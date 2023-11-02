«Бавария» может подписать Боатенга, несмотря на отказ от него в октябре – Тухель выступает за трансфер защитника. Дело о домашнем насилии рассмотрят после окончания сезона
«Бавария» вернулась к обсуждению трансфера Джерома Боатенга.
Мюнхенский клуб мог подписать Боатенга свободным агентом в начале октября после просмотра. Однако от трансфера 35-летнего защитника, выступавшего за «Баварию» в течение 10 лет, было решено отказаться – одной из причин этого инсайдер Фабрицио Романо назвал негативную реакцию болельщиков, связанную с предъявленными Боатенгу обвинениями в домашнем насилии.
По информации Sport Bild, «Бавария» может все же подписать краткосрочный контракт с Боатенгом, чтобы решить проблему нехватки глубины состава в защите. Напомним, после травмы колена Маттейса де Лигта, полученной во вчерашнем матче с «Саарбрюкеном» (1:2), единственным полностью готовым к следующему матчу защитником мюнхенцев остается Ким Мин Чжэ.
Сообщается, что за подписание Боатенга выступает главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Трансферу также может поспособствовать тот факт, что слушания по делу о домашнем насилии со стороны футболиста начнутся лишь через 8 месяцев – уже после завершения сезона.
Отметим, что после отказа «Баварии» от трансфера Боатенг тренируется с молодежной командой, отклонив предложения из Бразилии и России.
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