))
Артета - испанец
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Игорь Климов
Ответ wyjhg6qhfc
Сложно очень сложно даже невозможно не согласиться с ним )
Это была Футбольная Эпоха Лео Месси!
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
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Игорь Климов
Лео Месси практически для всех авторитетных специалистов является единственным гением в современном футболе. 🐐🇦🇷
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Вальдано
Гвардиола, Артета, Клопп, Венгер, Капелло, Дель Боске....... Фигню не скажут ..
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leon01
а Кринж тут для красоты видимо....
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xQcoW
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atomio
все топ тренеры говорят о Месси как о лучшем. тренеры - которые понимают футбол. про кринжа7 вещают только некоторые игроки, которых привлекает его количество подписчиков в инсте, да Артёмка с роем клонов.
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rigobersong
Как же у персофанов 🇵🇹🐓, 🔥 от правды:)))
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