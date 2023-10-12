Боатенг отклонил предложения из России и Бразилии и предпочел тренироваться с «Баварией» U23

У Джерома Боатенга было предложение из России, но он отклонил его.

35-летний защитник был близок к возвращению в «Баварию» на правах свободного агента, однако на финальном этапе переговоров клуб отказался от подписания контракта с ним. Сообщалось, что такое решение связано с негативной реакцией болельщиков и обвинениями Боатенга в домашнем насилии.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland, у Боатенга были предложения из России и Бразилии, но защитник отклонил их и предпочел тренироваться с «Баварией» U23 для поддержания формы. Возможно, он присоединится к тренировкам первой команды во время паузы на матчи сборных.

Несмотря на травму Дайо Упамекано, в «Баварии» не собираются подписывать контракт с Боатенгом.

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