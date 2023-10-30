Ультрас «Лиона» выкрикивали исламофобные и расистские лозунги в адрес ультрас «Марселя». Клуб осудил своих фанатов

Теги Лион Марсель лига 1 Франция происшествия болельщики религия дискриминация Футбол

«Лион» осудил «расистское поведение» своих болельщиков перед матчем с «Марселем».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила о неприемлемых действиях на стадионе: «Были нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки».

Как сообщает Get French Football News, ультрас «Лиона» Bad Gones размахивали флагами Франции и выкрикивали расистские и исламофобные лозунги, направленные против ультрас «Марселя» MTP и South Winners. Также есть видео в социальных сетях, на которых фанаты «Лиона» выкрикивали расистские оскорбления из открытой дверей автобусов, везущих их на «Велодром» – еще до нападения со стороны фанатов «Марселя».

«Лион» решительно осуждает неприемлемое расистское поведение отдельных лиц на парковке стадиона в воскресенье.

Клуб запросил видеозаписи, чтобы выявить виновных в любых действиях, противоречащих закону и нашим ценностям. Напоминаем о желании убрать это все с трибун», – сказано в заявлении «Лиона».

Тренер в крови с порезами на лице, файерами и камнями разнесли автобус – фанаты «Марселя» так встретили «Лион». Жуткие кадры

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15 комментариев

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Someone-else1980
После того, как "жертвы расизма" чуть не убили тренеров Лиона?
+7
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NottinghamForest
Как посмели болельщики Лиона размахивать французскими флагами? Куда катится Франция?!
+8
-1
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Rio de Janeiro
Вот она цивилизованная и толерантная Европа о которой нам расскажут максимы кацы и кати шульманы
+16
-12
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Андрей Зборовский
Молодцы
0
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seppblatter@mail.ru
Ответ Rio de Janeiro
Вот она цивилизованная и толерантная Европа о которой нам расскажут максимы кацы и кати шульманы
Цивилизация и толерантность предполагают правду, которую и кричали лионцы. Проблема в том, что в нынешней левацкой Европе можно это делать только в таком виде. И то наказывают.
+4
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