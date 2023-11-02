«Бавария» может подписать Боатенга, несмотря на отказ от него в октябре – Тухель выступает за трансфер защитника. Дело о домашнем насилии рассмотрят после окончания сезона

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Джером Боатенг Томас Тухель Маттейс де Лигт Ким Мин Чжэ Футбол

«Бавария» вернулась к обсуждению трансфера Джерома Боатенга.

Мюнхенский клуб мог подписать Боатенга свободным агентом в начале октября после просмотра. Однако от трансфера 35-летнего защитника, выступавшего за «Баварию» в течение 10 лет, было решено отказаться – одной из причин этого инсайдер Фабрицио Романо назвал негативную реакцию болельщиков, связанную с предъявленными Боатенгу обвинениями в домашнем насилии.

По информации Sport Bild, «Бавария» может все же подписать краткосрочный контракт с Боатенгом, чтобы решить проблему нехватки глубины состава в защите. Напомним, после травмы колена Маттейса де Лигта, полученной во вчерашнем матче с «Саарбрюкеном» (1:2), единственным полностью готовым к следующему матчу защитником мюнхенцев остается Ким Мин Чжэ.

Сообщается, что за подписание Боатенга выступает главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Трансферу также может поспособствовать тот факт, что слушания по делу о домашнем насилии со стороны футболиста начнутся лишь через 8 месяцев – уже после завершения сезона.

Отметим, что после отказа «Баварии» от трансфера Боатенг тренируется с молодежной командой, отклонив предложения из Бразилии и России.

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8 комментариев

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igls54
Дело о домашнем насилии это, разумеется, другое. Когда отлетаешь от команды 3-ей лиги
+13
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+11
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Денис Курбатов
шлите всех к чертям и зовите Боа назад
+6
-1
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Pucheslav
Ответ igls54
Дело о домашнем насилии это, разумеется, другое. Когда отлетаешь от команды 3-ей лиги
Там де Дигт сломался, причем здесь вылет ?
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+1
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Гамарджоба Генацвале
На 8 месяцев отложили. Обалдеть, а почему не на пару лет?
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Максат Karimov
там Тухлого уволили. а тут тишина
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Jor Hakobyan
Да что же творится? Куда идём? Что за клоунские поведение? Типа Боатенг все исправит. Только его не хватало. Лучше Лусио зовите, Лама, Кана. Может тогда уладится у нас
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Усы Годзиллы
Реалу то его куда ставить?)
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Кефтеме
Ответ Максат Karimov
там Тухлого уволили. а тут тишина
Нигде об этом не говорят , ни совести , ни ссылки
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