Боатенг отклонил предложения из России и Бразилии и предпочел тренироваться с «Баварией» U23

Теги Бавария высшая лига Бразилия премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Джером Боатенг Футбол

У Джерома Боатенга было предложение из России, но он отклонил его.

35-летний защитник был близок к возвращению в «Баварию» на правах свободного агента, однако на финальном этапе переговоров клуб отказался от подписания контракта с ним. Сообщалось, что такое решение связано с негативной реакцией болельщиков и обвинениями Боатенга в домашнем насилии.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland, у Боатенга были предложения из России и Бразилии, но защитник отклонил их и предпочел тренироваться с «Баварией» U23 для поддержания формы. Возможно, он присоединится к тренировкам первой команды во время паузы на матчи сборных.

Несмотря на травму Дайо Упамекано, в «Баварии» не собираются подписывать контракт с Боатенгом.

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13 комментариев

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Peter Parker
Ответ Kenny De Schepper
100% спартак попытался завалить деньгами, но Джерому не интересно гнить в этом середняке
Да, ведь это же Спартак уже по отработанной схеме покупал себе Ивановича, Ракицкого и Ловрена. 100 процентов москвичи
+30
-8
+22
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Gustav Forsberg
да он на две головы выше половины ЦЗ РПЛ.
ростом то выше, только травматик и его выпнули из Лиона, в котором с цз проблемы
+4
-2
+2
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alievdauren
Ответ Gustav Forsberg
да он на две головы выше половины ЦЗ РПЛ.
95%
+1
0
+1
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Kenny De Schepper
100% спартак попытался завалить деньгами, но Джерому не интересно гнить в этом середняке
+28
-28
0
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Bogomdor
Зачем этот предпенсионер в РПЛ?
+6
-6
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Max Zhomkov
Ответ Kenny De Schepper
100% спартак попытался завалить деньгами, но Джерому не интересно гнить в этом середняке
100% написать ерунду лишь бы Спартак упомянуть
+4
-4
0
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