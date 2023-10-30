Инфантино о нападении на автобусы «Лиона»: «Насилию нет места в футболе и обществе. Все игроки, тренеры и фанаты должны быть в безопасности»
Глава ФИФА осудил нападение на автобусы «Лиона» перед игрой с «Марселем».
Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
«В футболе, на поле или вне его, нет места насилию. Событиям вроде тех, что произошли в Марселе перед матчем «Марселя» и «Лиона» в Лиге 1, нет места ни в спорте, ни в обществе. Призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер.
Все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой», – говорится в заявлении Джанни Инфантино.
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