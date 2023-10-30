Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки»

Министр спорта Франции высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона».

Матч 10-го тура Лиги 1 « » – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«В моем душевном состоянии остается возмущение относительно произошедшего. Я думаю о Фабио Гроссо, Раффаэле Лонго, « » и болельщиках, которые пришли разделить хороший спортивный момент.

Я не забываю, что помимо этих неприемлемых действий на трассе общего пользования, которые дают повод для детального расследования, были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные скандирования. Мы увидели худшее из того, что мы могли себе представить.

Видеонаблюдение позволит нам установить ответственных. Начальник полиции, с которым я поддерживаю контакт, возбудил дело по статье 40. Прокурор уже вовлечен и полностью сфокусирован на этом деле, мы намерены его рассмотреть со всех сторон», – сказала Амели Удеа-Кастера.

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