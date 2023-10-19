«Лишать жителей гражданства – так делали в нацистской Германии. Вот куда мы пришли в гонке пагубных ультраправых инициатив». Адвокат Карима о предложении сенатора Буайе

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Жеральд Дарманен Футбол

Адвокат Карима Бензема опроверг наличие у футболиста двойного гражданства.

Напомним, после того, как бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Бензема с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»: «Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

«Карим Бензема – француз, у него нет двойного гражданства. Я читал, что она [сенатор Валери Буайе] написала, что у него двойное гражданство. Он только француз, никогда не хотел получать гражданство Алжира. Его мать – француженка.

Лишать коренных жителей гражданства – так делали в нацистской Германии, если вернуться в прошлое. Вот куда мы сегодня пришли в этой гонке пагубных ультраправых инициатив.

Бензема находится в самом центре этого – используется все, за что он выступает и что представляет из себя. Это ад», – сказал Хьюг Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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52 комментария

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maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет:
«Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить»

Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
+53
-17
+36
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Мыкола
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
Для кого-то было секретом, что США имеет сотни военных баз по всему миру, самый большой военный бюджет и благодаря этому живёт красиво и обогащается за счёт войн? Есть конечно персонажи со светлыми лицами и мозгом окуня, которые верят, что это всё для защиты демократии))
+47
-11
+36
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шатанледс 12
Два забавных последствия второй мировой:
-ты можешь назвать своего политического оппонента натурально Гитлером, если ваши взгляды различаются.
-если по каким-то причинам тебе не нравятся действия Израиля или отдельного еврея то ты антисемит. А кто в истории считается главным антисемитом, аааа?
+22
-3
+19
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King_X
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
Так давно понятно
Во всем движе, что с Укр, что с Израилем, главные выгодоприобретатели - военные предприятия США, им невыгодно завершать действия
И угарно, что некоторые тут думают, что все эти поставки - эт акт доброй воли и альтруизма))

Но чего удивительного от страны, которая ядерку на Японию сбросила просто чтоб показать свою крутизну и припугнуть других. Офигеть причина, мда(
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volodin
Кажись читал, что Родиной сам Бензема считает Алжир, а французское гражданство у него, потому что так удобнее и перспективнее, по спортивным и общежизненным раскладам. Ничего плохого в такой системе взглядов в принципе нет, но сенатор путает мягкое и теплое)
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volodin
Я бы сказал "вот куда вы пришли в гонке пагубных левых инициатив") Когда республиканцы задвигали про свободу, равенство и братство, они не думали, что вы доведете эти понятия до такого абсурда...
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vincere
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
Стоит отдать им должное хотя бы в том, что этот Джеймс не врёт и не юлит: "да мы будем решать вопрос по праву сильного. Решать оружием, ничего не стесняясь и не боясь".
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Schiaff1no
Ответ Kalaquendi
Так не только нацисты делали. Это нормальная практика, если подтверждена связь гражданина с террористической организацией. Такое в британской гражданкой было не давно, как пример. Просто Каримчик зассал.
Так и во Франции это конституционно узаконеная процедура, НО для лиц с двойным гражданством, Карим к ним не относится
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Einfach Safari
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
зачем начинать СВО тогда, если профит имеют с этого американские корпорации? вроде гарант объявмл о начале сво,а не госпдит Тейклет
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Михон Мясной
Правоцентристская либерально-консервативная партия "Республиканцы"

Кого у них только нет там))
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Carlton Palmer
в прибалтиках так тоже делают
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шатанледс 12
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
Смешно было когда эта контора участвовала а радужном марше. Любовь для всех!
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OldCityFan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В чем нацизм? Он же предложил депортировать радикалов. Это означает, что мирных мигрантов - это не затрагивает
Так речь идет за Бензема здесь, я не считаю его радикальным и уже тем более животным
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OldCityFan
Если еще было за что лишать, за то что заступился за мирное население
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Робин Махмудов
Ответ ApXuMaHqPuT
«Лишать коренных жителей гражданства – так делали в нацистской Германии, если вернуться в прошлое.» Это бензема - "коренной житель"?😀 Ещё и нацистов приплёл, клоун, хотя практика лишения гражданства существует во многих странах...
Если есть второе гражданство. У Карима только одно гражданство - он француз. Мало ли откуда его родители.
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Martin Naceri
Ответ cocojamboo
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Называя арабов или африканцев животными только потому что он другого цвета это как минимум не умно
А так вообще желаю выздоровления..
Хотя уже вряд ли
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OldCityFan
Ответ John Doe
Людям из Братьев-мусульман в России действительно не место. Как и участникам других террористических организаций. Хочешь поддерживать террористов - делай это в другой стране.
Да что ты говоришь, по твоему Бензема значит животное? Человек высказался за мирное население
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Назар Игорь
Ответ Алешка Терминатор
И ещё Солженицына в СССР гражданства лишили. Вместо того, чтобы массово выпустить его бредятину в виде полного собрания сочинений, ценой в пять копеек и с комментариями профессиональных историков.
Ты вероятно и Пушкина не читал, не только Солженицына.
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xandpa
Коренной ну такое. Другое бы слово. Наверное это в русском просто так звучит.
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ilmir84
Ответ Самая быстрая булочка в мире
еще в ссср так делали
в СССР если так и делали, то не преследовали потом по всему свету(уезжали в 70-80е гг и артисты, работники культуры и диссиденты). преследовали только знающих секретную информацию людей(разведчики, военные и ученые)
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Koulmann
Ответ maggiu
Глава Lockheed Martin Джеймс Тейклет: «Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить» Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
Странно осуждать частную компанию от попыток заработать деньги.
Они предоставляют оружие для войн. Есть спрос - они дают предложение. Войны создают другие товарищи.
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Koulmann
Ответ Carlton Palmer
в прибалтиках так тоже делают
В Прибалтике решение о лишении одной спорстменки обсуждали все СМИ и органы власти.
В Беларуси лишают гражданства потоком. Сейчас еще и указ приняли по паспорта, который даже ООН осудили.

Еще в Прибалтики есть суд. Который уже завернул несколько решений по лишению документов на проживание. В том числе и по паспорту.
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Самая быстрая булочка в мире
еще в ссср так делали
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Футбол, хоккей итд
Интересно, сумеет ли Бензема и Ко. смести со своих постов министра внутренних дел и сенатора, ну или сенаторшу.)?!
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Борис Александрович
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