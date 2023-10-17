«Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Министр внутренних дел Франции о Кариме после комментария о Газе

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Министр внутренних дел Франции связал Карима Бензема с террористами.

Ранее бывший форвард «Реала» и сборной Франции написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Мы все знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал в эфире CNews Жеральд Дарманен.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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48 комментариев

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luu
У вас там 1/3 страны братья-мусульмане
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corazón blanco
Ответ Футбол_это_жизнь
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В чем лицемерие от Карима? Он всегда себя позиционировал, как мусульманин. И когда играл во Франции и в Мадриде.
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Гномович!
«Месси связан с «Братьями из ФИФА»
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-5
+11
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Гусеконь
а Франция связана с ИГИЛ
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David Aprasidze
И с Тинто Брасcом.
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Jan Paskel
у них там вообще отмена ответственности за слова? Раз связан, значит надо садить в тюрьму. А полоучится как всегда - ляпнул и пошёл
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Новый тренер ФК Спартак
Это все Бензема?
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АРТУР АЛИЕВ
А свитер связан с пиццами
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Raya
Ответ Футбол_это_жизнь
В том, что он работал на неверных! Зарабатывал деньги неверных, ходил в душ с неверными, жал руку неверным. Если он уж такой сторонник веры и своих братьев он не должен был этого делать!
что за чушь, ислам не запрещает жить, работать, общаться с немусульманами
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VDX00
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Это все Бензема?
"Простите, часовню тоже я?"
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Ramin Nuriev
А если такие факты известны МВД, то почему дело против него не открыто? Или все таки кто-то врет?
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Квадратное личико
Бензема и все эти ребятки представители самой мирной религии, когда хамасовцы убивают мирных израильтян: "Кажется, всё в порядке, пацаны, сидим-молчим".
Бензема и все эти ребятки представители самой мирной религии, когда начинаются жертвы среди населения у противоположной стороны: "Доколе?! Хватит это терпеть! Молимся за невинных жертв!".

Классическое бородатое лицемерие по религиозному признаку, браво.
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Дмитрий Крутенко
Уже даже министру МВД Франции можно не отвечать за свои слова???
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VDX00
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Как и Израиль, кстати. Ойвей, обычно о таких неудобных фактах не принято говорить
Этодругизм. Есть такое заболевание.
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adamxx
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
у нас полстраны - мусульмане. я вообще не понял твоей мысли.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гусеконь
а Франция связана с ИГИЛ
Как и Израиль, кстати. Ойвей, обычно о таких неудобных фактах не принято говорить
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zzzeeerrrooo
Ответ Стюардесс по имени Жанн
и что ? у ввп все уголовники , дальше что ?
Ты на кого такое пишешь?
Жалобу я уже отправил
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Wild91688
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Бензема эти деньги заработал своим трудом,ему франция подачки не давала,лицемер это ты
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Антон Романов
Ответ Сергей Мартьянов
Держись Карим. Что он плохого написал? Выразил сочувствие людям находящимся в тяжелейшей ситуации.
маньяк убийца тоже в тяжелой жизненной ситуации оказывается после того как его поймали. Тоже жалеть будете?
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Эльдар Сулейманов
Ответ Футбол_это_жизнь
В том, что он работал на неверных! Зарабатывал деньги неверных, ходил в душ с неверными, жал руку неверным. Если он уж такой сторонник веры и своих братьев он не должен был этого делать!
что не должен был делать ребенок ты, говорить что людей в газе бомбят, правильно делать, причем тут не неверных работал он что кому то что то плохое сделал или сказал логика идиота
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donatodonatore
У Франции население лет через двадцать будет на 50 % состоять из братьев мусульман.
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Koulmann
А чего больше про ракету и больницу никто не пишет?
Уже не жалко мирных жителей? Никого уже не надо отстранять и наказывать?
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Нургалиев Разрешил
«Не брат ты мне, ##### ##########», - сказал министр
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Алексей Иванов
И даже с Пьером Вудманом.
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Аврал
Ой зря Каримка в это полез...я понимаю ислам,обрезанный перец....но в этом конфликте нет выхода.Все правы и виноваты...
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