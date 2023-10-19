Ротен о словах главы МВД Франции про связь Бензема с «Братьями-мусульманами»*: «Пусть закроет рот, если у него нет доказательств! Он министр, черт возьми! Куда мы катимся?»

Жером Ротен раскритиковал министра внутренних дел Франции за слова о Кариме Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

«Я не друг Карима Бензема. Я обращаюсь к месье Дарманину, министру внутренних дел.

Но просто заткнитесь! Просто заткнитесь. Если вы хотите высказаться на эту тему, то предоставьте доказательства. Если у вас нет доказательств, я нахожу это отвратительным!

Он министр внутренних дел, он позволяет себе так отзываться о гражданине Франции, куда мы катимся? Куда мы катимся? Он министр, черт возьми! Он не просто футболист, как я. Это сводит меня с ума. Если у него есть доказательства относительно Карима Бензема, пусть он представит их нам. Он рассматривает проблему в обратном направлении. Если у него нет доказательств, пусть закроет рот! Он не обязан открывать его только потому, что он министр внутренних дел.

Он уже сделал глупость после событий на «Стад де Франс», когда возложил всю ответственность на англичан (речь о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов-2022 – Sports.ru). Он так и не взял на себя ответственность, он так и не извинялся перед англичанами, хотя именно он был ответственен за это», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

Если вы вешаете такие ярлыки, месье Дарманен, то вешайте их на настоящие опасности, угрожающе нашему обществу, вместо того, чтобы нападать на . У него есть дети, семья», – добавил .

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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