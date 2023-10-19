Адвокат Бензема о его отказе петь гимн Франции: «У Карима были на то причины, разве он единственный? Стоит задуматься, насколько актуальна песня 1795 года в наше время»

Адвокат Карима Бензема не видит проблемы в отказе петь гимн Франции перед играми.

Напомним, после высказывания экс-форварда « » и сборной Франции в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке министр внутренних дел Франции связал Бензема с террористической организацией «Братья-мусульмане»*. Одним из доказательств этого в МВД Франции назвали отказ форварда петь гимн Франции перед матчами за сборную.

«Он отказался, но у него были на то причины. Нам также стоит задаться вопросом, насколько актуален смысл песни 1795 года в наше время, независимо от мурашек, которые мы испытываем, когда слышим ее. Это его выбор, и это не проблема. Все мы можем подвергнуть сомнению ценности, которые, как предполагается, должны объединять нас.

От ислама справедливо ожидают эволюции, и я не понимаю, почему мы тоже не должны учитывать, что наши фундаментальные ценности эволюционируют со временем. Именно от него [ ] постоянно требуют объяснений, и мы хорошо понимаем, почему. Разве он единственный [кто не поет «Марсельезу»]?» – сказал Хьюг Вижье.

Патриотическая песня «Марсельеза» времен Французской революции написана в 1795 году. Она была принята в качестве государственного гимна сначала на девять лет (с 1795 по 1804 года), а затем с 1879-го по настоящее время.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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