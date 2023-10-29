Автобус «Лиона» закидали камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла. Игра с «Марселем» под вопросом
Тренер «Лиона» пострадал после нападения на автобус перед матчем с «Марселем».
Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» должен начаться в 22:45 по московскому времени.
Как сообщает Le Parisien, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно.
Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, сообщает L’Équipe.
Утверждается, что помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, тоже был ранен – стекло попало ему в глаз. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.
Решение о том, состоится ли матч, будет принято в ближайшее время.
После 9 туров «Лион», набрав лишь 3 очка, занимает последнее, 18-е, место в таблице Лиги 1. С начала сезона команда не одержала в чемпионате ни одной победы.
Фото: twitter.com/GFFN, twitter.com/oetl
Гроссо из-за «крота» отменил тренировку «Лиона», он недоволен утечкой информации в СМИ. Ротен ранее заявил, что один из игроков назвал Фабио «худшим тренером в карьере»
«Лион» – самый страдающий клуб в мире
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Мда, че тут думать то. Отмена должна быть
До чего же глубинарии поразительный народ
Марсель надо наказывать технарем и как минимум одним матчем без фанатов. Да и полиции стоит провести рейд по кварталам Марселя, найти особо буйных и наказать.