Адвокат Бензема о его отказе петь гимн Франции: «У Карима были на то причины, разве он единственный? Стоит задуматься, насколько актуальна песня 1795 года в наше время»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика музыка Жеральд Дарманен Футбол

Адвокат Карима Бензема не видит проблемы в отказе петь гимн Франции перед играми.

Напомним, после высказывания экс-форварда «Реала» и сборной Франции в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке министр внутренних дел Франции связал Бензема с террористической организацией «Братья-мусульмане»*. Одним из доказательств этого в МВД Франции назвали отказ форварда петь гимн Франции перед матчами за сборную.

«Он отказался, но у него были на то причины. Нам также стоит задаться вопросом, насколько актуален смысл песни 1795 года в наше время, независимо от мурашек, которые мы испытываем, когда слышим ее. Это его выбор, и это не проблема. Все мы можем подвергнуть сомнению ценности, которые, как предполагается, должны объединять нас.

От ислама справедливо ожидают эволюции, и я не понимаю, почему мы тоже не должны учитывать, что наши фундаментальные ценности эволюционируют со временем. Именно от него [Бензема] постоянно требуют объяснений, и мы хорошо понимаем, почему. Разве он единственный [кто не поет «Марсельезу»]?» – сказал Хьюг Вижье.

Патриотическая песня «Марсельеза» времен Французской революции написана в 1795 году. Она была принята в качестве государственного гимна сначала на девять лет (с 1795 по 1804 года), а затем с 1879-го по настоящее время.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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50 комментариев

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Kit244098
Марсельеза чуть ли не лучший гимн в мире. Там и мелодия убийственная, а текст такой, что каждый там может найти свое. Адвокат - дурак. Не туда полез. Был бы умным, сказал бы, что его клиенту медведь на ухо наступил и что у Бензема просто нет ни голоса, ни слуха. А теперь со своих слов будет кексы жрать))
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Рома Политов
Из актуального сейчас Анна Асти и Макан
+52
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Aleksey Yashin
Агент Фернандеса о его отказе петь гимн России: "У Марио были на то причины"
+29
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Антон Фалафель
Давайте теперь, в угоду исламистам отмените Марсельезу.
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TeRex
Ответ Aleksey Yashin
Агент Фернандеса о его отказе петь гимн России: "У Марио были на то причины"
Ну у него действительно веская причина - он русского не знает
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Spartakus1984
Может потому,что сборная Франции должна состоять из настоящих Французов?Всем когда то приехавшим,новая Родина все равно будет чужда.
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bilbiveter
Ответ Kit244098
Марсельеза чуть ли не лучший гимн в мире. Там и мелодия убийственная, а текст такой, что каждый там может найти свое. Адвокат - дурак. Не туда полез. Был бы умным, сказал бы, что его клиенту медведь на ухо наступил и что у Бензема просто нет ни голоса, ни слуха. А теперь со своих слов будет кексы жрать))
Чушь, как раз-таки Марсельеза это такой гимн, который может оскорбить любого человека, там буквально прямые призывы взять оружие и идти свергать мифических тиранов, которые померли уже сотни лет назад, гимн давно потерял свою актуальность
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klet
"насколько актуален смысл песни 1795 года в наше время", - такими темпами он договорится до фразы про актуальность одной книги, которую так любит Карим, а она то постарше будет.
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Ковид 07.10.52
Берите пример с нас, меняйте гимны и конституцию почаще и будете не загнивать, а процветать . как мы.
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Уся Ваткин
Один футболист перед игрой начал петь гимн, но устал и был заменён после 1-го куплета
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Zenith forever
Ответ Margor
Свобода,Равенство,Братство. Чем Бензема против?
А как насчет припева - "К оружию, граждане"?
+6
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Pok_Toholo
Ответ Kit244098
Марсельеза чуть ли не лучший гимн в мире. Там и мелодия убийственная, а текст такой, что каждый там может найти свое. Адвокат - дурак. Не туда полез. Был бы умным, сказал бы, что его клиенту медведь на ухо наступил и что у Бензема просто нет ни голоса, ни слуха. А теперь со своих слов будет кексы жрать))
Ты про "диких солдат" и "Перережьте глотки вашим сыновьям и вашим товарищам!"???
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кабан галльский
А вот играй Карим за Испанию, то таких претензий к нему и не было бы
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Мартинелли
Ответ Einfach Safari
кстати да, “Марсельеза“ сейчас к Франции имеет отношение примерно такое же, как "Интернационал" к России
Самое прямое и имеет, в отличие от интернационала
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Давид Agabekyan
Ответ Einfach Safari
кстати да, “Марсельеза“ сейчас к Франции имеет отношение примерно такое же, как "Интернационал" к России
Историческая французкая песня, что мешает ей быть гимном?
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Rafael Nadal Parero
Почему французы так пристали к обычному алжирскому пареньку?
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ДМ-1чемпион
Ответ Margor
Свобода,Равенство,Братство. Чем Бензема против?
Вообще-то, если почитать слова Марсельезы, то они как раз сейчас подходят для палестинцев, которые борются с тиранией Израиля!
P. S.
К оружию братья! Сбросим тиранов!
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Alex Vieri
Ответ Spartakus1984
Может потому,что сборная Франции должна состоять из настоящих Французов?Всем когда то приехавшим,новая Родина все равно будет чужда.
Каких то 200 лет назад никаких единых французов не было. Были гасконцы, окситанцы, нормандцы, бургундцы, которые себя никакими французами не считали. А, например, окситанский язык на котором говорил весь юг был похож на французский, примерно как русский похож на немецкий. И ничего французы к концу 19 века все языки по сути уничтожили, а народы ассимилировали. И теперь можно рассказывать про Францию для настоящих французов)))
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Men77
Ответ Cevin Cigan
Тогда у Месси тоже отберите все золотые мячики,он даже рот не открывает во время гимна Аргентины! Сейчас на меня обрушаться идолопоклонники," ты что! Это же МЕССИ!!! Ему можно ВСЁ!!!" Опять двойные стандарты! Одного казнить,другого миловать!!!
Месси вообще то поет гимн, о чем ты вообще?
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Michael Scott
Ответ MUbot
Ну просто нормальный человек гимн-песней не назовёт... просто гимн -это не просто песня...
Гимн – это песня.

Более того, в названии многих гимнов фигурирует слово "песня": "Патриотическая песня" (Глинка), "Песнь Кайзера" (Гайдн) и т.д.
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Cevin Cigan
Тогда у Месси тоже отберите все золотые мячики,он даже рот не открывает во время гимна Аргентины! Сейчас на меня обрушаться идолопоклонники," ты что! Это же МЕССИ!!! Ему можно ВСЁ!!!" Опять двойные стандарты! Одного казнить,другого миловать!!!
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Pavelaznaurov
Это не сборная Франции—— Африка!!!!!
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хавбек+
ладно когда иммигранту приходится постоянно доказывать что не верблюд, но этот вроде как местный по рождению, своеобразный протест, тем более последние нападки показывают что любители марсельезы не каждого Карима принимают за полноценных граждан
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Margor
Свобода,Равенство,Братство. Чем Бензема против?
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Einfach Safari
кстати да, “Марсельеза“ сейчас к Франции имеет отношение примерно такое же, как "Интернационал" к России
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