Автобус «Лиона» закидали камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла. Игра с «Марселем» под вопросом

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция происшествия Оранж Велодром Футбол

Тренер «Лиона» пострадал после нападения на автобус перед матчем с «Марселем».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» должен начаться в 22:45 по московскому времени.

Как сообщает Le Parisien, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно.

Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, сообщает L’Équipe.

Утверждается, что помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, тоже был ранен – стекло попало ему в глаз. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Решение о том, состоится ли матч, будет принято в ближайшее время.

После 9 туров «Лион», набрав лишь 3 очка, занимает последнее, 18-е, место в таблице Лиги 1. С начала сезона команда не одержала в чемпионате ни одной победы.

Фото: twitter.com/GFFN, twitter.com/oetl

Гроссо из-за «крота» отменил тренировку «Лиона», он недоволен утечкой информации в СМИ. Ротен ранее заявил, что один из игроков назвал Фабио «худшим тренером в карьере»

«Лион» – самый страдающий клуб в мире

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

93 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gouliash
читаешь вот такие новости, а также то, что происходит в Дагестане сейчас, и теряешь веру в человечество
+254
-10
+244
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Том Сойев
Ответ Gouliash
читаешь вот такие новости, а также то, что происходит в Дагестане сейчас, и теряешь веру в человечество
эти новости объединяет кое что, кстати)
+150
-7
+143
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dudufufu
Евреев искали?
+109
-10
+99
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Дикари!
+67
-2
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
предлагаю Марселю сыграть с Анжи. Можно прямо в аэропорту
+48
-1
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
Там в Дагестане уже идёт церемония открытия Игр Дружбы
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Это просто дагестанцы подумали, што Гроссо еврей.
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя_СПб
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
В Махачкале сейчас стараются представители еще более мирной религии.
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Дагестанские марсельцы жи есть?
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Beloded2007
Там в Дагестане уже идёт церемония открытия Игр Дружбы
Там презентация знаменитой книги "Мая барба"
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Ответ Gouliash
читаешь вот такие новости, а также то, что происходит в Дагестане сейчас, и теряешь веру в человечество
там как раз из-за веры все, а мышления нет
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Togliattinec
Ответ unreality
Комментарий скрыт
Давайте там, денацифицируйте мир, не обляпайтесь) а покамест в глубоком тылу бравые ребятки поищут евреев для массового растерзания, как завещали делать еще в 1938.
Лучшей рекламы для РФ придумать было трудно, но глубинный народ справился
+29
-14
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Ерофеенков
+3 очка Лиону, -9 очков и 10 игр без зрителей Марселю
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Комиссар Жибер это просто так не оставит!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Матч еще под вопросом??? Когда тренер в больнице?
Мда, че тут думать то. Отмена должна быть
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Ответ Gouliash
читаешь вот такие новости, а также то, что происходит в Дагестане сейчас, и теряешь веру в человечество
Только во Франции это каждую неделю происходит, на матчах Марселя особенно🤣
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0mk4
Мир сходит с ума давно, но вот что-то скорость в последнее время увеличивается
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ vcaireac
Кто кидал то,марсельцы или свои же?
И те, и другие. Одни из-за соперничества, другие - из-за ужасных результатом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Кто кидал то,марсельцы или свои же?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Оказывается, питекантропы еще не вымерли
Как раз ими сейчас под завязку забит аэропорт в Махачкале
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Togliattinec
Ответ movvsar@icloud.com
А что в Дагестане не так? Они не могут быть против убийства 4000 детей? Это уже подтвержденные данные. Или им нужно радостно встречать убийц своих братьев и сестер?
Ага, именно пилоты ЦАХАЛ прилетели на том рейсе, оценить всемирно известные курорты Дагестана. Не люди, которые оттуда возвращались с лечения, а военные преступники летели)
До чего же глубинарии поразительный народ
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Артём Алёшин
Гроссо как мужик давно должен был подать в отставку, команда при нем не заиграет, оттого и недовольство
А при ком заиграет? При Блане играла и до этого? Клуб развалили. Не в Гроссо дело.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zip13
Ответ Gouliash
читаешь вот такие новости, а также то, что происходит в Дагестане сейчас, и теряешь веру в человечество
Что там в Дагестане происходит?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
горбатый видеосудья
Ответ Олег Ковальчук
почему нет новостей про матч АЗ - Неймеген?
в редакции спортса погром, не до новостей щас
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Имбецилы.

Марсель надо наказывать технарем и как минимум одним матчем без фанатов. Да и полиции стоит провести рейд по кварталам Марселя, найти особо буйных и наказать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий