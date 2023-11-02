Тухель о вылете из Кубка Германии от «Саарбрюкена»: «Разумного объяснения нет, мы разочарованы. «Бавария» не была самонадеянной»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Д3 Германия Саарбрюкен Томас Тухель Футбол

Томас Тухель объяснил вылет «Баварии» из Кубка Германии от «Саарбрюкена» (1:2).

«Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.

Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника», – сказал главный тренер «Баварии».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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19 комментариев

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Михо
В зеркало посмотри. Когда топ клуб вылетает от клуба 3 лиги, дело точно в тренере.
+16
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Роман
Нагельсман наверное в шоке во что клуб превратили.
+6
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Grand Admiral
Додержал Кейна на скамейке до победного 👍
+5
0
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Ena Therapy
А я когда то хотел видеть его в Реале. Браво боссы Баварии, что пригласили этого гения к себе )
+3
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+3
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adamxx
Ответ Grand Admiral
Додержал Кейна на скамейке до победного 👍
у Кейна аллергия на трофеи
+2
0
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Team_Coach
Вот бывает тренеру подходит команда, но здесь полная противоположность.
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Алексей Шукалов
видимо Кейн так и не дождётся никаких кубков и чемпионств
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Tirkish Kuliyev
Ответ QWertY
Посмотреть бы на Алонсо в Баварии
Согласен с тобой!
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Supreme Allah
Потерял ключевого игрока ради слива👍
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Obdob
Объяснение есть: проклятие Кейна реально
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Bayern2004
Томас,накинь что нибудь пооригинальнее.
Ну например :Баварию смутила форма соперника.Мы не могли привыкнуть к ней на протяжении всего матча.
Золото на белом фоне,ну просто как у Баварии гостевая в 2003 году,только Т-Mobile не было,а так бы точно победили.
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madrilenos
спасибо Томас. Девис все ближе к Мадриду
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Tirkish Kuliyev
Разумное объяснение есть,это ты! Как болельщик Баварии говорю.
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хавбек+
баварцы в свое время 7хага хотели можно попробовать размен
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Гегенпрессинг Рангника
Тухлый баварии совсем не подходит, ещё прошлый сезон руинил как мог
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FOOTBALL Live
неразумный трухель
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GuruFutbola
Эффект Кейна)
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QWertY
Посмотреть бы на Алонсо в Баварии
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МАЙНЕ Рыжов
Мне кажется дело не в невезении,если клуб-гранд вылетает от клуба не первой лиги
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