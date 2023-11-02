Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы связок колена. Лишь Ким Мин Чжэ полностью готов к матчу с «Дортмундом» из центральных защитников «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Дайо Упамекано Маттейс де Лигт Ким Мин Чжэ Футбол

Маттейс де Лигт пропустит несколько недель из-за травмы.

Защитник «Баварии» получил повреждение во время матча против «Саарбрюкена» в Кубке Германии (1:2). Он был заменен на 25-й минуте. 

По информации Bild, у нидерландского футболиста выявлено повреждение связки колена. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.  

4 ноября «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках 10-го тура Бундеслиги. К этой игре у мюнхенцев полностью готов только один центральный защитник – Ким Мин Чжэ. Дайо Упамекано на этой неделе приступил к тренировкам после травмы бедра, но его участие в матче с «Дортмундом» все еще под вопросом. 

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15 комментариев

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Roman
Да хоть весь состав у Баварии выпадет - Боруссия все равно найдет способ проиграть
+51
-1
+50
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Денис Курбатов
зато ни Боа, ни Станишич не нужны были)
+9
-1
+8
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North213
Сезон наперекосяк у человека, ну что ты будешь делать...
+7
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+7
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ALMANAC
Ну выиграют не 5:0, а 5:1, ничего страшного
+3
0
+3
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bestttttttofthebest
Быстрейшего выздоровления и возвращения на поле)
+1
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Egorushka56
Ответ Денис Курбатов
зато ни Боа, ни Станишич не нужны были)
Даже капризный и токсичный Павар сейчас бы пригодился...
+1
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Surviving
Тупой не обязательный подкат
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Harut Hovsepyan
Реал 🤝 Бавария
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Baobabb forever
сразу вспомнился адвокатовский Зенит, когда даже в куефа выходил лишь один номинальный защитник - железный Анюков, а в центре обороны играла пара Широков-Горшков
Горшкову тогда вроде бы уже 37 годков было))
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Ванильный Мишка
Киммих у Пепа играл цз, самое время вспомнить)
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ПавелАвер
отличные новости....
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ПавелАвер
Всё жду новости ,что Тухлого уволили ,а тут одна новость краше другой.
Неужели руководству непонятно, что этот тренер не подходит Баварии, ни ментально ,ни тактически ,ни психологически... Команду реально превратили в середняк... Игроки деградирует один за другим...
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Хамзат Богатырев
Ответ North213
Сезон наперекосяк у человека, ну что ты будешь делать...
Матейс неполучил бы эту травму если бы Буна Сар быстро вернулся бы и отработал бы свою позицию Матейсу пришлось закрывать дыру а это чудо юдо даже не соизволило себя быстро вернуться назад и Матейсу пришлось зажать к линии и подкатиться и в результате травма
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