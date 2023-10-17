«Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем». Министр внутренних дел Франции о Кариме после комментария о Газе
Министр внутренних дел Франции связал Карима Бензема с террористами.
Ранее бывший форвард «Реала» и сборной Франции написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
«Мы все знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал в эфире CNews Жеральд Дарманен.
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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Бензема и все эти ребятки представители самой мирной религии, когда начинаются жертвы среди населения у противоположной стороны: "Доколе?! Хватит это терпеть! Молимся за невинных жертв!".
Классическое бородатое лицемерие по религиозному признаку, браво.
Жалобу я уже отправил
Уже не жалко мирных жителей? Никого уже не надо отстранять и наказывать?