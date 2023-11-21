Маркиньос: «Месси – гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Маркиньос квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Маркиньос назвал Лео Месси гением перед матчем между Бразилией и Аргентиной.

Завтра Бразилия на «Маракане» примет Аргентину в рамках квалификации ЧМ-2026.

«Да, у нас был разговор [о Месси]. Наш тренерский штаб очень хорошо проинформирован, они отсмотрели много матчей и видео. Они знают, что нам нужно, чтобы обороняться наилучшим образом. Обмен мыслями всегда важен.

Месси – гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично. Как его друг и партнер, я получал большое наслаждение, когда он играл за «ПСЖ». Я многое увидел и постарался вырасти во всех аспектах благодаря Месси, но завтра, к сожалению, он будет моим соперником.

Я предупреждаю партнеров по сборной, что мы должны сделать максимум, чтобы помешать ему показать хорошую игру. Нужна осторожность, ведь от него многое зависит. Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание», – сказал защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Бразилией и Аргентиной, который начнется в 03:30 по московскому времени.

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6 комментариев

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skxgpkt7xn
это УЕФА заставили сказать 😅😅😅
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-2
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che kaif
Парижане хвалят Месси а глоры Лени обижены на ПСЖ ))
+2
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Игорь Климов
Все зрелые и опытные футболисты признают гения Лео Месси лучшим.
+2
-2
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Domian
Ответ skxgpkt7xn
это УЕФА заставили сказать 😅😅😅
Это шейхи подкинули Маркиньосу деньжат, а ФИФА пообещала что на ЧМ 2026 Бразилия получит 5 пенок и все в финале, правдв 6 пенок в свои ворота, что бы не палиться что ЧМ куплен)))
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Александр Никитин
Ответ Hong Kil
Как там Майами с разницей? Вышел в плей-офф?
роналду головного мозга
0
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