Артета о Месси: «Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд. Никогда не видел, чтобы кто-то творил на поле то же, что Лионель делал столько лет»

Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.

Главный тренер « » включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

«Номером один точно должен быть – хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.

На мой взгляд, он игрок с самым большим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет», – сказал .

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