Экс-кандидат в президенты Франции Меланшон поддержал Бензема: «Правительство пытается демонизировать вас. С такими врагами вы наверняка замечательный человек»

Лидер партии «Непокоренная Франция» выступил в поддержку Карима Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и « » с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»: «Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

«Здравствуйте, господин Бензема. Мы не знакомы, и я ничего не знаю о футболе. Но правительство и его друзья решили вас демонизировать. Вас называют «бумажным французом».

С такими врагами, которые выражаются таким образом, вы наверняка замечательный человек, не испытывающий этническую или религиозную ненависть.

Как внук людей, которых петенисты (сторонники идей «Национальной революции», провозглашенных в 1940 году Филиппом Петеном – Sports.ru) также называли «бумажными французами», у которых забирали документы за то, что они были французами менее десяти лет, я знаю, что Франция принадлежит всем, кто ее выбирает. Те, кто оскорбляет нас, не заслуживают ее», – написал лидер левой партии La France insoumise Жан-Люк Меланшон в твиттере.

Меланшон участвовал в президентских выборах во Франции в 2022 году и набрал 21,95 % (7 714 949 голосов) в первом туре.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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