«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Депутат Европарламента Надин Морано высказалась о ситуации с Каримом Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Нет аккаунта с 20 миллионами подписчиков, в котором пост мог бы быть безобидным. Он осудил несправедливые бомбардировки и посвятил мысли народу Газы. Никто не должен осуждать кого-то за защиту жителей Палестины.

Что было глубоко шокирующим, так это то, что он знает, что у него есть особый резонанс. Когда на тебя подписаны 20 миллионов человек… Его послание было исключительно адресным. Он француз, он родился в Лионе, у него двойное гражданство, и он никоим образом не упомянул французских жертв, включая французских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Он не осудил терроризм, он не осудил чудовищные преступления этого нападения, которое произошло на территории Израиля. Плохо то, что он об этом не написал, и это придает его словам еще больший резонанс.

Когда у тебя есть французское гражданство, а на территории нашей страны убили учителя, у нас есть заложники, удерживаемые в секторе Газа, есть французы и франко-израильтяне, убитые на территории Израиля, самое меньшее, что ты можешь сделать, – это написать послание об этих людях. Немыслимо, что он этого не сделал.

Он стал звездой футбола потому, что родился во Франции, потому что вырос во Франции, потому что занимался во французских тренировочных центрах, потому что был выбран в сборную Франции. И у него нет ни слова, ни слова о только что убитом учителе, который является французом? Разве у него нет послания для всех этих заложников, для этих убитых, изнасилованных, выпотрошенных женщин?» – сказала Морано.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

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