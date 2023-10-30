Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 15 швов после броска полной бутылки пива в автобус клуба

Тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 15 швов после атаки на клубный автобус.

Матч 10-го тура Лиги 1 « » – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев и его помощник получили ранения от осколков стекла.

По информации Sky, в окно, за которым находился итальянский специалист, бросили полной бутылкой пива.

Удар пришелся в миллиметрах от глаза Гроссо. Осколки стекла нанесли ранения Фабио и спровоцировали кровотечение. Тренеру наложили 15 швов. Сейчас он в порядке.

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