«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Депутат Европарламента Надин Морано высказалась о ситуации с Каримом Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Нет аккаунта с 20 миллионами подписчиков, в котором пост мог бы быть безобидным. Он осудил несправедливые бомбардировки и посвятил мысли народу Газы. Никто не должен осуждать кого-то за защиту жителей Палестины. 

Что было глубоко шокирующим, так это то, что он знает, что у него есть особый резонанс. Когда на тебя подписаны 20 миллионов человек… Его послание было исключительно адресным. Он француз, он родился в Лионе, у него двойное гражданство, и он никоим образом не упомянул французских жертв, включая французских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Он не осудил терроризм, он не осудил чудовищные преступления этого нападения, которое произошло на территории Израиля. Плохо то, что он об этом не написал, и это придает его словам еще больший резонанс. 

Когда у тебя есть французское гражданство, а на территории нашей страны убили учителя, у нас есть заложники, удерживаемые в секторе Газа, есть французы и франко-израильтяне, убитые на территории Израиля, самое меньшее, что ты можешь сделать, – это написать послание об этих людях. Немыслимо, что он этого не сделал. 

Он стал звездой футбола потому, что родился во Франции, потому что вырос во Франции, потому что занимался во французских тренировочных центрах, потому что был выбран в сборную Франции. И у него нет ни слова, ни слова о только что убитом учителе, который является французом? Разве у него нет послания для всех этих заложников, для этих убитых, изнасилованных, выпотрошенных женщин?» – сказала Морано. 

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

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31 комментарий

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qiqe
ВНИМАНИЕ ! Это говорит депутат страны которая приняла больше всего исламских террористов из чечни к себе
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Vik Elis
Ответ bel01
Карим просто высказал своё неприятие убийства тысяч людей только за то, что они палестинцы. С ума по сходили. В Европе и Франции становится очень жарко.
А на убийства иудеев высказался ?
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Kazachok__
Бензема высказался в целом адекватно, израильские бомбардировки неоправданно жестоки. Но, почему бы сначала не заявить о неприятии действий Хамас и не высказать соболезнования погибшим израильтянам. Написать: «Мы все люди. Нет насилию!». Вопросов не было бы. Но все эти бензема, хабибы и т д явно делят людей на своих и чужих по религиозному принципу. Детей-мусульман больше жаль, чем детей-иудеев.. Дикость и лицемерие.
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Евгений Дремов
Ответ Vik Elis
А на убийства иудеев высказался ?
Зачем высказываться за убийц-сионистов? Они и сами о себе все сказали на весь мир.
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Сосед Педро - биопапа Месси
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Это же вечная фашистская повестка Европы, этих надо, а этих нельзя, а это другое... не добили фашистскую гадину коммунисты в свое время и это большая ошибка...
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Красная стрела
Ответ Pelerin
А когда винтят тех, кто приносит цветы к Лесе Украинке, тебя тоже забавляет? Хотя, уверен, они то как раз и за солдат тоже переживают...
Ну да. Переживают. Вопрос за чьих только.
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Евгений Дремов
Ответ Oleg Pepel
А реально не осудил среднвековую резню в Израиле, захват заложников.. Просто убила история с аутичной девочкой( фанаткой ГП) и бабушкой с деменцией. Не осудил. Учитель, простые фаны футбольные..Не осудил..
Нет, лучше молчать про убийства в 10 раз больше невинных людей и молчать, когда их продолжают безнаказанно убивать каждый день.
+5
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
А чего вы хотели от мигранта? Ему от вас нужны только дотации, в его случае - миллионные, а вас он презирает и и считает ваше общество врагами
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Коразон До
правоцентристскую либерально-консервативную
...........
это как вообще? политологи есть в студии? эта жопа на сколько стульев метит?
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Красная стрела
И вообще. Кому нужны эти осуждения, поддержки? Почему вечно докапываются... Всё и так понятно, что решает большая политика. И арабские страны, переговорив с западом, пойдя на компромиссы могли б остановить этот конфликт хоть завтра. Потому что ни Хамас, ни Израиль в одиночку долго просто не смогут просуществовать. И на тех, и на других куча рычагов давления. Хамас понятно и так не богат. Голодранцы. А Израиль, без страховки даже побоится наземную операцию начать. Но все стороны видимо хотят посмотреть, что из этого выйдет и как продолжит изменять мировую экономику. Попутно безусловно всё осуждая.
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bel01
Ответ Vik Elis
А на убийства иудеев высказался ?
Не высказался ни за, ни против.
Этого достаточно.
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