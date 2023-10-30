«Лион»: «Осуждаем нападение на автобусы команды и фанатов. Подобные ситуации происходят в Марселе каждый год. Призываем власти принять меры»

Теги Лион Марсель Фабио Гроссо лига 1 Франция происшествия болельщики Оранж Велодром Футбол

«Лион» осудил нападение на автобус команды перед матчем с «Марселем».

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» вчера был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«Лион» осуждает нападение на автобус команды и автобусы болельщиков. Вечером в воскресенье у стадиона «Велодром» несколько человек напали на автобус «Лиона», а также на персонал и игроков команды. Также атаке подверглись шесть автобусов с болельщиками «Лиона».

Несколько армированных окон были разбиты тяжелыми предметами неизвестного происхождения. Эти же снаряды попали внутрь автобуса.

Тренер Фабио Гроссо и его помощник Раффаэле Лонго во время атаки пострадали от прямых попаданий, их лица серьезно пострадали. Игроки и персонал, находившиеся в автобусе, также были глубоко потрясены жестокостью этого нападения, которое «Лион» решительно осуждает.

Поначалу, как отметил представитель клуба в начале кризисного совещания, тренер и игроки, движимые смелостью, хотели провести матч. Впоследствии представителю «Лиона» сообщили о состоянии Гроссо и Лонго – повреждения оказались гораздо серьезнее, чем ожидалось. Также поступили негативные медицинские заключения о психологическом состоянии игроков.

Изменение ситуации привело к тому, что матч невозможно было провести. Официальные лица матча так решили, и «Лион» понимает это решение. Клуб подаст жалобу в ближайшие дни и поддержит всех, кто пожелает сделать то же самое.

Клуб сожалеет, что подобные ситуации происходят каждый год в Марселе, и призывает власти принять во внимание серьезность и регулярность подобных инцидентов, прежде чем произойдет еще более серьезная трагедия», – говорится в заявлении «Лиона».

Тренер в крови с порезами на лице, файерами и камнями разнесли автобус – фанаты «Марселя» так встретили «Лион». Жуткие кадры

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2 комментария

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Eugene88
Думаю, никто не поймет, если не запретят матчи в марселе. Если местные силовики не могут справиться с отбросами - зачем рисковать людьми и дальше?
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кабан галльский
Не, не надо мер. Я даже знаю как все получится. Полиция начнет разгонять демонстрацию, какой-нибудь особо дерзкий Хабиби начнет что-то метать в полицию, может даже ствол притащит, его полиция грохнет и начнутся визги, оры, как же так, чертовы белые французы опять угнетают меньшинства, доколе, сделают очередного мученника, протесты, погромы, будут как летом головы резать случайным Жан-Пьерам и тд. Очевидно же никакие меры не спасут, ультрас Марселя дикие абсолютно, с ними никто дел не будет иметь.
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