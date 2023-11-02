«Бавария» может подписать Боатенга, несмотря на отказ от него в октябре – Тухель выступает за трансфер защитника. Дело о домашнем насилии рассмотрят после окончания сезона

«Бавария» вернулась к обсуждению трансфера Джерома Боатенга.

Мюнхенский клуб мог подписать Боатенга свободным агентом в начале октября после просмотра. Однако от трансфера 35-летнего защитника, выступавшего за «Баварию» в течение 10 лет, было решено отказаться – одной из причин этого инсайдер Фабрицио Романо назвал негативную реакцию болельщиков, связанную с предъявленными обвинениями в домашнем насилии.

По информации Sport Bild, « » может все же подписать краткосрочный контракт с Боатенгом, чтобы решить проблему нехватки глубины состава в защите. Напомним, после травмы колена , полученной во вчерашнем матче с «Саарбрюкеном» (1:2), единственным полностью готовым к следующему матчу защитником мюнхенцев остается Ким Мин Чжэ.

Сообщается, что за подписание Боатенга выступает главный тренер «Баварии» . Трансферу также может поспособствовать тот факт, что слушания по делу о домашнем насилии со стороны футболиста начнутся лишь через 8 месяцев – уже после завершения сезона.

Отметим, что после отказа «Баварии» от трансфера Боатенг тренируется с молодежной командой, отклонив предложения из Бразилии и России.

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