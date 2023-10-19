«Лишать жителей гражданства – так делали в нацистской Германии. Вот куда мы пришли в гонке пагубных ультраправых инициатив». Адвокат Карима о предложении сенатора Буайе

Адвокат Карима Бензема опроверг наличие у футболиста двойного гражданства.

Напомним, после того, как бывший нападающий сборной Франции и « » высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Бензема с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».

Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»: «Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

« – француз, у него нет двойного гражданства. Я читал, что она [сенатор Валери Буайе] написала, что у него двойное гражданство. Он только француз, никогда не хотел получать гражданство Алжира. Его мать – француженка.

Лишать коренных жителей гражданства – так делали в нацистской Германии, если вернуться в прошлое. Вот куда мы сегодня пришли в этой гонке пагубных ультраправых инициатив.

Бензема находится в самом центре этого – используется все, за что он выступает и что представляет из себя. Это ад», – сказал Хьюг Вижье.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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