Маркиньос: «Месси – гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично»

Маркиньос назвал Лео Месси гением перед матчем между Бразилией и Аргентиной.

Завтра Бразилия на «Маракане» примет в рамках квалификации ЧМ-2026.

«Да, у нас был разговор [о ]. Наш тренерский штаб очень хорошо проинформирован, они отсмотрели много матчей и видео. Они знают, что нам нужно, чтобы обороняться наилучшим образом. Обмен мыслями всегда важен.

Месси – гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично. Как его друг и партнер, я получал большое наслаждение, когда он играл за «ПСЖ». Я многое увидел и постарался вырасти во всех аспектах благодаря Месси, но завтра, к сожалению, он будет моим соперником.

Я предупреждаю партнеров по сборной, что мы должны сделать максимум, чтобы помешать ему показать хорошую игру. Нужна осторожность, ведь от него многое зависит. Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание», – сказал защитник « » и сборной Бразилии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Бразилией и Аргентиной, который начнется в 03:30 по московскому времени.

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