Инфантино о нападении на автобусы «Лиона»: «Насилию нет места в футболе и обществе. Все игроки, тренеры и фанаты должны быть в безопасности»

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция ФИФА происшествия болельщики Джанни Инфантино Футбол

Глава ФИФА осудил нападение на автобусы «Лиона» перед игрой с «Марселем».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.                                                            

«В футболе, на поле или вне его, нет места насилию. Событиям вроде тех, что произошли в Марселе перед матчем «Марселя» и «Лиона» в Лиге 1, нет места ни в спорте, ни в обществе. Призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер.

Все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой», – говорится в заявлении Джанни Инфантино.

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1 комментарий

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Семён Жуйло
Общество пронизано насилием и принуждением. И капитализм, и вообще вся цивилизация на этом построены. Как можно бороться с хулиганством? Только усилением полиции. А полиция - есть аппарат насилия.
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