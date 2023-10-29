Матч «Марсель» – «Лион» перенесен. Автобусы гостей и их фанатов забросали камням, тренеру Гроссо рассекло лицо стеклом

Матч Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесен из-за атаки на автобус гостей.

Перед игрой 10-го тура автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром». Тренер лионцев получил серьезные ранения – осколки стекла попали ему в лицо.

По данным RMC Sport, двумя камнями с брусчатки неизвестные разбили два окна в автобусе. Гроссо пришлось накладывать швы. Пострадал также его помощник.

Как сообщает L’Équipe, помимо автобуса команды, также камнями закидали три автобуса с фанатами «Лиона». Болельщики получили легкие травмы, траснпортные средства вышли из строя и не могут сразу вернуться в Лион.

Всего в должны были приехать 600 фанатов « ».

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