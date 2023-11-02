Тухель о вылете из Кубка Германии от «Саарбрюкена»: «Разумного объяснения нет, мы разочарованы. «Бавария» не была самонадеянной»

Томас Тухель объяснил вылет «Баварии» из Кубка Германии от «Саарбрюкена» (1:2).

«Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.

Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника», – сказал главный тренер «Баварии».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!