«Лишать жителей гражданства – так делали в нацистской Германии. Вот куда мы пришли в гонке пагубных ультраправых инициатив». Адвокат Карима о предложении сенатора Буайе
Адвокат Карима Бензема опроверг наличие у футболиста двойного гражданства.
Напомним, после того, как бывший нападающий сборной Франции и «Реала» высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Бензема с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
Сенатор Валери Буайе, представляющая правоцентристскую либерально-консервативную партию «Республиканцы», призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»: «Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».
«Карим Бензема – француз, у него нет двойного гражданства. Я читал, что она [сенатор Валери Буайе] написала, что у него двойное гражданство. Он только француз, никогда не хотел получать гражданство Алжира. Его мать – француженка.
Лишать коренных жителей гражданства – так делали в нацистской Германии, если вернуться в прошлое. Вот куда мы сегодня пришли в этой гонке пагубных ультраправых инициатив.
Бензема находится в самом центре этого – используется все, за что он выступает и что представляет из себя. Это ад», – сказал Хьюг Вижье.
* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
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«Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, - и мы готовы это оружие предоставить»
Вот где настоящие "общечеловеки" - без сострадания, без совести, без души, для которых эффективность давно стала важнее человеческих ценностей...
-ты можешь назвать своего политического оппонента натурально Гитлером, если ваши взгляды различаются.
-если по каким-то причинам тебе не нравятся действия Израиля или отдельного еврея то ты антисемит. А кто в истории считается главным антисемитом, аааа?
Во всем движе, что с Укр, что с Израилем, главные выгодоприобретатели - военные предприятия США, им невыгодно завершать действия
И угарно, что некоторые тут думают, что все эти поставки - эт акт доброй воли и альтруизма))
Но чего удивительного от страны, которая ядерку на Японию сбросила просто чтоб показать свою крутизну и припугнуть других. Офигеть причина, мда(
Кого у них только нет там))
А так вообще желаю выздоровления..
Хотя уже вряд ли
Они предоставляют оружие для войн. Есть спрос - они дают предложение. Войны создают другие товарищи.
В Беларуси лишают гражданства потоком. Сейчас еще и указ приняли по паспорта, который даже ООН осудили.
Еще в Прибалтики есть суд. Который уже завернул несколько решений по лишению документов на проживание. В том числе и по паспорту.