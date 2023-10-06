«Бавария» не подписала Боатенга. Одна из причин – негативная реакция болельщиков

«Бавария» решила не подписывать Джерома Боатенга.

Мюнхенский клуб официально сообщил, что 35-летний защитник не вернется в состав команды. Чемпионы Германии сообщили, что подписание не состоялось из-за того, что травмированные центральные защитники либо восстановились от травм, либо близки к этому.

«Игроку предложена возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал, что он в хорошей форме», – говорится в заявлении «Баварии».

Одной из причин отказа клуба от Боатенга стала негативная реакция болельщиков клуба, об этом написал Фабрицио Романо.

В 2021 году Боатенга обвинили в нападении на его бывшую девушку, которое, как утверждается, произошло в 2018-м. Разбирательство продолжается.

Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в «Лионе».

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