Экс-кандидат в президенты Франции Меланшон поддержал Бензема: «Правительство пытается демонизировать вас. С такими врагами вы наверняка замечательный человек»

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Лидер партии «Непокоренная Франция» выступил в поддержку Карима Бензема.

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»: «Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

«Здравствуйте, господин Бензема. Мы не знакомы, и я ничего не знаю о футболе. Но правительство и его друзья решили вас демонизировать. Вас называют «бумажным французом».

С такими врагами, которые выражаются таким образом, вы наверняка замечательный человек, не испытывающий этническую или религиозную ненависть.

Как внук людей, которых петенисты (сторонники идей «Национальной революции», провозглашенных в 1940 году Филиппом Петеном – Sports.ru) также называли «бумажными французами», у которых забирали документы за то, что они были французами менее десяти лет, я знаю, что Франция принадлежит всем, кто ее выбирает. Те, кто оскорбляет нас, не заслуживают ее», – написал лидер левой партии La France insoumise Жан-Люк Меланшон в твиттере.

Меланшон участвовал в президентских выборах во Франции в 2022 году и набрал 21,95 % (7 714 949 голосов) в первом туре.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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13 комментариев

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VictorVallecano
Меланшон - это обычный левацкий популист, который в 2018 году еще и срок успел хапнуть. Так себе похвала от такого индивидуума.
+14
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Алксандр Гадюшкин
Ответ OnlyDendy
Это ты будучи в оппозиции так говоришь
так он в Марокко родился,оринтируется на заморские территории,его электорат это арабы и мусульмане чего вы от него ждёте?
+6
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OnlyDendy
Это ты будучи в оппозиции так говоришь
+6
-2
+4
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molot p
этот замечательный по уголовке чуть не уехал, бабки и связи помогли, подлиз не засчитан
+5
-2
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Michael Scott
Меланшон предоставил во Франции убежище Андрею "Вестник Бури" Рудому*, годами рассказывавшему об исторической необходимости массового голода крестьян во время коллективизации, депортации крымских татар и прочего людоедства.

Так что всё логично.

*признан иноагентом
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-=Flawlsess=-
Очень удивило заявление Министра внутренних дел Франции, если честно. За Бензема, конечно, водятся странности, но то, что наговорил этот тип - это уже дичь полнейшая..
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Бахытжан Садыкбеков
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Стахович
Как бы из-за Бензема гражданская война не началась
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Гаврила Ардалионович
Хайпожор
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валерий секретарев
Ответ OnlyDendy
Это ты будучи в оппозиции так говоришь
Просто леваки - такие леваки. Адекватов среди них днём с огнём поискать....
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