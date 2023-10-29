Матч «Марсель» – «Лион» перенесен. Автобусы гостей и их фанатов забросали камням, тренеру Гроссо рассекло лицо стеклом

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция происшествия болельщики Футбол

Матч Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей.

Перед игрой 10-го тура автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром». Тренер лионцев Фабио Гроссо получил серьезные ранения – осколки стекла попали ему в лицо.

По данным RMC Sport, двумя камнями с брусчатки неизвестные разбили два окна в автобусе. Гроссо пришлось накладывать швы. Пострадал также его помощник.

Как сообщает L’Équipe, помимо автобуса команды, также камнями закидали три автобуса с фанатами «Лиона». Болельщики получили легкие травмы, траснпортные средства вышли из строя и не могут сразу вернуться в Лион.

Всего в Марсель должны были приехать 600 фанатов «Лиона».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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26 комментариев

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Arthurino
Как раз общался со знакомой из Тулузы, спрашивал про Марсель, про колорит города, про местные особенности, сказала, что Марсель это худший город во Франции, а от марсельского колорита, где арабская и африканская культуры были лишь небольшим дополнением к местной аутентичной культуре, ничего не осталось лет 15 уже. Теперь французская культура это небольшое дополнение к арабской и африканской культуре. Город является пристанищем всех беженцев и нелегальных иммигрантов, которые по Средиземному морю покидают Африку и Ближний Восток. Всегда очень хотел в Марсель, но все больше сомневаюсь в этой затее. Самое интересное, что на юго-западе страны в лице Бордо, той же Тулузы, такой проблемы не наблюдается. Даже в Монпелье, который совсем рядом с Марселем нет такого притока. То есть, в большинстве своем, люди оседают на месте, двигаясь, максимум, в сторону Парижа. Довелось побывать в Лилле несколько лет назад, там тоже все отлично было, очень красивый город
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+21
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p7hjhk9r9q
Ответ Магомед Жабиев
Ну и какого ?
Буддисты явно
+19
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+19
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Вячеслав Лобачев
догадываюсь какого вероисповедания сие "люди"
ничего личного - просто статистика
+27
-13
+14
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vodnik.arh
Жесть, животные, а не люди которые так себя ведут
+10
-1
+9
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Arthurino
Ответ Красная стрела
А чем в основном беженцы занимаются? Неужели там и правда можно так жить на халяву и пособия?
Честно говоря ничего выдающегося, тоже самое, что и у нас по сути, если мы про законные вещи говорим, строительство, торговля, рынки, малый бизнес, если способны, на пособиях конечно тоже, но суть в том, что в Марселе уровень криминала просто огромный по сравнению с остальным югом, кражи, стычки, стрельба, банды, проблемы с гетто, рекордное количество убийство, связанных в перестрелках (что-то около 90 человек с начала года), жандармы даже заявления на кражи не рассматривают, так как это бесполезно. Марсель, кстати обогнал Бирмингем (удивительно, но город тоже тонет в мигрантах, в частности в пакистанцах и палестинцах) и стал самым опасным городом Европы. Красивых мест, архитектуры, занятий, ресторанов, спорта все еще очень много, но город очень проблемный, снова же во Франции города четко делят на административные районы, иногда даже кажется, что о разных городах речь идет. Как в Париже говорят, что северные районы это ад, тонущий в мелком криминале и мигрантах, а южные и западные более защищены и чисты, так же и в Марселе, но в больших масштабах, там безопасных районов всего несколько
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вячеслав Лобачев
догадываюсь какого вероисповедания сие "люди" ничего личного - просто статистика
Причем тут вероисповедание? В Пайета, Неймара прилетают бутылки и прочее. Беспорядки на матчах Марселя, Монпелье, Ниццы,Лиона итд. Это постоянно во Франции происходит.
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artman
Ответ Arthurino
Как раз общался со знакомой из Тулузы, спрашивал про Марсель, про колорит города, про местные особенности, сказала, что Марсель это худший город во Франции, а от марсельского колорита, где арабская и африканская культуры были лишь небольшим дополнением к местной аутентичной культуре, ничего не осталось лет 15 уже. Теперь французская культура это небольшое дополнение к арабской и африканской культуре. Город является пристанищем всех беженцев и нелегальных иммигрантов, которые по Средиземному морю покидают Африку и Ближний Восток. Всегда очень хотел в Марсель, но все больше сомневаюсь в этой затее. Самое интересное, что на юго-западе страны в лице Бордо, той же Тулузы, такой проблемы не наблюдается. Даже в Монпелье, который совсем рядом с Марселем нет такого притока. То есть, в большинстве своем, люди оседают на месте, двигаясь, максимум, в сторону Парижа. Довелось побывать в Лилле несколько лет назад, там тоже все отлично было, очень красивый город
Все верно на 200 процентов. Работал на Евро во Франции, объездил почти все города. Везде есть минусы, но в целом - красивые места, почти все люди адекватны. Но Марсель... Реально средневековье. Там тупо повернёшь в любой двор - вдоль стены стоят 8-10 арабов и смотрят на тебя как на животное. Реально оч страшно. Дикий город абсолютно
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arspurs9
Ответ Вячеслав Лобачев
догадываюсь какого вероисповедания сие "люди" ничего личного - просто статистика
Согласился бы с тобой почти всегда, но в данном случае это не имеет значения. Просто типичные свиньи из Марселя. Вероятно, они худшие в Европе из фанатов по поведению, уже сколько делали грязи.
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vodnik.arh
Ответ Kot_azur
Вот в Махачкале сейчас люди ведут себя как надо, да?
а эта новость про Махачкалу?
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Streetbor
Одним словом - южане, такие же болельщики и у Аяччо.
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balander09
перенос в данном контексте означает сегодня точно играть не будем, а завтра будем решать насколько сурово мы накажем Марсель: технарь минимум и пустые трибуны велодрома
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Красная стрела
Ответ Arthurino
Честно говоря ничего выдающегося, тоже самое, что и у нас по сути, если мы про законные вещи говорим, строительство, торговля, рынки, малый бизнес, если способны, на пособиях конечно тоже, но суть в том, что в Марселе уровень криминала просто огромный по сравнению с остальным югом, кражи, стычки, стрельба, банды, проблемы с гетто, рекордное количество убийство, связанных в перестрелках (что-то около 90 человек с начала года), жандармы даже заявления на кражи не рассматривают, так как это бесполезно. Марсель, кстати обогнал Бирмингем (удивительно, но город тоже тонет в мигрантах, в частности в пакистанцах и палестинцах) и стал самым опасным городом Европы. Красивых мест, архитектуры, занятий, ресторанов, спорта все еще очень много, но город очень проблемный, снова же во Франции города четко делят на административные районы, иногда даже кажется, что о разных городах речь идет. Как в Париже говорят, что северные районы это ад, тонущий в мелком криминале и мигрантах, а южные и западные более защищены и чисты, так же и в Марселе, но в больших масштабах, там безопасных районов всего несколько
Я вот просто не могу понять логику. У нас, это дешёвая сила. И из-за жадности наших предпринимателей. Грязная логика, но всё же логика. А в чем выгода Франции давать вот таким пособия ещё? распускать их, если многие идут в бандиты, а не в строители, например... 🤷🏿‍♂️У аналитиков можно услышать, что это всё проект и "заменяют один этнос другим". Это так и выглядит, даже по вашим слова видно, что, замена идёт. Но опять же, где логика. Иметь дело с нестабильной арабской европой, которая станет, как ближний восток, например, лучше, чем с цивилизованной? 🤔Смысл всех этих социальных достижений, если это всё буквально же и убьёт уклад, культуру...
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Kot_azur
Ответ vodnik.arh
Жесть, животные, а не люди которые так себя ведут
Вот в Махачкале сейчас люди ведут себя как надо, да?
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salnikov
Ответ Вячеслав Лобачев
догадываюсь какого вероисповедания сие "люди" ничего личного - просто статистика
Уровень криминала ,та же архаика кругом ,это не показатели той или иной религии . Выход из архаики только один- это образование и уровень культуры ,понятной каждому жителю. Посмотрел тут интервью Дудя и Цигановых.... Они не Мусульмане, но отсутствие образованности и банально нехватка простой культуры общения бросается в глаза . Ислам молодая религия ,у них ещё не было своих крестовых походов, прежде чем Ислам найдёт свой кризис абсолютизма
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Красная стрела
Ответ Arthurino
Как раз общался со знакомой из Тулузы, спрашивал про Марсель, про колорит города, про местные особенности, сказала, что Марсель это худший город во Франции, а от марсельского колорита, где арабская и африканская культуры были лишь небольшим дополнением к местной аутентичной культуре, ничего не осталось лет 15 уже. Теперь французская культура это небольшое дополнение к арабской и африканской культуре. Город является пристанищем всех беженцев и нелегальных иммигрантов, которые по Средиземному морю покидают Африку и Ближний Восток. Всегда очень хотел в Марсель, но все больше сомневаюсь в этой затее. Самое интересное, что на юго-западе страны в лице Бордо, той же Тулузы, такой проблемы не наблюдается. Даже в Монпелье, который совсем рядом с Марселем нет такого притока. То есть, в большинстве своем, люди оседают на месте, двигаясь, максимум, в сторону Парижа. Довелось побывать в Лилле несколько лет назад, там тоже все отлично было, очень красивый город
А чем в основном беженцы занимаются? Неужели там и правда можно так жить на халяву и пособия?
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Kot_azur
Вот в Махачкале сейчас люди ведут себя как надо, да?
Тебя так заботит Махачкала? Думаю, что на самом деле тебе плевать на неё и на то, что там происходит.
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Kot_azur
Ответ vodnik.arh
а эта новость про Махачкалу?
Это новость про животных и людей.
+2
-2
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stason79
Ответ Вячеслав Лобачев
догадываюсь какого вероисповедания сие "люди" ничего личного - просто статистика
евреи-жи есть?
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ID89
Ответ Arthurino
Как раз общался со знакомой из Тулузы, спрашивал про Марсель, про колорит города, про местные особенности, сказала, что Марсель это худший город во Франции, а от марсельского колорита, где арабская и африканская культуры были лишь небольшим дополнением к местной аутентичной культуре, ничего не осталось лет 15 уже. Теперь французская культура это небольшое дополнение к арабской и африканской культуре. Город является пристанищем всех беженцев и нелегальных иммигрантов, которые по Средиземному морю покидают Африку и Ближний Восток. Всегда очень хотел в Марсель, но все больше сомневаюсь в этой затее. Самое интересное, что на юго-западе страны в лице Бордо, той же Тулузы, такой проблемы не наблюдается. Даже в Монпелье, который совсем рядом с Марселем нет такого притока. То есть, в большинстве своем, люди оседают на месте, двигаясь, максимум, в сторону Парижа. Довелось побывать в Лилле несколько лет назад, там тоже все отлично было, очень красивый город
Бывал много раз почти во всех крупных городах Франции. В Марселе действительно страшновато, но вот колорита куда больше, чем в Тулузе, где просто мрак и никакого колорита. Лион классный, Лилль, Бордо и весь запад страны
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Mr Alexander
Гребанные лягушатники
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Vićtor Diaź
Ответ Arthurino
Как раз общался со знакомой из Тулузы, спрашивал про Марсель, про колорит города, про местные особенности, сказала, что Марсель это худший город во Франции, а от марсельского колорита, где арабская и африканская культуры были лишь небольшим дополнением к местной аутентичной культуре, ничего не осталось лет 15 уже. Теперь французская культура это небольшое дополнение к арабской и африканской культуре. Город является пристанищем всех беженцев и нелегальных иммигрантов, которые по Средиземному морю покидают Африку и Ближний Восток. Всегда очень хотел в Марсель, но все больше сомневаюсь в этой затее. Самое интересное, что на юго-западе страны в лице Бордо, той же Тулузы, такой проблемы не наблюдается. Даже в Монпелье, который совсем рядом с Марселем нет такого притока. То есть, в большинстве своем, люди оседают на месте, двигаясь, максимум, в сторону Парижа. Довелось побывать в Лилле несколько лет назад, там тоже все отлично было, очень красивый город
Друг жил в Лилле 3 года.
Даже про этот город он говорил, что очень много арабов, и не очень приятно вечерами по улицам гулять. Не чувствуешь себя в безопасности.
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