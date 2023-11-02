Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы связок колена. Лишь Ким Мин Чжэ полностью готов к матчу с «Дортмундом» из центральных защитников «Баварии»

Маттейс де Лигт пропустит несколько недель из-за травмы.

Защитник «Баварии» получил повреждение во время матча против «Саарбрюкена» в Кубке Германии (1:2). Он был заменен на 25-й минуте.

По информации Bild, у нидерландского футболиста выявлено повреждение связки колена. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

4 ноября « » встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках 10-го тура Бундеслиги. К этой игре у мюнхенцев полностью готов только один центральный защитник – Ким Мин Чжэ. на этой неделе приступил к тренировкам после травмы бедра, но его участие в матче с «Дортмундом» все еще под вопросом.

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