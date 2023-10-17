«Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Министр внутренних дел Франции о Кариме после комментария о Газе

Министр внутренних дел Франции связал Карима Бензема с террористами.

Ранее бывший форвард « » и написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Мы все знаем, что господин имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал в эфире CNews Жеральд Дарманен.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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