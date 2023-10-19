Ротен о словах главы МВД Франции про связь Бензема с «Братьями-мусульманами»*: «Пусть закроет рот, если у него нет доказательств! Он министр, черт возьми! Куда мы катимся?»

Теги Карим Бензема Жером Ротен Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Жеральд Дарманен Футбол

Жером Ротен раскритиковал министра внутренних дел Франции за слова о Кариме Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Я не друг Карима Бензема. Я обращаюсь к месье Дарманину, министру внутренних дел.

Но просто заткнитесь! Просто заткнитесь. Если вы хотите высказаться на эту тему, то предоставьте доказательства. Если у вас нет доказательств, я нахожу это отвратительным!

Он министр внутренних дел, он позволяет себе так отзываться о гражданине Франции, куда мы катимся? Куда мы катимся? Он министр, черт возьми! Он не просто футболист, как я. Это сводит меня с ума. Если у него есть доказательства относительно Карима Бензема, пусть он представит их нам. Он рассматривает проблему в обратном направлении. Если у него нет доказательств, пусть закроет рот! Он не обязан открывать его только потому, что он министр внутренних дел. 

Он уже сделал глупость после событий на «Стад де Франс», когда возложил всю ответственность на англичан (речь о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов-2022 – Sports.ru). Он так и не взял на себя ответственность, он так и не извинялся перед англичанами, хотя именно он был ответственен за это», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

Если вы вешаете такие ярлыки, месье Дарманен, то вешайте их на настоящие опасности, угрожающе нашему обществу, вместо того, чтобы нападать на Карима Бензема. У него есть дети, семья», – добавил Ротен

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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16 комментариев

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trav
какую же базу выдал Ротен. уважуха
+69
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justbored
Мощное высказывание.
+34
-3
+31
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Стахович
Всегда верил в адекватность Ротена👍
+25
-2
+23
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Bayern2004
Есть ещё французы во Франции.
+11
-2
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Валерий Рзянин
Ротен хорош...)
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Wiley Fox
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4

Что во Франции творится?

У этого урода два обвинения в изнасиловании, а он министр внутренних дел

И эта тварь на Карима пасть открыла
+7
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Momos
Эмоционально, многословно, но все по делу. Не дело министра давать моральную оценку высказываниям людей. Если он нарушил закон, то возбуждайте дело. Есьи ничего противозаконного нет, то просто молчи
+5
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Алексей Ненахов
Просто в шоке от того как накинулись на Бензема , человек ничего не совершил противозаконного , кроме поддержки детей в Палестине , и если это уже запрещено, то наш мир ужасен
+6
-2
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maggiu
Хоть кто-то в "средоточии демократии" вспомнил о свободе слова и праве говорить. А то до сих пор вся свобода формулировалась просто: "Всем слушать сюда! В войне правильными считать евреев. На улицах не палестинить. За лишний Аллах Акбар – пожизненный эцих с гвоздями. Считать этот указ единственно верным свободным мнением свободного мира. Точка".
+4
-1
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da her@s@nim
Вы не катитесь, вы уже давно в очке …
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ARIGAMI ARIGAMI
Я не особо сторонних Бензема, но министру МВД!!! говорить такие беспочвенные вещи без доказательств непрофессионально.
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Пикачу82
Министр конечно просто...Как на базаре что то ляпнул как в лужу пернул и пошел дальше ...
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хавбек+
норм
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За мать Россию!
Очень рад что Карима поддерживают, французы ещё не дремлют все по ходу
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