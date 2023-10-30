Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки»

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция происшествия Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«В моем душевном состоянии остается возмущение относительно произошедшего. Я думаю о Фабио Гроссо, Раффаэле Лонго, «Лионе» и болельщиках, которые пришли разделить хороший спортивный момент.

Я не забываю, что помимо этих неприемлемых действий на трассе общего пользования, которые дают повод для детального расследования, были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные скандирования. Мы увидели худшее из того, что мы могли себе представить.

Видеонаблюдение позволит нам установить ответственных. Начальник полиции, с которым я поддерживаю контакт, возбудил дело по статье 40. Прокурор уже вовлечен и полностью сфокусирован на этом деле, мы намерены его рассмотреть со всех сторон», – сказала Амели Удеа-Кастера.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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35 комментариев

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Demyan Grachev
ну,вы сами создали эту Францию))
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Agent Smith
Конец эпохи мультикультурализма и толерантности. К сожалению, все оказалось утопией, как и коммунизм😕
+10
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gaulois
Узнаю идейного левака в ее лице.
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deadjoker
Ответ MadBilly
Марсель - это не Франция, а Северная Африка
Ну так а кто их пустил то в таком кол-ве :))
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King_X
А что же Амели удивляется, все жандармы и МВД заняты твиттами Бензема, как им их глава Ж. Дарманен поручил))
+3
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Донован хозяин НБА
Не будет африканцев во Франции, не будет и расизма.
Надеюсь, французы скоро поймут это
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Groznyi2024
Ответ Agent Smith
Конец эпохи мультикультурализма и толерантности. К сожалению, все оказалось утопией, как и коммунизм😕
К счастью. Не к сожалению. Лучше жить среди праваков, чем ультралевых
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Гаврила Ардалионович
Ненавижу расизм и негров
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Злобный Конь
нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки... Ну так Марсель давно к этому скатывался.
Подождите, это мигранты показывали нацистские жесты? Омг
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Demyan Grachev
Ответ ВРвпопа оапоапо
Обезьяньи крики это от кого?
от счастливых африканских (в прошлом) обитателей
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gaulois
Ответ Rio de Janeiro
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Ты че с Чемионата ушел? Обижают там тебя?)
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Rio de Janeiro
Ответ deadjoker
Ну так а кто их пустил то в таком кол-ве :))
Очевидно что это всё происки Кремля как и клопы в Париже
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Клирик
Министр спорта Франции высказался об инциденте с нападением на автобус «Лиона».
.....
Всё-таки высказалась. Это женщина, хоть и министр, хоть и не на своём месте))
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TaR
Без очередной революции им не обойтись
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erdni
Европа. Что вы хотели?
Такого же в России?
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erdni
Как там Кузяев? Не ограбили его дом еще?
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Назар Игорь
Около 50% населения Марселя выходцы из Северной Африки, не надо возмущаться, всë логично.
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Demyan Grachev
Ответ MadBilly
Марсель - это не Франция, а Северная Африка
да,наслышан...одна из провинций ЮАР)
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Андрей Рязанов
Ответ Demyan Grachev
ну,вы сами создали эту Францию))
То ли дело наш гостеприимный и хлебосольный Дагестан.
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Leon Petov
Ответ schwein
Для того, чтобы вести такую политику, нужно интегрировать другие культуры в свою. А не просто ждать, что оно само с собой рассосется.
А лучше иметь пару танковых дивизий, как в 1968
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Vatikan
Прокурор мобилизован, утро же теперь будет вести это дело?
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Дренажная вода 4
Ответ Agent Smith
Конец эпохи мультикультурализма и толерантности. К сожалению, все оказалось утопией, как и коммунизм😕
Удивительно, левацкие идеи опять не заработали)
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Rio de Janeiro
Ответ gaulois
Рамилька! Здоров!
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ВРвпопа оапоапо
Обезьяньи крики это от кого?
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Phantom1289
Как блин они Олимпиады проводить собрались. Ох, чет ничего хорошего не будет.
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