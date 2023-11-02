Всего 5 игроков «Баварии» подошли к фанатам после поражения от «Саарбрюкена». Мюллер раскритиковал остальных: «Ребята проехали сотни километров и поддерживали нас»

Томас Мюллер раскритиковал партнеров по «Баварии» за отношение к болельщикам.

Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии, потерпев поражение от « » в 1/16 финала (1:2).

После игры всего 5 игроков «Баварии» – , , , и Буна Сарр – подошли к фанатам команды, остальные сразу отправились в раздевалку. Мюллер раскритиковал партнеров за это.

«Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку.

Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.

Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть», – сказал полузащитник.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!