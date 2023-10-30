Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 15 швов после броска полной бутылки пива в автобус клуба

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция происшествия Оранж Велодром алкоголь и спорт Футбол

Тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 15 швов после атаки на клубный автобус.

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

По информации Sky, в окно, за которым находился итальянский специалист, бросили полной бутылкой пива.

Удар пришелся в миллиметрах от глаза Гроссо. Осколки стекла нанесли ранения Фабио и спровоцировали кровотечение. Тренеру наложили 15 швов. Сейчас он в порядке.

Тренер в крови с порезами на лице, файерами и камнями разнесли автобус – фанаты «Марселя» так встретили «Лион». Жуткие кадры

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5 комментариев

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Sultan Adilbayev
Какие животные, -реп
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Cruel Snake
Нездоровые люди, мягко говоря
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Фанаты Марселя реально какие-то Бешеные
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Ванька-Манька
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какой здоровый человек бросит полную бутылку пива? это точно больные люди
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Давид Agabekyan
Теперь понятно почему Марселино с радостью оттуда ушёл
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