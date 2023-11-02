Всего 5 игроков «Баварии» подошли к фанатам после поражения от «Саарбрюкена». Мюллер раскритиковал остальных: «Ребята проехали сотни километров и поддерживали нас»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии болельщики Саарбрюкен Томас Мюллер Лерой Сане Буна Сарр Йозуа Киммих Матис Тель Футбол

Томас Мюллер раскритиковал партнеров по «Баварии» за отношение к болельщикам.

Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии, потерпев поражение от «Саарбрюкена» в 1/16 финала (1:2). 

После игры всего 5 игроков «Баварии» – Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр – подошли к фанатам команды, остальные сразу отправились в раздевалку. Мюллер раскритиковал партнеров за это. 

«Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку. 

Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.

Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть», – сказал полузащитник. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

24 комментария

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Glory Real Madrid
Мюллер молодец 👏👏👏
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JENNINGS
Настоящий капитан «Баварии»!
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Меган Лайф
Вообще мюллеру пора менять позицию на поле. Пора в тренеры уже)
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АРТУР АЛИЕВ
На таких игроках держатся команды
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Виталий Вит
Обосраться может любой. Главное иметь смелость признаться в этом перед болельщиками, ожидания которых не оправдали игроки. Мюллер красавчик проявил уважение к болельщикам, которые с командой и в горе и в радости. Кризис и чёрная полоса команды пройдут, как и все когда-нибудь закончат футбольную карьеру. Важно как будут вспоминать игрока через 5, 10, 20 лет. Сенсационные поражения случаются, это часть игры, это можно исправить. Команда может стать сильнее, только в совокупности с поддержкой своих фанатов. Футбол игра для болельщиков, именно благодаря болельщикам футболисты и зарабатывают миллионы.
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existing_god
Сарру уважение) как бы его не хейтили, он с уважением относится к болельщикам
+5
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+5
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Меган Лайф
Ответ Большой Сэми
Имхо, но настоящий капитан дал бы подзатыльники всем кто не вышел в раздевалке и не стал бы ты это выносить за раздевалкой
Видимо это уже не работает.
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Jovid Mirzoev
Как то боюсь что Кейн наконец-то прервет гегемонию Баварии ....
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d.xoxlov
Ответ горбатый видеосудья
2 часа по автобану
В будний день. И столько же назад. И назавтра опять будний.
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lovkac
Несколько сотен километров?
Наши по несколько тысяч катают и то не все команды подходят поблагодарить.
+9
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Никита Алексеев
Играют за деньги, не за эмблему, как Мюллер
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goshforever
Мне [все равно], можешь дома сидеть, понял? (С) классик
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a2wai
Мюллер правильно напихал, поэтому он и будет всегда любим фанатами Баварии.
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горбатый видеосудья
2 часа по автобану
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people people
Чтобы прервать гегемонию Баварии в Германии оказывается надо было давно Кейна туда сплавить
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donatodonatore
К остальным фанаты сами подойдут. После игры с Дортмундом.
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kutavlik
Система Тухлого в действии!!!! Бавария, интересно, когда-нибудь, за всю историю клуба, вылетала так рано????
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Михаэль Баллак
Мюллер,конечно,отличный парень .Скромный,весёлый и просто хороший человек
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as009595@icloud.com
Ответ Большой Сэми
Имхо, но настоящий капитан дал бы подзатыльники всем кто не вышел в раздевалке и не стал бы ты это выносить за раздевалкой
Чего несешь? Какие подзатыльники? Видимо с футболом знаком по фильму Винни Джонса
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mrkmbai
Ответ existing_god
Сарру уважение) как бы его не хейтили, он с уважением относится к болельщикам
Не зря же болелы Баварии называют его легендой 😁
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Джелил Гарлыев
Ответ existing_god
Сарру уважение) как бы его не хейтили, он с уважением относится к болельщикам
согласен и за Сане тоже
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