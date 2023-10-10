«Бавария» отказалась от подписания Боатенга из-за обвинений в домашнем насилии (Bild)
«Бавария» отказалась от возвращения Джерома Боатенга из-за суда с его участием.
Ранее мюнхенский клуб объявил, что подписание 35-летнего футболиста не состоялось из-за того, что травмированные центральные защитники либо восстановились от травм, либо близки к этому. Фабрицио Романо называл одной из причин негативную реакцию болельщиков.
По информации Bild, большую роль в решении клуба сыграл продолжающийся судебный процесс с участием игрока – его обвиняют в домашнем насилии. Обвинительный приговор был отменен из-за формальных ошибок, вскоре разбирательство возобновится.
Die Welt добавляет, что Боатенг показал лучшие показатели среди центральных защитников в тестах на физическую форму.
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