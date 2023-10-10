«Бавария» отказалась от подписания Боатенга из-за обвинений в домашнем насилии (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Джером Боатенг Футбол

«Бавария» отказалась от возвращения Джерома Боатенга из-за суда с его участием.

Ранее мюнхенский клуб объявил, что подписание 35-летнего футболиста не состоялось из-за того, что травмированные центральные защитники либо восстановились от травм, либо близки к этому. Фабрицио Романо называл одной из причин негативную реакцию болельщиков. 

По информации Bild, большую роль в решении клуба сыграл продолжающийся судебный процесс с участием игрока – его обвиняют в домашнем насилии. Обвинительный приговор был отменен из-за формальных ошибок, вскоре разбирательство возобновится. 

Die Welt добавляет, что Боатенг показал лучшие показатели среди центральных защитников в тестах на физическую форму.

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9 комментариев

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Streetbor
Ответ Гамаль Хайдаров
правда это или нет, но теперь его второй половинке реально не избежать домашнего насилия
Его уже бывшая девушка итак совершила самоубийство..
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Marcus-light
Ответ Гамаль Хайдаров
правда это или нет, но теперь его второй половинке реально не избежать домашнего насилия
Одна мертва, со второй давно расстались
+5
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+5
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& Co1366
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Поэтому они никого не подписывают из Барселоны
Он никогда не играл за Барсу.
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тренер с района
Ну что Мю твой выход . Боатенг случайно не знаком с 10хагом
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Чёрный тюльпан
Ответ тренер с района
Ну что Мю твой выход . Боатенг случайно не знаком с 10хагом
В Баварии могли вполне пересечься, правда вряд ли работали вместе, потому что Жером был в основе, а тен Хаг тренировал дубль.
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