Артета о Месси: «Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд. Никогда не видел, чтобы кто-то творил на поле то же, что Лионель делал столько лет»
Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.
Главный тренер «Арсенала» включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.
«Номером один точно должен быть Лионель Месси – хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.
На мой взгляд, он игрок с самым большим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет», – сказал Артета.
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Я, если бы был хейтером Лео, уже с ума бы сошел.
18.12.2022 для меня был бы ударом, 8 ЗМ меня бы доконал, а тотальное признание Лео как величайшего меня бы психически прибило.
Я правильно описал ваше состояние, хейтеры Месси?)))
Никогда он не был ровней Месси и его медийное притягивание выглядело нелепо.
Как же в данном случае фортуна справедлива.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
Кринж провал в МЮ, крах на ЧМ.
Но вам лишь бы проорать удобный вашей парадигме тезис.
Лол, только сейчас я обратил внимание, это же тот самый Домиан, "которому все равно", но который под каждой новостью приплетает Роналду.
Почему я не удивлен, что именно ты эту чушь написал, мол Артета - бразилец))
чего удалил то, не удобно стало?
Действительно перепутал.
Все уже поняли уровень твоих познаний в футболе
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷