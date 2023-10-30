«Лион»: «Осуждаем нападение на автобусы команды и фанатов. Подобные ситуации происходят в Марселе каждый год. Призываем власти принять меры»
«Лион» осудил нападение на автобус команды перед матчем с «Марселем».
Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
«Лион» осуждает нападение на автобус команды и автобусы болельщиков. Вечером в воскресенье у стадиона «Велодром» несколько человек напали на автобус «Лиона», а также на персонал и игроков команды. Также атаке подверглись шесть автобусов с болельщиками «Лиона».
Несколько армированных окон были разбиты тяжелыми предметами неизвестного происхождения. Эти же снаряды попали внутрь автобуса.
Тренер Фабио Гроссо и его помощник Раффаэле Лонго во время атаки пострадали от прямых попаданий, их лица серьезно пострадали. Игроки и персонал, находившиеся в автобусе, также были глубоко потрясены жестокостью этого нападения, которое «Лион» решительно осуждает.
Поначалу, как отметил представитель клуба в начале кризисного совещания, тренер и игроки, движимые смелостью, хотели провести матч. Впоследствии представителю «Лиона» сообщили о состоянии Гроссо и Лонго – повреждения оказались гораздо серьезнее, чем ожидалось. Также поступили негативные медицинские заключения о психологическом состоянии игроков.
Изменение ситуации привело к тому, что матч невозможно было провести. Официальные лица матча так решили, и «Лион» понимает это решение. Клуб подаст жалобу в ближайшие дни и поддержит всех, кто пожелает сделать то же самое.
Клуб сожалеет, что подобные ситуации происходят каждый год в Марселе, и призывает власти принять во внимание серьезность и регулярность подобных инцидентов, прежде чем произойдет еще более серьезная трагедия», – говорится в заявлении «Лиона».
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