Рубен Аморим: «МЮ» стал больше доминировать, показывать лучший футбол. Мы более конкурентоспособны во всех отношениях»

Рубен Аморим: «Ман Юнайтед» больше доминирует, мы стали конкурентоспособнее.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим отметил прогресс в игре команды.

О том, как он чувствует себя сейчас по сравнению с тем, что было 12 месяцев назад, когда он приступил к работе

«Сначала я подумал, что обстановка в Премьер-лиге сильно изменилась, и это меня воодушевило. Я сразу понял, что в некоторых аспектах нам будет трудно, но чувствовал, что это лучшая лига в мире, и возможно, лучший клуб».

О том, набирает ли «Юнайтед» форму после трех побед и двух ничьих в последних пяти матчах

«Да, я думаю, мы это демонстрируем, но главное то, что неважно, что мы сделали в последних играх. Мы не должны забывать, что в этих матчах мы много страдали, и играем каждый матч так, как будто он последний.

[Мы] стали больше доминировать, показывать лучший футбол и стали более конкурентоспособными во всех отношениях», – сказал Аморим.