Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки»
Министр спорта Франции высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона».
Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
«В моем душевном состоянии остается возмущение относительно произошедшего. Я думаю о Фабио Гроссо, Раффаэле Лонго, «Лионе» и болельщиках, которые пришли разделить хороший спортивный момент.
Я не забываю, что помимо этих неприемлемых действий на трассе общего пользования, которые дают повод для детального расследования, были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные скандирования. Мы увидели худшее из того, что мы могли себе представить.
Видеонаблюдение позволит нам установить ответственных. Начальник полиции, с которым я поддерживаю контакт, возбудил дело по статье 40. Прокурор уже вовлечен и полностью сфокусирован на этом деле, мы намерены его рассмотреть со всех сторон», – сказала Амели Удеа-Кастера.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Надеюсь, французы скоро поймут это
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Всё-таки высказалась. Это женщина, хоть и министр, хоть и не на своём месте))
Такого же в России?