Министр спорта Франции об атаке на автобус «Лиона»: «Это отвратительно. Глупость и ненависть должны быть искоренены»

Теги Лион Марсель лига 1 Франция происшествия Политика Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции осудила нападение на автобус «Лиона» в Марселе.

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«Разбитые автобусы, пострадавшие болельщики, окровавленный тренер «Лиона» Фабио Гроссо... Все это вызывает отвращение.

Эти неприемлемые действия отрицают сами ценности футбола и спорта в целом. Все виновные должны быть найдены и сурово наказаны. Первые семь подозреваемых уже арестованы.

После таких серьезных происшествий решение LFP отменить матч было верным. Выражуаю свою поддержку «Лиону», тренеру Гроссо и его помощнику Раффаэле Лонго, также получившего повреждение лица.

Думаю, подавляющее большинстве болельщиков в этот вечер хотели праздника на трибунах, но он был испорчен, и это несправедливо.

Подобные действия, отмеченные глупостью и ненавистью, не имеющие ничего общего со спортом, должны быть искоренены с величайшей решимостью совместно всеми действующими лицами, государственными и частными, которые искренне любят спорт и должны объединиться сильнее, чем когда-либо, для защиты игры», – написала Амели Удеа-Кастера.

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1 комментарий

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Красная стрела
Как все эти рассуждения про ненависть звучат наивно и смешно… в эпоху, когда она сознательно разгоняется. Причем масштабов таких раньше и не было, благодаря технологиям…Большая часть политиков, ничего нерешающие головы, которые говорят популистские вещи. От этого еще тревожнее только. 🤷‍♂️ потому что видно, что маховик раскручивается и никто не думает его останавливать. Только подбрасывают дровишек. Чем это заканчивалось раньше- мы знаем.
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